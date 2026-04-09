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बंद हो गए 89 हजार सरकारी स्कूल; गांवों से दूर और महंगी हुई शिक्षा, लड़कियों का स्कूल ड्रॉपआउट रेट बढ़ा

हैदराबाद: देश के शिक्षा जगत को लेकर एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं. शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (Unified District Information System for Education Plus, UDISE+) की 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 14.71 लाख स्कूल हैं. इसमें लगभग 10.13 लाख सरकारी स्कूल और लगभग 3.39 लाख प्राइवेट स्कूल हैं. लेकिन, बीते 10 साल में 89,441 सरकारी स्कूल बंद हो गए.

इसके साथ ही इन 10 साल में 42,944 नए प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं. यानी, जहां सरकारी स्कूलों की संख्या में 8% की कमी आई है, वहीं प्राइवेट स्कूलों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है. ये आंकड़े शिक्षा मंत्रालय की ओर से लोकसभा में पेश किए गए. ETV Bharat की इस खास रिपोर्ट में आईए समझते हैं कि सरकारी स्कूलों की संख्या में गिरावट क्यों आई है? जो स्कूल बंद हुए उनके छात्रों और स्टाफ का क्या हुआ?

देश में बंद हो गए 8% सरकारी स्कूल: शिक्षा मंत्रालय की ओर से लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, सरकारी स्कूलों की संख्या में 8% की कमी आई है. 2014-15 में 11,07,101 स्कूल थे, जो घटकर 2023-24 में 10,17,660 रह गए. यानी सरकारी स्कूलों की संख्या में 89,441 की कमी दर्ज की गई. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 29,410 और 25,126 स्कूलों की कमी देखी गई, जो सरकारी स्कूलों की कुल 89,441 की गिरावट का 60.9% है.

मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूल हुए बंद: सरकारी स्कूल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश (MP) में बंद हुए. एमपी में करीब 29,410 स्कूल बंद हुए, जो देश में सबसे ज्यादा हैं. इसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है. यहां करीब 25,126 स्कूल बंद हो गए. ओडिशा, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में भी हजारों स्कूल बंद हुए हैं. झारखंड में 5 हजार से ज्यादा, ओडिशा में करीब 5,400 और राजस्थान में ढाई हजार से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं. जम्मू-कश्मीर के स्कूलों की भी हालात चिंताजनक है. यहां करीब 4,400 स्कूल बंद कर दिए गए. महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में भी सैकड़ों स्कूल बंद हो गए.

10 साल में कितने नए प्राइवेट स्कूल खुले: शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2014-15 से 2023-24 तक प्राइवेट स्कूलों की संख्या 42,944 बढ़कर 2,88,164 से 3,31,108 हो गई. सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश में खुले. 19,305 प्राइवेट स्कूलों की बढ़ोतरी के साथ उत्तर प्रदेश का हिस्सा कुल बढ़ोतरी में 44.9% रहा.

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सरकारी स्कूल बंद हुए तो छात्रों का क्या हुआ: सरकारी स्कूल बंद होने से लाखों छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है. इन स्कूलों के बंद होने के बाद छात्रों को काफी दूर स्थित अन्य सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया गया. इससे लंबी दूरी तय करने की समस्या और बीच में ही पढ़ाई छोड़ने (dropout) की दर बढ़ गई. यही नहीं, स्कूल सुरक्षा के सुरक्षित ठिकाने होते हैं. इनके बंद होने से बच्चों के कम उम्र में ही काम करने की संभावना बढ़ जाती है. यानी बाल श्रम में बढ़ोतरी होती है. क्योंकि, शिक्षा के महंगी हो जाने से उनका स्कूल छूट जाता है.

सरकारी स्कूल बंद होने से छात्रों पर असर

स्कूल बंद होने के बाद बच्चों को अक्सर मीलों दूर के स्कूल में जाना पड़ता है. जिसके चलते उनकी पढ़ाई छूट रही है.

सरकारी स्कूल बंद होने से अभिभावक मजबूरी में अपने बच्चों को निजी स्कूलों में डाल रहे हैं, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है.

स्कूल बंद होने से छात्रों का सामाजिक दायरा टूट जाता है, पुराने दोस्तों और शिक्षकों से बिछड़ जाते हैं.

सरकारी स्कूल बंद होना शिक्षा के निजीकरण की ओर एक बड़ा कदम है.

सरकारी स्कूल बंद हुए तो स्टाफ का क्या हुआ: उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कम छात्र संख्या वाले सरकारी स्कूलों के बंद या मर्ज होने के बाद वहां के स्टाफ का पास के स्कूलों में समायोजन किया गया. इस प्रक्रिया में शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों को भेजा जा रहा है, ताकि छात्र-शिक्षक अनुपात को बराबर किया जा सके. चूंकि कई स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है, इसलिए अतिरिक्त स्टाफ को वहां नियुक्त किया जा रहा है. हालांकि, संविदा या अनुबंध पर काम कर रहे स्टाफ के सामने रोजगार का संकट पैदा होता है. कई मामलों में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं.

सरकारी स्कूलों को बंद करने की वजह क्या: सरकारी स्कूलों के बंद या मर्ज होने की मुख्य वजह बहुत कम छात्र संख्या (50 से कम), प्रशासनिक खर्च में कमी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना माना गया है. इसके अतिरिक्त, शिक्षकों की कमी, गांव से शहरों की ओर पलायन और निजी स्कूलों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण भी स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है.