शास्त्रीय भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 55 खंडों का अनावरण, 'सीखें कम से कम एक दक्षिण भारतीय भाषा'

भारत की शास्त्रीय भाषाओं का विकास जरूरी. सभी भारतीयों को सीखना चाहिए द. भारत की भाषाएं.

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (बीच में) ने लॉन्च की किताबें (ETV Bharat)
Published : January 6, 2026 at 6:56 PM IST

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली : भारत की विशाल एवं बहु भाषाई विरासत को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. केंद्र ने मंगलवार को क्लासिकल भारतीय भाषाओं में 55 विद्वानों की किताबें जारी कीं. यह स्वदेशी परंपराओं में निहित रिसर्च, शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन किताबों को जारी किया, जिनमें कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, तमिल में साहित्यिक और रिसर्च कार्य और साइन लैंग्वेज में तिरुक्कुरल की एक महत्वपूर्ण व्याख्या शामिल है. इस पहल को भारतीय भाषाओं को शिक्षा और बौद्धिक चर्चा के केंद्र में लाने के व्यापक राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है. सभा को संबोधित करते हुए, प्रधान ने भारतीय भाषाओं की लचीलेपन और एकजुट करने वाली ताकत पर जोर दिया.

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "हमारी भाषाएं जोड़ने वाली ताकत हैं. इन भाषाओं को खत्म करने की कोशिशें हुईं, लेकिन इन्होंने समय की कसौटी पर अपने को साबित किया है. भारत लोकतंत्र की जननी है और साथ ही बहुत ज़्यादा भाषाई विविधता वाला देश भी है. यह हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में बताएं.” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर जोर देते हुए, प्रधान ने कहा कि सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं और भाषाई विविधता के लिए समान सम्मान और संस्थागत समर्थन की जरूरत पर हम जोर दे रहे हैं.

इस मौके पर, मंत्री ने क्लासिकल कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस द्वारा तैयार की गई 41 साहित्यिक रचनाओं का अनावरण किया. इसके अलावा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ़ क्लासिकल तमिल ने 13 किताबें और तिरुक्कुरल की 45-एपिसोड की साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन सीरीज़ भी जारी की. प्रधान ने कहा, "कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, तमिल और साइन लैंग्वेज में ये साहित्यिक रचनाएं भारत की भाषाई विरासत को शिक्षा, रिसर्च और सांस्कृतिक गौरव के केंद्र में रखने के हमारे बड़े राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा हैं."

उन्होंने आगे कहा, "शेड्यूल्ड लिस्ट में ज्यादा भाषाओं को शामिल करने से लेकर भारतीय भाषाओं में क्लासिकल ग्रंथों के अनुवाद और भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने तक, हमारी सरकार ने सभी भारतीय भाषाओं को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है." भारत वर्तमान में 11 क्लासिकल भाषाओं को मान्यता देता है: तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, जिन्हें प्राचीनता, समृद्ध साहित्यिक परंपराओं और विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत के आधार पर चुना गया है. हाल ही में जारी प्रकाशनों में ऐतिहासिक ग्रंथ, व्याकरणिक परंपराएं, शिलालेख, शब्दकोश, भक्ति साहित्य और शिक्षण संसाधन शामिल हैं, और उम्मीद है कि ये देश भर के विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के लिए प्रमुख संदर्भ सामग्री के रूप में काम करेंगे.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, भारतीय भाषा समिति के चेयरमैन, पद्मश्री पुरस्कार विजेता और जाने-माने शिक्षाविद चामू कृष्ण शास्त्री ने इस पहल को भाषाई विद्वत्ता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया. उन्होंने कहा, "आज पांच शास्त्रीय भाषाओं, प्राचीन भाषाओं, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और ओडिया में पचपन किताबें लॉन्च की गईं. यह भाषाओं के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है.”

भारत के अनोखे बहुभाषी चरित्र पर जोर देते हुए, शास्त्री ने आगे कहा, "भारत को एक बहुभाषी देश के रूप में जाना जाता है. एक बहुभाषी देश का मतलब है कि भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं. इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का हर नागरिक बहुभाषी है. दुनिया में कोई और देश नहीं है जहां के लोग इतने बहुभाषी हों. यह भारत की खासियत है."

बहुभाषावाद को राष्ट्रीय एकता से जोड़ते हुए उन्होंने कहा, "इसी बहुभाषावाद के कारण लोगों में भावनात्मक एकता है, और यही भारत को एक एकजुट और महान राष्ट्र बनाता है."

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की हाल की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर भारतीय को कम से कम एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी चाहिए, और भाषाई विविधता को एक ऐसी ताकत बताया था जो राष्ट्रीय एकता और आपसी समझ को बढ़ाती है, चामू ने कहा, "यह भारत में भाषाई सद्भाव और एकता का सार है. एक भाषा सीखने से हम ज्ञान की एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं. अधिक भाषाएं सीखने से हमारा बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास और समग्र विकास होगा. इसलिए, कोई दूसरी भारतीय भाषा सीखें."

उन्होंने भारतीय भाषाओं को सीखने को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी आंदोलन का आह्वान करते हुए कहा, "यह एक नया आंदोलन और अभियान होना चाहिए." संस्थानों की जानकारी देते हुए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज के डायरेक्टर प्रो. शैलेंद्र मोहन ने ईटीवी भारत को बताया कि क्लासिकल कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीआईटीएल के तहत काम करते हैं, जिनके सेंटर मैसूर, तिरूर, भुवनेश्वर और नेल्लोर में हैं. उन्होंने कहा, "इन संस्थानों द्वारा तैयार की गई किताबें आज जारी की गईं. इसमें कन्नड़ में 22 किताबें, तेलुगु में 8 किताबें, क्लासिकल ओडिया में 10 किताबें और मलयालम में एक किताब शामिल है." उन्होंने आगे कहा कि मंत्री ने तमिल में भी 13 किताबें जारी कीं, जिससे कुल संख्या 55 हो गई.

प्रोफेसर मोहन ने बताया, "इन किताबों में मुख्य रूप से शिलालेख, भक्ति परंपराएं, शब्दकोश और भाषा विज्ञान शामिल हैं." उन्होंने समझाया कि इसका बड़ा मकसद क्लासिकल भाषाओं में संरक्षित पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भों में लाना है. उन्होंने कहा, "इन किताबों का महत्व हमारे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक भाषाओं में लाने में है. ये किताबें स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उपलब्ध होंगी. ये रिसर्च-ओरिएंटेड सामग्री हैं."

