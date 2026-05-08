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तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री होंगे थलपति विजय, राज्यपाल को सौंपा 'जादुई' आंकड़ा वाला पत्र

राज्यपाल को बहुमत का पत्र सौंपते विजय. ( ANI )

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