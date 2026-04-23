ETV Bharat / bharat

सरकार एकतरफ फैसला नहीं ले सकती... और बेदखल नहीं कर सकती': सेना की जमीन विवाद पर हाई कोर्ट

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने रक्षा अधिकारियों द्वारा जारी बेदखली आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि जब जमीन के मालिकाना हक पर कोई असली विवाद हो तो सरकार नागरिकों को बेदखल करने के लिए संक्षिप्त कार्यवाही का इस्तेमाल नहीं कर सकती.

अपने 10 पन्नों के फैसले में, श्रीनगर के जस्टिस एमए चौधरी ने श्रीनगर के सोनावर के सभी निवासियों, गुलाम नबी भट, तारिक अहमद भट, हिलाल अहमद भट और फरहान समी-उल्लाह भट द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और 8 अगस्त, 2022 के आदेश को रद्द कर दिया.

याचिकाकर्ताओं, स्वर्गीय गुलाम मोहम्मद भट के बेटों ने सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत शुरू की गई बेदखली कार्यवाही को चुनौती दी थी. प्रतिवादियों में रक्षा सचिव के माध्यम से भारत संघ, रक्षा संपदा के प्रमुख निदेशक, उत्तरी कमान, छावनी बोर्ड, बादामी बाग, श्रीनगर, छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर, सहायक आयुक्त (राजस्व), श्रीनगर और तहसीलदार (दक्षिण), श्रीनगर शामिल थे। याचिकाकर्ताओं ने बोनमसर में जमीन के स्वामित्व और कब्जे का दावा किया था.

सोनावर में 1950 से पहले से ही कब्जा है. उन्होंने न केवल राजस्व रिकॉर्ड का हवाला दिया, बल्कि 2006 के एक सिविल कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया, जिसने कैंटोनमेंट बोर्ड को उनके कब्जे में दखल देने से रोक दिया था.

2022 में, डिफेंस अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें जनरल लैंड रजिस्टर (GLR) सर्वे नंबर 40/6 के तौर पर दर्ज डिफेंस की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद 15 दिनों के अंदर निर्माण ढांचे हटाने का आदेश देते हुए बेदखली का आदेश जारी किया गया था.

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जमीन सर्वे नंबर 176/165 के तहत आती है और उनकी मालिकाना जमीन है. राजस्व अधिकारियों ने भी जमीन के कुछ हिस्सों को निजी मालिकाना हक वाला बताया और उनके पक्ष में म्यूटेशन किया.

कोर्ट ने मुख्य सवाल यह तय किया कि क्या मालिकाना हक पर विवाद के बावजूद कैंटोनमेंट बोर्ड 1971 एक्ट के तहत समरी बेदखली का इस्तेमाल कर सकता है. जस्टिस चौधरी ने कहा कि ऐसी शक्तियां सीमित हैं. "बेदखली के लिए समरी उपाय... का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों के खिलाफ किया जा सकता है जिन्होंने सरकारी प्रॉपर्टी पर बिना इजाजत कब्जा किया हो."