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पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाए सरकार, ये नहीं कह सकते कि उन पर हमला मनगढ़ंत था: दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा लिए एक अतिरिक्त पर्सनल सिक्योरिटी अफसर (पीएसओ) उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने कहा कि ये पीएसओ पप्पू यादव की सुरक्षा में तब तक रखा जाएगा तब तक सरकार यादव की सुरक्षा पर कोई फैसला नहीं कर लेती.

सुनवाई के दौरान पप्पू यादव की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में संसद के बाहर एक नाटक किया था तब से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. इसके लिए केंद्र को प्रतिवेदन भी दिया गया है. इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील आशीष दीक्षित ने कहा कि सुरक्षा बढ़ाने को लेकर दिए गए उनके प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है और इसके लिए अंतरिम उपाय किए जा रहे हैं. तब कोर्ट ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है. वो एक सांसद हैं. केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा बढ़ाए. आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमला मनगढ़ंत था.

पप्पू यादव ने कहा है कि जब से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में संसद के बाहर एक नाटक किया था तब से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. पप्पू यादव के ऊपर 2 अगस्त को उनके आवास पर हमला किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति ने उनके प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन पर चप्पल फेंका था. हमलावर के पास चाकू भी मिला था. पप्पू यादव ने कहा है कि 1 अगस्त को उन्हें धमकी दी गई और सार्वजनिक रुप से सर काटने के लिए 51 लाख रुपये का ईनाम भी घोषित किया गया था.