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तमिलनाडु: सरकार बनाने का न्योता न मिलने पर विजय फिर पहुंचे राजभवन, राज्यपाल नहीं हुए सहमत

तमिलनाडु में टीवीके प्रमुख विजय गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के प्रेसिडेंट विजय जो बुधवार को गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे थे, राजभवन से न्योता न मिलने पर आज फिर उनसे मिले. हालांकि, रिपोर्ट बताती है कि गवर्नर बहुमत के समर्थन के बारे में विजय की सफाई से अभी भी सहमत नहीं हैं.

हाल ही में हुए 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके को 34.92 फीसदी वोट शेयर मिला और पार्टी ने 108 सीटें जीती और यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. हालांकि, 234 सदस्यों वाली असेंबली में बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है.

क्योंकि विजय ने पेरंबूर और त्रिची ईस्ट दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और जीता, इसलिए उन्हें आखिरकार एक सीट से इस्तीफ़ा देना होगा, जिससे टीवीके की असरदार संख्या घटकर 107 विधायक रह जाएगी. पार्टी के पास अभी भी 11 सीटें कम हैं, कांग्रेस, जिसके पास पांच सीटें हैं पहले ही डीएमके गठबंधन से अलग हो चुकी है और टीवीके को सपोर्ट दे चुकी है.

बाकी संख्या हासिल करने के लिए टीवीके ने कथित तौर पर दो कम्युनिस्ट पार्टियों और विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) से सपोर्ट मांगने के लिए लेटर भेजे हैं. उन पार्टियों के नेताओं ने कहा है कि वे आखिरी फैसला लेने से पहले इस मामले पर अंदर ही अंदर चर्चा करेंगे.

इस राजनीतिक अनिश्चितता के बीच विजय कल राजभवन गए और खुद गवर्नर आर्लेकर को सरकार बनाने का न्योता देने के लिए एक लेटर सौंपा. हालांकि, कोई फॉर्मल न्योता जारी नहीं किया गया. गवर्नर के इस रुख की वीसीके, कांग्रेस, सीपीआई और मक्कल निधि मैयम (MNM) जैसी पार्टियों ने आलोचना की है. इन सभी ने सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए न्योता देने में देरी पर सवाल उठाए हैं.