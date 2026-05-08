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तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री होंगे थलपति विजय, राज्यपाल को सौंपा 'जादुई' आंकड़ा वाला पत्र

शुक्रवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने TVK प्रमुख विजय को राज्य में सरकार बनाने की हरी झंडी दे दी है.

Vijay Tamil Nadu next CM
राज्यपाल को बहुमत का पत्र सौंपते विजय. (ANI)
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By ANI

Published : May 8, 2026 at 7:53 PM IST

|

Updated : May 8, 2026 at 8:07 PM IST

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चेन्नईः तमिलनाडु में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया. बहुमत साबित करने के लिए कई दिनों की कड़ी मेहनत और तमाम कोशिशों के बाद, TVK प्रमुख विजय को आखिरकार शुक्रवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राज्य में सरकार बनाने की हरी झंडी दे दी है. यह फैसला विजय द्वारा राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद आया है.

TVK, जो 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 के बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई थी. हालांकि, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), माकपा (CPI-M) और वीसीके (VCK) के समर्थन से पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है. CPI, CPI(M) और VCK, जिन्होंने 2-2 सीटें जीती थीं, उन्होंने TVK को अपना समर्थन दिया है. कांग्रेस की 5 सीटों के साथ मिलकर अब 234 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी बहुमत का आंकड़ा 118 तक पहुंच गया है.

विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद, TVK को 108 सीटों का खंडित जनादेश मिला था. 234 सदस्यीय विधानसभा में 118 के बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें कम था. कांग्रेस ने अपनी 5 सीटों के साथ TVK को समर्थन देकर DMK के साथ अपना सालों पुराना गठबंधन खत्म कर दिया, जिससे TVK की संख्या 113 (108+5) पहुंच गई.

कांग्रेस के समर्थन के बावजूद, राज्यपाल आर्लेकर द्वारा विजय को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया गया. जिसकी काफी आलोचना भी हुई. बाद में माकपा (CPI-M) ने एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से राज्य में सरकार बनाने के लिए TVK को अपना "समर्थन" दिया है, जबकि भाकपा (CPI) ने "तमिलनाडु के लोगों के लिए स्थिर, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शासन" के पक्ष में विजय के नेतृत्व वाली पार्टी को "सशर्त समर्थन" दिया है.

सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए जरूरी "मैजिक नंबर" (जादुई आंकड़े) पर स्पष्टता मांगी और विजय से उन विधायकों का विवरण देने को कहा जो तमिलनाडु में सरकार बनाने के TVK के दावे का समर्थन कर रहे हैं. लेकिन अब, अन्य दलों के समर्थन के साथ, TVK विधानसभा में बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई है.

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Last Updated : May 8, 2026 at 8:07 PM IST

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