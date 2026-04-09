बंद हो गए 89 हजार सरकारी स्कूल; गांवों से दूर और महंगी हुई शिक्षा, लड़कियों का स्कूल ड्रॉपआउट रेट बढ़ा
सरकारी स्कूलों की संख्या में 8% की कमी तो प्राइवेट स्कूलों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है. आईए जानते हैं इसकी वजह.
Published : April 9, 2026 at 3:52 PM IST
हैदराबाद: देश के शिक्षा जगत को लेकर एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं. शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (Unified District Information System for Education Plus, UDISE+) की 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 14.71 लाख स्कूल हैं. इसमें लगभग 10.13 लाख सरकारी स्कूल और लगभग 3.39 लाख प्राइवेट स्कूल हैं. लेकिन, बीते 10 साल में 89,441 सरकारी स्कूल बंद हो गए.
इसके साथ ही इन 10 साल में 42,944 नए प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं. यानी, जहां सरकारी स्कूलों की संख्या में 8% की कमी आई है, वहीं प्राइवेट स्कूलों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है. ये आंकड़े शिक्षा मंत्रालय की ओर से लोकसभा में पेश किए गए. ETV Bharat की इस खास रिपोर्ट में आईए समझते हैं कि सरकारी स्कूलों की संख्या में गिरावट क्यों आई है? जो स्कूल बंद हुए उनके छात्रों और स्टाफ का क्या हुआ?
देश में बंद हो गए 8% सरकारी स्कूल: शिक्षा मंत्रालय की ओर से लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, सरकारी स्कूलों की संख्या में 8% की कमी आई है. 2014-15 में 11,07,101 स्कूल थे, जो घटकर 2023-24 में 10,17,660 रह गए. यानी सरकारी स्कूलों की संख्या में 89,441 की कमी दर्ज की गई. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 29,410 और 25,126 स्कूलों की कमी देखी गई, जो सरकारी स्कूलों की कुल 89,441 की गिरावट का 60.9% है.
मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूल हुए बंद: सरकारी स्कूल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश (MP) में बंद हुए. एमपी में करीब 29,410 स्कूल बंद हुए, जो देश में सबसे ज्यादा हैं. इसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है. यहां करीब 25,126 स्कूल बंद हो गए. ओडिशा, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में भी हजारों स्कूल बंद हुए हैं. झारखंड में 5 हजार से ज्यादा, ओडिशा में करीब 5,400 और राजस्थान में ढाई हजार से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं. जम्मू-कश्मीर के स्कूलों की भी हालात चिंताजनक है. यहां करीब 4,400 स्कूल बंद कर दिए गए. महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में भी सैकड़ों स्कूल बंद हो गए.
10 साल में कितने नए प्राइवेट स्कूल खुले: शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2014-15 से 2023-24 तक प्राइवेट स्कूलों की संख्या 42,944 बढ़कर 2,88,164 से 3,31,108 हो गई. सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश में खुले. 19,305 प्राइवेट स्कूलों की बढ़ोतरी के साथ उत्तर प्रदेश का हिस्सा कुल बढ़ोतरी में 44.9% रहा.
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सरकारी स्कूल बंद हुए तो छात्रों का क्या हुआ: सरकारी स्कूल बंद होने से लाखों छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है. इन स्कूलों के बंद होने के बाद छात्रों को काफी दूर स्थित अन्य सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया गया. इससे लंबी दूरी तय करने की समस्या और बीच में ही पढ़ाई छोड़ने (dropout) की दर बढ़ गई. यही नहीं, स्कूल सुरक्षा के सुरक्षित ठिकाने होते हैं. इनके बंद होने से बच्चों के कम उम्र में ही काम करने की संभावना बढ़ जाती है. यानी बाल श्रम में बढ़ोतरी होती है. क्योंकि, शिक्षा के महंगी हो जाने से उनका स्कूल छूट जाता है.
सरकारी स्कूल बंद होने से छात्रों पर असर
- स्कूल बंद होने के बाद बच्चों को अक्सर मीलों दूर के स्कूल में जाना पड़ता है. जिसके चलते उनकी पढ़ाई छूट रही है.
- सरकारी स्कूल बंद होने से अभिभावक मजबूरी में अपने बच्चों को निजी स्कूलों में डाल रहे हैं, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है.
- स्कूल बंद होने से छात्रों का सामाजिक दायरा टूट जाता है, पुराने दोस्तों और शिक्षकों से बिछड़ जाते हैं.
- सरकारी स्कूल बंद होना शिक्षा के निजीकरण की ओर एक बड़ा कदम है.
सरकारी स्कूल बंद हुए तो स्टाफ का क्या हुआ: उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कम छात्र संख्या वाले सरकारी स्कूलों के बंद या मर्ज होने के बाद वहां के स्टाफ का पास के स्कूलों में समायोजन किया गया. इस प्रक्रिया में शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों को भेजा जा रहा है, ताकि छात्र-शिक्षक अनुपात को बराबर किया जा सके. चूंकि कई स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है, इसलिए अतिरिक्त स्टाफ को वहां नियुक्त किया जा रहा है. हालांकि, संविदा या अनुबंध पर काम कर रहे स्टाफ के सामने रोजगार का संकट पैदा होता है. कई मामलों में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं.
सरकारी स्कूलों को बंद करने की वजह क्या: सरकारी स्कूलों के बंद या मर्ज होने की मुख्य वजह बहुत कम छात्र संख्या (50 से कम), प्रशासनिक खर्च में कमी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना माना गया है. इसके अतिरिक्त, शिक्षकों की कमी, गांव से शहरों की ओर पलायन और निजी स्कूलों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण भी स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है.
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राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास ने हाल ही में सदन में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके अनुसार 65 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों में अब 10 से भी कम छात्र बचे हैं. 5 हजार से ज्यादा स्कूलों में 2024-25 के शैक्षणिक वर्ष में दाखिला शून्य रहा. दाखिले के ये आंकड़े छात्रों के व्यवहार में बड़े बदलावों का संकेत देते हैं. परिवार अब निजी शिक्षा को चुन रहे हैं.
सरकारी स्कूल बंद होने के कारण
- कई स्कूलों में 20-50 से भी कम बच्चे हैं, जिससे उन स्कूलों को चलाना आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं रह जाता.
- सरकार कम छात्रों वाले स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज कर रही है. ताकि बेहतर शिक्षा और सुविधाएं दी जा सकें.
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अभिभावक सरकारी के बजाय निजी स्कूलों को प्राथमिकता दे रहे हैं.
- स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी भी बंद होने का एक महत्वपूर्ण कारण है.
- ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के पलायन के कारण वहां स्कूल में बच्चे नहीं बच रहे हैं.
यह रुझान अन्य जगहों पर रिपोर्ट की गई स्कूल छोड़ने की बढ़ती दरों के अनुरूप है. भारत में सरकारी स्कूल आमतौर पर दाखिले में कमी, वित्तीय बाधाओं और नीति-आधारित एकीकरण के मिले-जुले कारणों से बंद किए गए हैं. हालांकि, कुछ लोगों का तर्क है कि ये बंदी अक्सर निजी शिक्षा के पक्ष में जानबूझकर की गई उपेक्षा को दर्शाती है.
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सरकारी स्कूल बंद होने के सामाजिक असर: सरकारी स्कूल मिड-डे मील जैसी जरूरी सामाजिक सेवाएं भी देते हैं. जो बच्चों के लिए पोषण का जरिया है. स्कूलों के बंद होने से स्थानीय स्तर पर कुपोषण में अचानक तेजी आ सकती है. इसके अलावा स्कूल एक सुरक्षित माहौल भी देते हैं. इनके बिना बच्चों के कम उम्र में ही काम करने की संभावना बढ़ जाती है. नए स्कूलों में जाने पर, बच्चों को पहले जैसी सुविधाएं (जैसे मिड-डे मील या किताबों की सुलभता) नहीं मिल पाती हैं, जिससे उनकी शिक्षा की गुणवत्ता कम हो जाती है.
यही नहीं, जब स्थानीय स्कूल बंद होते हैं, तो लड़कियों पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है. दूसरे गांव या क्षेत्र में आने-जाने की दिक्कत और पढ़ाई के खर्च को लेकर चिंताओं की वजह से परिवार अक्सर लड़कियों की पढ़ाई को अहमियत नहीं देते हैं. उनको घर के कामों के लिए घर पर ही रहने दिया जाता है. इससे लड़कियों का स्कूल ड्रॉपआउट रेट भी बढ़ता है.
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सरकारी स्कूलों के बंद होने का आर्थिक प्रभाव: सरकारी स्कूलों को बंद करने और उन्हें आपस में मिलाने का असर हाशिए पर पड़े समुदायों पर ज्यादा पड़ता है, जिनमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग शामिल हैं. ये लोग शिक्षा के लिए अपने आस-पास के सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर रहते हैं.
मर्जर से स्कूल तक जाने की दूरी बढ़ जाती है, जिससे इन कमजोर वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर बढ़ सकती है. ऐसा इसलिए, क्योंकि परिवार अक्सर शिक्षा के बजाय अपनी तुरंत की आर्थिक जरूरतों को ज्यादा अहमियत देते हैं. सरकारी स्कूलों को बंद करने या उनके विलय (merger) से शिक्षा का निजीकरण बढ़ा है, जिससे गरीब परिवारों पर निजी स्कूलों की महंगी फीस और परिवहन का बोझ पड़ा है. इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर घटे हैं. स्कूल बंद होने से ग्रामीण विकास की गति भी धीमी हुई है.
सरकारी स्कूल बंद होने से कितना बढ़ा स्कूल ड्रॉपआउट: सरकारी स्कूल बंद होने से स्कूल ड्रॉपआउट दर में काफी वृद्धि हुई है. पिछले 5 वर्षों में सरकारी स्कूल बंद होने या विलय के कारण लगभग 30 लाख लड़कियां स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) को मजबूर हुईं. जबकि, कुल 65.7 लाख बच्चे पढ़ाई से वंचित हुए. सबसे ज्याद खराब स्थिति गुजरात में रही. जहां पर 2025 में स्कूल ड्रॉपआउट में 341% की भारी वृद्धि देखी गई, जो देश में सबसे अधिक है. यह स्थिति शिक्षा के अधिकार पर गंभीर सवाल खड़े करती है. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है.
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