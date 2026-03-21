ETV Bharat / bharat

होर्मुज संकट के बीच सरकार ने LPG और ईंधन की आपूर्ति बढ़ाई, नाविकों और नागरिकों की सुरक्षा हुई मजबूत

पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बावजूद घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता दिए जाने के मद्देनजर लोग वितरण केंद्र से एलपीजी सिलेंडर ले जा रहे हैं... ( ANI )

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: ईरान के खिलाफ इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य भू-राजनीतिक तनाव का केंद्र बन गया है. हालांकि, तनाव के बीच ही सही भारत सरकार ने एलपीजी और ईंधन की आपूर्ति बढ़ाई तथा नाविकों और नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत किया है.

बता दें कि, होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण पश्चिम एशिया क्षेत्र में बढ़ते तनाव के मद्देनजर, भारतीय सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने, समुद्री सुरक्षा की रक्षा करने और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं. विभिन्न मंत्रालयों के सरकारी अधिकारियों ने व्यवधानों को रोकने और आवश्यक सेवाओं की स्थिरता बनाए रखने के लिए समन्वित कार्रवाई की है.

ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित, रिफाइनरी संचालन पूरी क्षमता से चल रहा है

विश्व बाजार में अनिश्चितता के बावजूद, सरकार ने जनता को आश्वस्त किया है कि पेट्रोल और डीजल आम तौर पर पूरे देश में उपलब्ध हैं और घरेलू रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं क्योंकि उनके पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है. सिस्टम में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल मौजूद है, और सभी तेल बाजार कंपनियों ने अपने ईंधन स्टेशनों पर ईंधन की कमी की कोई सूचना नहीं दी है.

अधिकारियों ने जनता से ईंधन की अफरा-तफरी न मचाने का आग्रह किया है और आश्वासन दिया है कि इन ईंधनों की वितरण प्रणाली में कोई समस्या नहीं है और आपूर्ति श्रृंखला में कोई व्यवधान नहीं है. उन्होंने रिफाइनरियों से घरेलू एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया है, इसलिए एलपीजी की उपभोक्ता मांग में वृद्धि के दौरान अधिक आपूर्ति उपलब्ध होगी.

आवश्यक क्षेत्रों की पहचान के लिए प्राकृतिक गैस वितरण को प्राथमिकता

वर्तमान में प्राप्त सीमित आपूर्ति को प्रबंधित करने के लिए, सरकार ने प्राकृतिक गैस का वितरण उन क्षेत्रों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है. आम तौर पर, घरेलू पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस (डी-पीएनजी) और परिवहन के लिए सीएनजी की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है.

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड, गेल गैस और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित शहर गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों को पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है, विशेष रूप से रेस्तरां, होटल और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथिमिकता दी जा रही है. कंपनियां उपभोक्ताओं को एलपीजी से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (पीएनजी) से बने नए ईंधन में बदलने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं.

इसके अतिरिक्त, सरकार ने राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रालयों को सीजीडी परियोजनाओं के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के कई आदेश जारी किए हैं. नियामक एजेंसियों ने भी आदेश दिया है कि गैस कनेक्शन के लिए किसी भी नए आवेदन को त्वरित प्रक्रिया के आधार पर पूरा किया जाए, जबकि केंद्र सरकार की एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि जब भी संभव हो, वे जल्द से जल्द पीएनजी (पेट्रोलियम गैस) का उपयोग शुरू कर दें.