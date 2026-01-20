'केंद्र से की गई कटौती के कारण वित्तीय दबाव में केरल', राज्यपाल आर्लेकर का संबोधन
गवर्नर ने पिछले दस सालों में एलडीएफ सरकार के आर्थिक प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया.
Published : January 20, 2026 at 4:00 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा के मंगलवार को शुरू हुए बजट सत्र में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने वामपंथी सरकार का नीतिगत दस्तावेज पढ़ा, जिसमें दावा किया गया कि राज्य पर लगाए गए 'आर्थिक प्रतिबंधों के कारण राज्य वित्तीय दबाव' में है.
केंद्र सरकार की फाइनेंशियल पॉलिसी (वित्तीय नीति) पर तीखा हमला करते हुए और राज्य के आर्थिक प्रबंधन का मजबूती से बचाव करते हुए, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शुक्रवार को 15वीं केरल विधानसभा के 16वें सत्र की शुरुआत की.
सत्र की शुरुआत में नीतिगत संबोधन में आर्लेकर ने कहा कि राज्य की ऋण लेने की सीमा पर प्रतिबंध और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर में समायोजन के कारण उसे 2025-26 वित्तीय वर्ष में 17,000 करोड़ रुपये से वंचित रहना पड़ा. गवर्नर ने पिछले एक दशक में केरल के सामाजिक विकास में हुई तरक्की पर जोर दिया, साथ ही उन्होंने नई दिल्ली पर 'फाइनेंशियल ब्लॉकेड' के ज़रिए फेडरल सिद्धांतों को कमजोर करने का आरोप भी लगाया.
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि ‘सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पद्धति’ के कारण इसे 4,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ‘नुकसान’ हुआ है, जो 15वें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों से भिन्न है.आर्लेकर ने कहा कि इन चिंताओं को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है.
उन्होंने कहा कि केरल द्वारा उठाई गई चिंताओं में ‘शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण’ और राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषयों में केंद्र सरकार का 'हस्तक्षेप' भी शामिल है. सदन को संबोधित करते हुए, आर्लेकर ने कहा कि, राज्य में बहुत ज्यादा गरीबी लगभग पूरी तरह खत्म हो गई है. उन्होंने केरल के हेल्थ इंडेक्स की ओर ध्यान दिलाया और बताया कि बच्चों की मौत की दर कई विकसित देशों से कम है.
गवर्नर ने पिछले दस सालों में एलडीएफ सरकार के आर्थिक प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें बताया गया कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) 5.26 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 12.49 लाख करोड़ रुपये हो गया है. इसी दौरान पर कैपिटा इनकम लगभग दोगुनी हो गई है.
राज्य की आर्थिक तंगी को फिजूलखर्ची बताने वाले आलोचकों को जवाब देते हुए, उन्होंने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) के डेटा का हवाला देते हुए बताया कि 2023-24 फिस्कल ईयर में 56.9 प्रतिशत उधार कैपिटल खर्च के लिए इस्तेमाल किया गया था. इसके अलावा, सरकार ने महामारी के समय के सबसे ऊंचे 38 फीसदी कर्ज-से-GSDP अनुपात को चालू वित्त वर्ष के आखिर तक 34 प्रतिशत तक लाने में कामयाबी हासिल की है.
हालांकि, पॉलिसी एड्रेस का मुख्य बिंदु फिस्कल फेडरलिज्म के लिए केंद्र सरकार के दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना थी. गवर्नर ने तर्क दिया कि KIIFB और पेंशन कंपनी जैसी एंटिटीज के उधार को स्टेट डेब्ट के तौर पर वर्गीकरण करने के केंद्र के फैसले ने केरल की उधार लेने की लिमिट को बहुत कम कर दिया है, जिससे डेवलपमेंट और वेलफेयर इनिशिएटिव्स रुक गए हैं. उन्होंने इन पॉलिसी के असर को बताया, यह देखते हुए कि उधार लेने की लिमिट में कटौती और IGST डिवोल्यूशन में बदलाव के कारण अकेले इस साल राज्य को लगभग 17,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
आर्लेकर ने कहा कि, केंद्र ने वित्त वर्ष के अहम आखिरी क्वार्टर में बिना किसी सही वजह के करीब 6 हजार करोड़ रुपये, जरूरी फंड के आधे से ज्यादा रोक रखे हैं. उन्होंने मनरेगा (MGNREGS) के लिए केंद्र की तरफ से दी जाने वाली मदद को 100 फीसदी से घटाकर 60 फीसदी करने और गारंटी वाले काम के दिनों में कटौती करने को भी एक ऐसा कदम बताया, जिससे गांव के गरीबों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है.
आर्लेकर ने अपने भाषण में ग्लोबल ट्रेड में बदलाव, खासकर यूएस इंपोर्ट ड्यूटी के बुरे असर पर भी जोर दिया, जिसमें केरल के एक्सपोर्ट वाले सेक्टर जैसे रबर, मसाले और मरीन प्रोडक्ट्स को 2,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. गवर्नर ने अपने राजकोषीय अधिकार को सुरक्षित करने के लिए सभी संवैधानिक और कानूनी रास्ते तलाशने के राज्य के इरादे को पक्का किया.
विकास के मामले में, गवर्नर ने मजबूत केरल मॉडल की तस्वीर पेश की. उन्होंने पिछले दस सालों में 4.1 लाख से ज्यादा जमीन के टाइटल बांटे जाने पर जोर दिया, जिससे राज्य सभी के लिए घर के अपने लक्ष्य के और करीब आ गया है.
गवर्नर के भाषण में पिछले दस सालों से लगातार बनी बिजली सप्लाई और विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट की अहमियत पर भी बात की गई, जो केरल को वैश्विक समुद्री व्यापार से जोड़ने के लिए तैयार है. भाषण में कल्याणकारी उपायों के बारे में भी बताया गया, जिसमें करुणा बेनेवोलेंट हेल्थ स्कीम के तहत ₹4,500 करोड़ बांटना और आशा वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी शामिल है.
विधानसभा के कैलेंडर के अनुसार, 16वां सत्र 20 जनवरी से 26 मार्च तक 32 दिनों के लिए चलेगा. राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 22 और 27 जनवरी को होगी. केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल 29 जनवरी को सदन में सालाना बजट पेश करेंगे.
