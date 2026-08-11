पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाए सरकार, ये नहीं कह सकते कि उन पर हमला मनगढ़ंत था: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने को कहा है.
Published : August 11, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 3:59 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा लिए एक अतिरिक्त पर्सनल सिक्योरिटी अफसर (पीएसओ) उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने कहा कि ये पीएसओ पप्पू यादव की सुरक्षा में तब तक रखा जाएगा तब तक सरकार यादव की सुरक्षा पर कोई फैसला नहीं कर लेती.
सुनवाई के दौरान पप्पू यादव की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में संसद के बाहर एक नाटक किया था तब से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. इसके लिए केंद्र को प्रतिवेदन भी दिया गया है. इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील आशीष दीक्षित ने कहा कि सुरक्षा बढ़ाने को लेकर दिए गए उनके प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है और इसके लिए अंतरिम उपाय किए जा रहे हैं. तब कोर्ट ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है. वो एक सांसद हैं. केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा बढ़ाए. आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमला मनगढ़ंत था.
पप्पू यादव ने कहा है कि जब से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में संसद के बाहर एक नाटक किया था तब से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. पप्पू यादव के ऊपर 2 अगस्त को उनके आवास पर हमला किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति ने उनके प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन पर चप्पल फेंका था. हमलावर के पास चाकू भी मिला था. पप्पू यादव ने कहा है कि 1 अगस्त को उन्हें धमकी दी गई और सार्वजनिक रुप से सर काटने के लिए 51 लाख रुपये का ईनाम भी घोषित किया गया था.
पप्पू यादव ने कहा है कि उसके बाद उनकी सांसद पत्नी के आवास के बाहर भीड़ एकत्र हो गई और उन्हें मारने की धमकी दी गई. उस दौरान पप्पू यादव पत्नी के आवास पर ही थे. उसके बाद उन्होंने 2 अगस्त को इसकी शिकायत पुलिस से की और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दिए गए. बाद में जब पप्पू यादव अपने आवास पर प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे तो उनके ऊपर चप्पल फेंका गया और चाकू से हमला करने की कोशिश की गई.
पप्पू यादव ने याचिका दायर कर कहा है कि उनकी सुरक्षा का आकलन कर पूरे देश में उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश देना चाहिए. फिलहाल पप्पू यादव को बिहार में वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है. यादव ने याचिका में कहा है कि धमकियां मिलने के बाद उन्होंने पूरे देश में सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिखित प्रतिवेदन भेजा, लेकिन गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा पर कोई फैसला नहीं किया. ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21 का खुला उल्लंघन है.
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