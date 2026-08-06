क्या विपक्ष परिसीमन बिल का समर्थन करेगा? रिजिजू ने राहुल गांधी से की बातचीत
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से फोन पर बात की और परिसीन बिल का समर्थन करने की अपील की. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : August 6, 2026 at 8:13 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 6:40 AM IST
नई दिल्ली: संसद में गतिरोध के बीच सत्तापक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से फोन पर महत्वपूर्ण और विस्तृत बातचीत की. यह बातचीत मुख्य रूप से परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल को लेकर हुई. सूत्रों के अनुसार, रिजिजू ने राहुल गांधी को स्पष्ट रूप से बताया कि सरकार परिसीन बिल में विपक्ष का समर्थन चाहती है, ताकि महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द लागू किया जा सके.
बातचीत के दौरान किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से कहा कि यह मुद्दा महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर विपक्ष परिसीमन बिल में सहयोग करे, तो महिला आरक्षण का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सकेगा. रिजिजू ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार के पास संसद में बिल पारित करने के लिए पर्याप्त संख्या बल मौजूद है, फिर भी वह व्यापक सहमति के साथ बिल को आगे बढ़ाना चाहती है.
इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि वे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अकेले फैसला नहीं ले सकते. उन्होंने कहा कि पहले वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और अन्य गठबंधन दलों (INDIA गठबंधन) से विस्तृत चर्चा करेंगे. उसके बाद ही सरकार को अपना रुख बताएंगे.
राहुल गांधी ने किरेन रिजिजू से यह भी मांग की कि सरकार सभी राजनीतिक दलों की एक औपचारिक बैठक (ऑल पार्टी मीटिंग) बुलाए. उन्होंने कहा कि ऐसी बैठक में सभी दलों के विचार सुनने के बाद ही वे कोई आधिकारिक रुख अपनाएंगे.
हालांकि, किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी की इस मांग पर सहमति नहीं जताई.
सूत्रों के मुताबिक, रिजिजू ने साफ कहा कि सरकार फिलहाल ऑल पार्टी मीटिंग के पक्ष में नहीं है. उन्होंने राहुल गांधी से यह शर्त रखी कि अगर वे पहले से यह आश्वासन देते हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष परिसीमन बिल का समर्थन करेगा, तभी सरकार ऐसी बैठक आयोजित करने पर विचार कर सकती है, अन्यथा सरकार ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाएगी.
सूत्रों ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत कई मिनट तक चली. दोनों तरफ से इस मुद्दे की गंभीरता और प्राथमिकताओं पर भी बातचीत हुई. साथ ही सूत्रों की मानें तो सरकार ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से संसद में जारी गतिरोध खत्म करने का भी आग्रह किया. जिस पर राहुल ने कहा कि विपक्ष गृह मंत्री के जवाब के बाद ही सदन में सहयोग करने को राजी होगा.
बहरहाल, सरकार महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए परिसीमन बिल में समर्थन चाहती है, जबकि राहुल गांधी और विपक्ष व्यापक चर्चा और सभी दलों की सहमति की मांग कर रहे हैं. फिलहाल दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर अड़े हुए हैं.
वहीं, सूत्रों की मानें तो सरकार 12 अगस्त को एफसीआरए बिल भी लोकसभा में ला सकती है और इसपर भी वो विपक्ष का सहयोग चाहती है. हालांकि परिसीमन बिल पर सरकार का कहना है कि आंकड़े उनके पास हैं मगर महत्वपूर्ण बिल होने की वजह से इसमें वो विपक्ष को साथ लेकर चलने चाहते हैं.
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