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'सिर्फ एक बिल पर बहस,' मानसून सत्र के दौरान सदन में व्यवधान के लिए पक्ष और विपक्ष ने एक-दूसरे को ठहराया जिम्मेदार

कुल 12 बिल पास हुए. लेकिन इनमें से सिर्फ एक बिल पर चर्चा की गई.

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संसद (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 2:55 PM IST

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नई दिल्ली : संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया. इस दौरान लोकसभा में मात्र एक बिल पर ठीक से चर्चा हुई. अन्य बिलों पर बहस नहीं हो सकी और इसे हंगामे के बीच पारित कर दिया गया. इसको लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को मानसून सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में "अनुचित तरीके से बाधा डालने" के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सरकार चर्चा करना चाहती थी, तो विपक्ष बहस से "भाग" रहा था.

संसद के दोनों सदनों के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, रिजिजू ने कहा कि सरकार संसद में चर्चा के स्तर से खुश नहीं है क्योंकि उत्पादकता बहुत कम रही है. उन्होंने कहा कि लोकसभा में उत्पादकता 19 प्रतिशत और राज्यसभा में 39 प्रतिशत रही.

उन्होंने कहा, "पहली बार हमने देखा है कि जब सरकार चर्चा करना चाहती थी, तो विपक्ष संसद में बहस से भाग रहा था. कार्यवाही में अनुचित तरीके से बाधा डालने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है." मंत्री ने कहा कि सत्र के दौरान 12 बिल पास किए गए, लेकिन दुख की बात है कि केवल एक बिल पर ही दोनों सदनों में चर्चा हुई.

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, "सरकार शुरू से ही जरूरी कदम उठाने में नाकाम रही और न ही उसने विपक्ष को भरोसे में लिया. सदन तभी चल सकता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष बातचीत करें और मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता निकालें. लेकिन, इस सत्र के दौरान सरकार ने बहुत ज़्यादा अड़ियल रवैया दिखाया. हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे सत्र के दौरान सदन में बिल्कुल नहीं आए. वे कहीं नजर नहीं आए. इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि सदन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, और इसीलिए उन्होंने लगातार इसे नजरअंदाज किया."

20 जुलाई को शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में लंबे समय तक कामकाज में बाधा आती रही. विपक्ष का विरोध शुरू में नीट पेपर लीक और अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित हेराफेरी के मुद्दों पर शुरू हुआ था. बाद में उन्होंने नीट पेपर लीक को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर चर्चा की मांग की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी और उनके बयान की भी मांग की.

गतिरोध खत्म करने के लिए, सरकार ने सोमवार को नीट पेपर लीक और उससे जुड़े मुद्दों पर बहस और शाह के जवाब का प्रस्ताव रखा, लेकिन कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया. बुधवार को भी ऐसी ही कोशिश की गई, लेकिन वह नाकाम रही क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी ने फिर से प्रस्ताव को खारिज कर दिया.

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि युवा यह जानना चाहते हैं कि "प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन से गोली चलाने" का आदेश किसने दिया था. उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद में शाह की "कल्पनाओं और भाषण" को सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता. गांधी ने कहा कि अगर शाह ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, तो वे दोषी हैं, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो वे अक्षम हैं. कांग्रेस नेता ने कहा, "दोनों ही मामलों में, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए."

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, "मानसून सत्र के दौरान राहुल गांधी के बेहद गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से, उन बिलों के अलावा जो आखिरकार पास हुए, बाकी चर्चाएं और काम-काज नहीं हो पाए. सिर्फ एक व्यक्ति के अहंकार की वजह से पूरा सत्र पटरी से उतर गया. इसके पीछे घमंड के अलावा कोई और वजह नहीं थी. वे मांगें रखते हैं और जब वे मांगें मान ली जाती हैं, तो वे भाग जाते हैं. एक हफ़्ते पहले किरेन रिजिजू ने संसद में कहा था कि गृह मंत्री जवाब देंगे. फिर भी, उस भरोसे के बाद भी, उन्होंने इसे नहीं माना. कल जब खुद गृह मंत्री ने बात की, तब भी उन्होंने अपनी बात बदल दी और उनके इस्तीफे की मांग करने लगे. वे झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं?... आप अपने मंत्रियों को चेतावनी क्यों नहीं दे रहे हैं? राहुल गांधी चुनिंदा मुद्दों पर ध्यान देते हैं और अहंकारी हैं. वे चाहते हैं कि संसद ठीक उनकी मर्जी के मुताबिक चले और सरकार के संवैधानिक ढांचे की परवाह न करे."

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