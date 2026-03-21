होर्मुज संकट के बीच सरकार ने LPG और ईंधन की आपूर्ति बढ़ाई, नाविकों और नागरिकों की सुरक्षा हुई मजबूत
विश्व बाजार में अनिश्चितता के बावजूद, सरकार ने जनता को आश्वस्त किया है कि पेट्रोल और डीजल आम तौर पर पूरे देश में उपलब्ध हैं
Published : March 21, 2026 at 8:25 PM IST
सुरभि गुप्ता
नई दिल्ली: ईरान के खिलाफ इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य भू-राजनीतिक तनाव का केंद्र बन गया है. हालांकि, तनाव के बीच ही सही भारत सरकार ने एलपीजी और ईंधन की आपूर्ति बढ़ाई तथा नाविकों और नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत किया है.
बता दें कि, होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण पश्चिम एशिया क्षेत्र में बढ़ते तनाव के मद्देनजर, भारतीय सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने, समुद्री सुरक्षा की रक्षा करने और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं. विभिन्न मंत्रालयों के सरकारी अधिकारियों ने व्यवधानों को रोकने और आवश्यक सेवाओं की स्थिरता बनाए रखने के लिए समन्वित कार्रवाई की है.
ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित, रिफाइनरी संचालन पूरी क्षमता से चल रहा है
विश्व बाजार में अनिश्चितता के बावजूद, सरकार ने जनता को आश्वस्त किया है कि पेट्रोल और डीजल आम तौर पर पूरे देश में उपलब्ध हैं और घरेलू रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं क्योंकि उनके पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है. सिस्टम में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल मौजूद है, और सभी तेल बाजार कंपनियों ने अपने ईंधन स्टेशनों पर ईंधन की कमी की कोई सूचना नहीं दी है.
अधिकारियों ने जनता से ईंधन की अफरा-तफरी न मचाने का आग्रह किया है और आश्वासन दिया है कि इन ईंधनों की वितरण प्रणाली में कोई समस्या नहीं है और आपूर्ति श्रृंखला में कोई व्यवधान नहीं है. उन्होंने रिफाइनरियों से घरेलू एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया है, इसलिए एलपीजी की उपभोक्ता मांग में वृद्धि के दौरान अधिक आपूर्ति उपलब्ध होगी.
आवश्यक क्षेत्रों की पहचान के लिए प्राकृतिक गैस वितरण को प्राथमिकता
वर्तमान में प्राप्त सीमित आपूर्ति को प्रबंधित करने के लिए, सरकार ने प्राकृतिक गैस का वितरण उन क्षेत्रों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है. आम तौर पर, घरेलू पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस (डी-पीएनजी) और परिवहन के लिए सीएनजी की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है.
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड, गेल गैस और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित शहर गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों को पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है, विशेष रूप से रेस्तरां, होटल और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथिमिकता दी जा रही है. कंपनियां उपभोक्ताओं को एलपीजी से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (पीएनजी) से बने नए ईंधन में बदलने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं.
इसके अतिरिक्त, सरकार ने राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रालयों को सीजीडी परियोजनाओं के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के कई आदेश जारी किए हैं. नियामक एजेंसियों ने भी आदेश दिया है कि गैस कनेक्शन के लिए किसी भी नए आवेदन को त्वरित प्रक्रिया के आधार पर पूरा किया जाए, जबकि केंद्र सरकार की एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि जब भी संभव हो, वे जल्द से जल्द पीएनजी (पेट्रोलियम गैस) का उपयोग शुरू कर दें.
वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित हो रही है. हालांकि, भारत सरकार के अनुसार, घरेलू आपूर्ति में कोई परेशानी नहीं हो रही है. इसका मतलब है कि बिक्री (वितरण) स्तर पर उत्पाद की कोई कमी नहीं बताई गई है, और वितरण सामान्य दर पर हो रहा है.
वहीं, कमर्शियल उपयोगकर्ताओं के लिए, एलपीजी आपूर्ति आंशिक रूप से बहाल कर दी गई है और इसे धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है. केंद्र ने अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, सामुदायिक रसोई और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए आवंटन को सामान्य आपूर्ति के 50 फीसदी तक बढ़ा दिया है. वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन का लगभग आधा हिस्सा वर्तमान में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को दिया जा रहा है.
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे अपने व्यावसायिक ग्राहकों का कारोबार पीएनजी में स्थानांतरित करें, और इसके लिए प्रोत्साहन के तौर पर अतिरिक्त एलपीजी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है. एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केरोसिन के अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर एलपीजी उपलब्ध कराई है.
अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केरोसिन और कोयले जैसे अन्य ईंधनों का उपयोग करने की अनुमति है, विशेष रूप से एलपीजी के छोटे और मध्यम आकार के उपयोगकर्ताओं के लिए. कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगारेनी कोलियरीज को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि ईंधन की कमी से प्रभावित उद्योगों और उपभोक्ताओं को आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.
राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया गया है ताकि ईंधन की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके. अब तक देशभर में 3,500 छापे मारे जा चुके हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से लगभग 1,400 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं.
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने भी खुदरा दुकानों और एलपीजी वितरण केंद्रों पर 2000 से अधिक अनियोजित जांच/निरीक्षण किए हैं ताकि उपभोक्ताओं तक एलपीजी और ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. आवश्यक ईंधनों के वितरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नियंत्रण कक्ष और जिला स्तरीय निगरानी समितियां स्थापित की हैं. गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और अनावश्यक दहशत को रोकने के लिए दैनिक प्रेस विज्ञप्तियां और सलाह जारी की जाती हैं.
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