ETV Bharat / bharat

'केंद्र से की गई कटौती के कारण वित्तीय दबाव में केरल', राज्यपाल आर्लेकर का संबोधन

राज्यपाल आर्लेकर का संबोधन ( PTI )

तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा के मंगलवार को शुरू हुए बजट सत्र में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने वामपंथी सरकार का नीतिगत दस्तावेज पढ़ा, जिसमें दावा किया गया कि राज्य पर लगाए गए 'आर्थिक प्रतिबंधों के कारण राज्य वित्तीय दबाव' में है. केंद्र सरकार की फाइनेंशियल पॉलिसी (वित्तीय नीति) पर तीखा हमला करते हुए और राज्य के आर्थिक प्रबंधन का मजबूती से बचाव करते हुए, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शुक्रवार को 15वीं केरल विधानसभा के 16वें सत्र की शुरुआत की. सत्र की शुरुआत में नीतिगत संबोधन में आर्लेकर ने कहा कि राज्य की ऋण लेने की सीमा पर प्रतिबंध और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर में समायोजन के कारण उसे 2025-26 वित्तीय वर्ष में 17,000 करोड़ रुपये से वंचित रहना पड़ा. गवर्नर ने पिछले एक दशक में केरल के सामाजिक विकास में हुई तरक्की पर जोर दिया, साथ ही उन्होंने नई दिल्ली पर 'फाइनेंशियल ब्लॉकेड' के ज़रिए फेडरल सिद्धांतों को कमजोर करने का आरोप भी लगाया. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि ‘सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पद्धति’ के कारण इसे 4,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ‘नुकसान’ हुआ है, जो 15वें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों से भिन्न है.आर्लेकर ने कहा कि इन चिंताओं को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है. उन्होंने कहा कि केरल द्वारा उठाई गई चिंताओं में ‘शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण’ और राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषयों में केंद्र सरकार का 'हस्तक्षेप' भी शामिल है. सदन को संबोधित करते हुए, आर्लेकर ने कहा कि, राज्य में बहुत ज्यादा गरीबी लगभग पूरी तरह खत्म हो गई है. उन्होंने केरल के हेल्थ इंडेक्स की ओर ध्यान दिलाया और बताया कि बच्चों की मौत की दर कई विकसित देशों से कम है. गवर्नर ने पिछले दस सालों में एलडीएफ सरकार के आर्थिक प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें बताया गया कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) 5.26 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 12.49 लाख करोड़ रुपये हो गया है. इसी दौरान पर कैपिटा इनकम लगभग दोगुनी हो गई है. राज्य की आर्थिक तंगी को फिजूलखर्ची बताने वाले आलोचकों को जवाब देते हुए, उन्होंने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) के डेटा का हवाला देते हुए बताया कि 2023-24 फिस्कल ईयर में 56.9 प्रतिशत उधार कैपिटल खर्च के लिए इस्तेमाल किया गया था. इसके अलावा, सरकार ने महामारी के समय के सबसे ऊंचे 38 फीसदी कर्ज-से-GSDP अनुपात को चालू वित्त वर्ष के आखिर तक 34 प्रतिशत तक लाने में कामयाबी हासिल की है.