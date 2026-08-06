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क्या विपक्ष परिसीमन बिल का समर्थन करेगा? रिजिजू ने राहुल गांधी से की बातचीत

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ( File/ ANI )

नई दिल्ली: संसद में गतिरोध के बीच सत्तापक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से फोन पर महत्वपूर्ण और विस्तृत बातचीत की. यह बातचीत मुख्य रूप से परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल को लेकर हुई. सूत्रों के अनुसार, रिजिजू ने राहुल गांधी को स्पष्ट रूप से बताया कि सरकार परिसीन बिल में विपक्ष का समर्थन चाहती है, ताकि महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द लागू किया जा सके. बातचीत के दौरान किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से कहा कि यह मुद्दा महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर विपक्ष परिसीमन बिल में सहयोग करे, तो महिला आरक्षण का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सकेगा. रिजिजू ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार के पास संसद में बिल पारित करने के लिए पर्याप्त संख्या बल मौजूद है, फिर भी वह व्यापक सहमति के साथ बिल को आगे बढ़ाना चाहती है. दिल्ली से जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना. (ETV Bharat) इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि वे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अकेले फैसला नहीं ले सकते. उन्होंने कहा कि पहले वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और अन्य गठबंधन दलों (INDIA गठबंधन) से विस्तृत चर्चा करेंगे. उसके बाद ही सरकार को अपना रुख बताएंगे. राहुल गांधी ने किरेन रिजिजू से यह भी मांग की कि सरकार सभी राजनीतिक दलों की एक औपचारिक बैठक (ऑल पार्टी मीटिंग) बुलाए. उन्होंने कहा कि ऐसी बैठक में सभी दलों के विचार सुनने के बाद ही वे कोई आधिकारिक रुख अपनाएंगे.