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तमिलनाडु: सरकार बनाने का न्योता न मिलने पर विजय फिर पहुंचे राजभवन, राज्यपाल नहीं हुए सहमत

तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर विजय इस समय बेताव है लेकिन बहुमत का आंकड़ा पेश नहीं कर पाने के चलते राज्यपाल ने असहमती जताई.

Tamilnadu Governor TVK Vijay
तमिलनाडु में टीवीके प्रमुख विजय गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 7, 2026 at 2:38 PM IST

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चेन्नई: तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के प्रेसिडेंट विजय जो बुधवार को गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे थे, राजभवन से न्योता न मिलने पर आज फिर उनसे मिले. हालांकि, रिपोर्ट बताती है कि गवर्नर बहुमत के समर्थन के बारे में विजय की सफाई से अभी भी सहमत नहीं हैं.

हाल ही में हुए 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके को 34.92 फीसदी वोट शेयर मिला और पार्टी ने 108 सीटें जीती और यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. हालांकि, 234 सदस्यों वाली असेंबली में बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है.

क्योंकि विजय ने पेरंबूर और त्रिची ईस्ट दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और जीता, इसलिए उन्हें आखिरकार एक सीट से इस्तीफ़ा देना होगा, जिससे टीवीके की असरदार संख्या घटकर 107 विधायक रह जाएगी. पार्टी के पास अभी भी 11 सीटें कम हैं, कांग्रेस, जिसके पास पांच सीटें हैं पहले ही डीएमके गठबंधन से अलग हो चुकी है और टीवीके को सपोर्ट दे चुकी है.

बाकी संख्या हासिल करने के लिए टीवीके ने कथित तौर पर दो कम्युनिस्ट पार्टियों और विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) से सपोर्ट मांगने के लिए लेटर भेजे हैं. उन पार्टियों के नेताओं ने कहा है कि वे आखिरी फैसला लेने से पहले इस मामले पर अंदर ही अंदर चर्चा करेंगे.

इस राजनीतिक अनिश्चितता के बीच विजय कल राजभवन गए और खुद गवर्नर आर्लेकर को सरकार बनाने का न्योता देने के लिए एक लेटर सौंपा. हालांकि, कोई फॉर्मल न्योता जारी नहीं किया गया. गवर्नर के इस रुख की वीसीके, कांग्रेस, सीपीआई और मक्कल निधि मैयम (MNM) जैसी पार्टियों ने आलोचना की है. इन सभी ने सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए न्योता देने में देरी पर सवाल उठाए हैं.

इसी सिलसिले में विजय ने आज चेन्नई के गुइंडी में राजभवन में गवर्नर आर्लेकर से एक बार फिर मुलाकात की. कहा जाता है कि मीटिंग के दौरान, विजय ने कहा कि टीवीके जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसे सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए और गवर्नर को भरोसा दिलाया कि वह असेंबली में अपनी मेजोरिटी साबित करेंगे.

इसके बावजूद रिपोर्ट बताती हैं कि गवर्नर सरकार बनाने के बारे में विजय की सफाई से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है. सूत्रों का दावा है कि गवर्नर ने पूछा कि बाकी छह सपोर्ट करने वाले विधायक कौन होंगे, यह देखते हुए कि टीवीके के पास अभी सिर्फ 112 सदस्यों का कन्फर्म सपोर्ट है.

कहा जा रहा है कि गवर्नर ने यह भी पूछा कि क्या विजय पक्का अपना बहुमत साबित कर सकते हैं और गारंटी दे सकते हैं कि टीवीके की सरकार बिना गिरे स्थिर रहेगी. इस बीच टीवीके के कार्यकर्ता राजभवन के बाहर प्लेकार्ड लेकर इकट्ठा हुए और मांग की कि विजय को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए.

संवाददाताओं से बात करते हुए सेल्वम नाम के एक टीवीके समर्थक ने कहा, 'लोगों ने हमारे नेता विजय के पक्ष में जनादेश दिया है. गवर्नर को लोगों के फैसले का सम्मान करना चाहिए और उन्हें सरकार बनाने की इजाजत देनी चाहिए. कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए.'

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु: राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता ठुकराया, TVK का शपथ ग्रहण समारोह टल सकता है

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