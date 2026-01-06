ETV Bharat / bharat

शास्त्रीय भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 55 खंडों का अनावरण, 'सीखें कम से कम एक दक्षिण भारतीय भाषा'

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (बीच में) ने लॉन्च की किताबें ( ETV Bharat )

सुरभि गुप्ता नई दिल्ली : भारत की विशाल एवं बहु भाषाई विरासत को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. केंद्र ने मंगलवार को क्लासिकल भारतीय भाषाओं में 55 विद्वानों की किताबें जारी कीं. यह स्वदेशी परंपराओं में निहित रिसर्च, शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन किताबों को जारी किया, जिनमें कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, तमिल में साहित्यिक और रिसर्च कार्य और साइन लैंग्वेज में तिरुक्कुरल की एक महत्वपूर्ण व्याख्या शामिल है. इस पहल को भारतीय भाषाओं को शिक्षा और बौद्धिक चर्चा के केंद्र में लाने के व्यापक राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है. सभा को संबोधित करते हुए, प्रधान ने भारतीय भाषाओं की लचीलेपन और एकजुट करने वाली ताकत पर जोर दिया. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "हमारी भाषाएं जोड़ने वाली ताकत हैं. इन भाषाओं को खत्म करने की कोशिशें हुईं, लेकिन इन्होंने समय की कसौटी पर अपने को साबित किया है. भारत लोकतंत्र की जननी है और साथ ही बहुत ज़्यादा भाषाई विविधता वाला देश भी है. यह हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में बताएं.” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर जोर देते हुए, प्रधान ने कहा कि सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं और भाषाई विविधता के लिए समान सम्मान और संस्थागत समर्थन की जरूरत पर हम जोर दे रहे हैं. इस मौके पर, मंत्री ने क्लासिकल कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस द्वारा तैयार की गई 41 साहित्यिक रचनाओं का अनावरण किया. इसके अलावा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ़ क्लासिकल तमिल ने 13 किताबें और तिरुक्कुरल की 45-एपिसोड की साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन सीरीज़ भी जारी की. प्रधान ने कहा, "कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, तमिल और साइन लैंग्वेज में ये साहित्यिक रचनाएं भारत की भाषाई विरासत को शिक्षा, रिसर्च और सांस्कृतिक गौरव के केंद्र में रखने के हमारे बड़े राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा हैं." उन्होंने आगे कहा, "शेड्यूल्ड लिस्ट में ज्यादा भाषाओं को शामिल करने से लेकर भारतीय भाषाओं में क्लासिकल ग्रंथों के अनुवाद और भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने तक, हमारी सरकार ने सभी भारतीय भाषाओं को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है." भारत वर्तमान में 11 क्लासिकल भाषाओं को मान्यता देता है: तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, जिन्हें प्राचीनता, समृद्ध साहित्यिक परंपराओं और विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत के आधार पर चुना गया है. हाल ही में जारी प्रकाशनों में ऐतिहासिक ग्रंथ, व्याकरणिक परंपराएं, शिलालेख, शब्दकोश, भक्ति साहित्य और शिक्षण संसाधन शामिल हैं, और उम्मीद है कि ये देश भर के विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के लिए प्रमुख संदर्भ सामग्री के रूप में काम करेंगे.