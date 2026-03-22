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राहत की खबर: कमर्शियल गैस सप्लाई में 50% की बढ़ोतरी, प्रवासी मजदूरों को मिलेंगे 5kg के सिलेंडर

सरकार ने गैस वितरण को सुव्यवस्थित करने और आपूर्ति दबाव को कम करने के लिए कदम तेज कर दिए हैं.

LPG Allocation Increased
ट्रक से LPG सिलेंडर उतारा जा रहा. (फाइल फोटो) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 22, 2026 at 6:49 PM IST

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नई दिल्लीः पश्चिम एशिया संकट के बीच, सरकार ने गैस वितरण को बेहतर बनाने और सप्लाई के दबाव को कम करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं. सरकार ने सिटी गैस प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है. प्रमुख क्षेत्रों के लिए कमर्शियल एलपीजी (LPG) के आवंटन को बढ़ा दिया है.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) ने अपने कार्यालयों को 'सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन' (CGD) के आवेदनों का 10 दिनों के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया है, ताकि पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) के विस्तार में तेजी लाई जा सके. बड़े शहरों और शहरी क्षेत्रों के कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को भी सलाह दी गई है कि वे पीएनजी (PNG) पर शिफ्ट हो जाएं.

बयान में आगे कहा गया है कि घरेलू एलपीजी (रसोई गैस) की सप्लाई स्थिर बनी हुई है. देश भर में वितरकों के पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है और डिलीवरी सामान्य रूप से हो रही है. अधिकांश डिलीवरी 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' के माध्यम से की जा रही है और अब लोगों के बीच गैस खत्म होने के डर से की जाने वाली 'पैनिक बुकिंग' (अंधाधुंध बुकिंग) भी कम हो गई है.

सरकार ने कमर्शियल एलपीजी के आवंटन (कोटे) में धीरे-धीरे बढ़ोतरी की है. पहले आपूर्ति में 20 प्रतिशत की बहाली करने के बाद, 18 मार्च को पीएनजी (PNG) विस्तार सुधारों से जुड़ी 10 प्रतिशत अतिरिक्त आपूर्ति की घोषणा की गई थी. इसके बाद 21 मार्च को 20 प्रतिशत और आवंटन को मंजूरी दी गई, जिससे अब कुल कमर्शियल एलपीजी सप्लाई 50 प्रतिशत तक पहुंच गई है.

बयान में कहा गया है कि इस ताज़ा बढ़ोतरी में रेस्तरां, ढाबों, होटलों, औद्योगिक कैंटीन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, डेयरी संचालन, सामुदायिक रसोई और राज्य सरकारों व स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे सब्सिडी वाले भोजन केंद्रों को प्राथमिकता दी गई है. इसके साथ ही, प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडरों का भी प्रावधान किया गया है.

लगभग 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने संशोधित आवंटन दिशानिर्देशों को लागू कर दिया है, जबकि बाकी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां (PSU Oil Companies) कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति कर रही हैं. पिछले आठ दिनों में, कमर्शियल संस्थाओं द्वारा लगभग 15,440 टन एलपीजी का उठाव किया गया है.

शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को प्राथमिकता देना जारी रखा गया है, और कुल कमर्शियल एलपीजी आवंटन का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों को दिया जा रहा है. वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण आपूर्ति प्रभावित होने के बावजूद, सरकार ने संकेत दिया है कि घरेलू उपलब्धता नियंत्रण में है. साथ ही, शहरी उपभोक्ताओं को पीएनजी की ओर स्थानांतरित करने के प्रयास जारी हैं.

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कमर्शियल गैस सप्लाई
LPG ALLOCATION INCREASED

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