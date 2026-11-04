सरकार ने बाल दुर्व्यवहार, दुष्कर्म मामलों से निपटने को 850 अदालतों के विस्तार को मंजूरी दी
केंद्रीय कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को मजबूत करने समेत कई अन्य फैसलों पर मुहर लगाई.
By PTI
Published : November 4, 2026 at 5:34 PM IST
नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बाल शोषण और दुष्कर्म के मामलों से निपटने के लिए 850 फास्ट ट्रैक अदालतों को मजबूत करने और उनके विस्तार को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी.
मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए, वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामलों से सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है.
Cabinet Briefing LIVE: Union Cabinet briefing by I&B Minister Ashwini Vaishnaw | New Delhi | India https://t.co/baGnybFmuO— ANI (@ANI) November 4, 2026
उन्होंने कहा कि यह निर्णय मौजूदा कानूनों का पूरी तरह से उपयोग और कार्यान्वयन करने, तथा ऐसे मामलों से निपटने के लिए नए कानून तैयार करने के प्रयासों का हिस्सा है. ‘आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018’ के लागू होने और उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद, अक्टूबर 2019 में ‘फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें’ (एफटीएससी), जिनमें विशेष पॉक्सो (ईपॉक्सो) अदालत भी शामिल हैं, की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी.
ये अदालतें दुष्कर्म और ‘बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012’ के तहत आने वाले अपराधों से जुड़े लंबित मामलों की समयबद्ध सुनवाई और उनके निपटारे के लिए समर्पित हैं.
#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The Cabinet has approved the strengthening and extension of 850 fast-track courts, specifically to address cases of child abuse and rape. It is our government’s firm commitment that whenever such vulnerabilities or issues arise in society—whether they involve atrocities against women or threats to the well-being of the next generation—we will take decisive action. This includes fully leveraging existing laws, enacting new legislation where necessary, and ensuring more effective implementation. As part of this ongoing effort to deliver swifter justice, the Cabinet has sanctioned the extension and strengthening of these 850 fast-track courts."— ANI (@ANI) November 4, 2026
आधिकारिक सांख्यिकी व्यवस्था में बदलाव के लिए 4,371 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश की आधिकारिक सांख्यिकी व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए 4,371.1 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी. ‘सांख्यिकीय बदलाव, विश्लेषण और अनुसंधान के लिए विकसित भारत पहल’ योजना पांच साल यानी 2030-31 तक लागू रहेगी.
इस योजना का उद्देश्य एक गतिशील, वास्तविक समय के आंकड़ों पर आधारित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आधिकारिक सांख्यिकी ढांचा तैयार करना है.
इसका प्रमुख उद्देश्य आंकड़ों को समय पर उपलब्ध कराना, अधिक विस्तृत आंकड़े जुटाना, समरूप आंकड़ा समूहों के बीच बेहतर तालमेल कायम करना तथा कृत्रिम मेधा (एआई) के उपयोग के अनुकूल आंकड़ा आधार तैयार करना है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के लिए कुल 4,371.1 करोड़ रुपये का निर्धारण किया गया है.
सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए 14,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 92 गीगावाट घंटा ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने की परियोजना को व्यावहारिक बनाने के लिए 14,500 करोड़ रुपये के वित्तपोषण को मंजूरी दी. यह योजना पांच साल यानी वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए है.
यह निर्णय 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण है.
#WATCH | Delhi: Union Minsiter Ashwini Vaishnaw says, "Today, approval has been granted for energy storage schemes with a total capacity of 92 gigawatt-hours (GWh). This will be grid-scale energy storage scheme. Of this 92 GWh, 30 GWh will be dedicated to battery storage, and 60 GWh to pumped-hydro storage... We will implement this scheme in collaboration with state governments, ensuring that it is distributed across the country... Another significant decision was taken today: the Cabinet has approved a scheme for the processing of critical minerals. The focus here is to prepare raw critical minerals—whether obtained through mining or recycling—so that they are ready for proper manufacturing processes. This scheme will apply to all 24 identified critical minerals, covering both those sourced from mines and those recovered through recycling. This will provide a massive boost to our manufacturing sector—encompassing electronics, semiconductors, batteries, defense, heavy equipment, and machinery—all of which rely on critical minerals..."— ANI (@ANI) November 4, 2026
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य तीन प्रौद्योगिकियों के तहत कुल 92 गीगावाट घंटे की भंडारण क्षमता विकसित करना है. इसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के तहत 30 गीगावाट घंटे, पंप स्टोरेज परियोजनाओं के तहत 60 गीगावाट घंटे और उभरती भंडारण प्रौद्योगिकियों के तहत दो गीगावाट घंटे की क्षमता विकसित की जाएगी. मंत्री ने कहा कि यह योजना पांच साल तक यानी 2030-31 तक लागू रहेगी.
महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लिथियम और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में योजना को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. महत्वपूर्ण खनिज अर्थव्यवस्था, उद्योग और आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए बेहद जरूरी होते हैं. हालांकि, इनकी उपलब्धता सीमित होने के साथ आपूर्ति कुछ चुनिंदा देशों पर ही निर्भर होने से स्थिति चुनौतीपूर्ण होती है.
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