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राहत की खबर: कमर्शियल गैस सप्लाई में 50% की बढ़ोतरी, प्रवासी मजदूरों को मिलेंगे 5kg के सिलेंडर

नई दिल्लीः पश्चिम एशिया संकट के बीच, सरकार ने गैस वितरण को बेहतर बनाने और सप्लाई के दबाव को कम करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं. सरकार ने सिटी गैस प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है. प्रमुख क्षेत्रों के लिए कमर्शियल एलपीजी (LPG) के आवंटन को बढ़ा दिया है.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) ने अपने कार्यालयों को 'सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन' (CGD) के आवेदनों का 10 दिनों के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया है, ताकि पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) के विस्तार में तेजी लाई जा सके. बड़े शहरों और शहरी क्षेत्रों के कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को भी सलाह दी गई है कि वे पीएनजी (PNG) पर शिफ्ट हो जाएं.

बयान में आगे कहा गया है कि घरेलू एलपीजी (रसोई गैस) की सप्लाई स्थिर बनी हुई है. देश भर में वितरकों के पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है और डिलीवरी सामान्य रूप से हो रही है. अधिकांश डिलीवरी 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' के माध्यम से की जा रही है और अब लोगों के बीच गैस खत्म होने के डर से की जाने वाली 'पैनिक बुकिंग' (अंधाधुंध बुकिंग) भी कम हो गई है.

सरकार ने कमर्शियल एलपीजी के आवंटन (कोटे) में धीरे-धीरे बढ़ोतरी की है. पहले आपूर्ति में 20 प्रतिशत की बहाली करने के बाद, 18 मार्च को पीएनजी (PNG) विस्तार सुधारों से जुड़ी 10 प्रतिशत अतिरिक्त आपूर्ति की घोषणा की गई थी. इसके बाद 21 मार्च को 20 प्रतिशत और आवंटन को मंजूरी दी गई, जिससे अब कुल कमर्शियल एलपीजी सप्लाई 50 प्रतिशत तक पहुंच गई है.