रांची छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी की पहली टिप्पणी, बोले- सरकार को बात सुननी चाहिए
राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कोटा और देहरादून में छात्रों का मुद्दा उठाया है. अब प्रयागराज जाकर छात्रों के मुद्दों पर बात करेंगे.
Published : August 6, 2026 at 8:46 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पहली बार रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर टिप्पणी की है. कांग्रेस सांसद ने गुरुवार को कहा कि झारखंड समेत सभी सरकारों को छात्रों की बात सुननी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए कदम उठाने चाहिए.
राहुल गांधी ने 'इंस्टाग्राम' पर एक Gen Z युवा के सवाल के जवाब में यह भी कहा कि उन्होंने कोटा और देहरादून में छात्रों का मुद्दा उठाया है और आठ अगस्त को प्रयागराज जाकर भी छात्रों के मुद्दों पर बात करेंगे. उन्होंने कहा, "पूरे देश में छात्रों का प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ हो रहा है. मैंने कोटा और देहरादून में कहा है और इलाहाबाद (प्रयागराज) में जाकर कहने वाला हूं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त, बहुत महंगी और दमनकारी है."
हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है।— Congress (@INCIndia) August 6, 2026
हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए।
चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, केंद्र सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
: Gen-Z के सवाल पर नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi pic.twitter.com/wXkuFBgy5J
राहुल गांधी ने कहा, "चाहे कांग्रेस की सरकार हो, केंद्र सरकार हो या झारखंड की सरकार, हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए."
कांग्रेस झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की सहयोगी है.
इससे पहले, कांग्रेस पार्टी के झारखंड प्रभारी के. राजू ने कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी के राज्य के नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा. राजू ने एक्स पोस्ट में कहा, "हमने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत करने और ठोस समाधान सुझाने के लिए मंत्रिस्तरीय समिति गठित करने के मुख्यमंत्री के सकारात्मक एवं संवेदनशील फैसले के लिए उनका धन्यवाद किया."
उन्होंने कहा कि झारखंड कांग्रेस न्याय की मांग कर रहे छात्रों के समर्थन में खड़ी है. राजू ने कहा कि देश के छात्रों को न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है. पांच और प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंदोलन समाप्त करने के लिए बातचीत की पेशकश करते हुए बुधवार को कहा था कि पेपर लीक का मुद्दा राष्ट्रीय समस्या है.
'जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच' के बैनर तले 25 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शुरू हुआ यह आंदोलन हाल के वर्षों में राज्य के सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में से एक बन गया है. प्रदर्शनकारी झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई अथवा राज्य के बाहर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पैनल से कराने की मांग कर रहे हैं.
प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) में व्यापक सुधार होना चाहिए.
(इनपुट, पीटीआई-भाषा)
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