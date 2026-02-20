ETV Bharat / bharat

जब ऐसे सरकारी स्कूल हों तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे क्यों जाएंगे ?

माइकल राज ने प्राइवेट स्कूलों की तरह बच्चों के लिए ड्रेस की अनिवार्यता कर दी. स्पोर्ट्स कपड़े अलग से व्यवस्था करने को कहा. उनके लिए इंग्लिश क्लास की अलग से व्यवस्था की. दुबई के वॉलियंटर्स से संपर्क साधा और उनकी मदद से फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की शुरुआत की.

जी हां... यह विद्यालय तेनकासी जिले के पावुर्चत्रम के पास कोंडलूर गांव में स्थित है. माइकल राज ने एक वर्ष पूर्व इस पंचायत संघ प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पदभार संभाला था. उनका शिक्षण और विद्यार्थियों से गहरा लगाव है. अन्य सरकारी विद्यालयों की तरह कोंडलूर विद्यालय में भी विद्यार्थियों के नामांकन में आई गिरावट से उन्हें गहरा दुख हुआ. इसलिए उन्होंने नई पहल की शुरुआत की.

सरकारी स्कूलों बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो सके, इसके लिए तमिलनाडु के तेनकासी सरकारी स्कूल में वहां के हेडमास्टर माइकल राज ने एक नई पहल की. उन्होंने अपने स्कूल के अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर अपनी सैलरी से स्कूल बस का इंतजाम किया और वे बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, ताकि स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ सके.

लेकिन ऐसे बच्चे जो आज किसी न किसी निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, शायद उन्हें मालूम नहीं है कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, इसरो चेयरमैन नारायणन, वैज्ञानिक वीरामुथुवेल, निजर शाजी जैसे न जाने कितने ही सफल व्यक्तित्व रहे हैं, जिन्होंने सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाई की थी.

दरअसल, चमचमाती हुई बस, पैंट-टाई पहने हुए चेहरे, किताबों से भरा स्कूल बैग, लाइन में लगकर इंतजार करना, प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह देखकर हर कोई उसकी ओर खिंचा जा रहा है. हालात ऐसे हो गए हैं कि कई इलाकों में सरकारी स्कूलों को बंद करने की नौबत तक आ गई.

चेन्नई : लगभग 20 साल पहले आप यहां पर किसी से बात करते, तो वे अपने बच्चों को किसी न किसी सरकारी स्कूल में दाखिला करवाने को लेकर इच्छुक होते थे. लेकिन अब स्थिति बदल रही है. अधिकांश लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश दिलाना चाहते हैं. उन्हें लगता है कि उनके बच्चों का भविष्य निजी स्कूल में ही बन सकता है. यही वजह है कि निजी स्कूलों की लगातार बढ़ती फीस के बावजूद, वे अपने बच्चों को किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवा रहे हैं.

सप्ताह में दो दिन छात्रों को मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण दिया जाता है. योग और आर्ट्स क्लास की भी व्यवस्था की गई है. सबसे अनोखी बात ये है कि स्कूल इनमें से किसी भी कोर्स के लिए अलग से पैसे नहीं ले रहा है, बल्कि शिक्षकों की सैलरी से पैसे खर्च किए जा रहे हैं. यह स्वैच्छिक योगदान है. हेडमास्टर ने खुद बताया कि वे अपनी सैलरी से 10 हजार रुपये मासिक योगदान दे रहे हैं, जबकि अन्य शिक्षक भी योगदान कर रहे हैं.

स्कूल में किस तरह की व्यवस्था की गई है, इसे देखने के लिए ईटीवी भारत की टीम वहां पहुंची. हमारी टीम ने देखा, स्कूल के बाहर पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल लिखा हुआ था, विद्यार्थी यूनिफॉर्म में थे, सभी ने एक जैसे जूते पहन रखे थे. सरकारी स्कूल में इस तरह से बच्चे दिख जाएं, तो यह अपने आप में किसी आश्चर्यजनक व्यवस्था से कम नहीं है.

प्रत्येक दिन सुबह में स्कूल प्रार्थना के समय बच्चों को अपनी योग्यता निखारने के लिए प्रेरित किया जाता है. उन्हें अनुशासन में रहने को सिखाया जाता है. अनुशासन सिर्फ ड्रेस के स्तर पर ही नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और क्लास में भी दिखना चाहिए, इसे दोहराया जाता है. क्लास में साफ-सुथरी कुर्सियां लगी थीं. आम तौर पर सरकारी स्कूलों में लंबे-लंबे बेंच होते हैं. लेकिन यहां तो कुर्सियां देखी गईं. बहुत सारे छात्र धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहे थे. यह सचमुच कमाल था, बल्कि विश्वास ही नहीं हो रहा था.

इस बारे में ईटीवी भारत से बात करते हुए प्रधानाध्यापक माइकल राज ने कहा, "हमें जिले का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय होने का पुरस्कार मिला है. विद्यार्थियों को न केवल सिलंबम, योग और कराटे जैसी मार्शल आर्ट सिखाई जाती है, बल्कि उन्हें स्पोकन इंग्लिश की कक्षाएं भी दी जाती हैं. हम उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर फील्ड वर्क के लिए ले जाते हैं. इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है.विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की कोई कमी नहीं है. हाल ही में, एक डॉक्टर ने विद्यार्थियों के लिए तीन लाख रुपये की लागत से बेंच और डेस्क खरीदे हैं. स्वयंसेवक स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स उपलब्ध करा रहे हैं. फिलहाल, केवल एक कक्षा में स्मार्ट बोर्ड है. हमारे प्रयासों को गांव के लोगों ने सराहा है. इसी वजह से छात्रों के दाखिले में भी बढ़ोतरी हुई है. अभी यहां 107 छात्र हैं. हम पर उनके भरोसे के कारण कई स्कूलों के बच्चे यहां पढ़ने आते हैं. शिक्षक भी उसी के अनुरूप अच्छा काम कर रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "दुबई में स्वयंसेवकों से मेरा संपर्क मेरे एक शिक्षक मित्र के माध्यम से हुआ. पिछले वर्ष, वे केवल पांचवीं कक्षा के छात्रों को सप्ताह में दो दिन अंग्रेजी की मौखिक कक्षाएं पढ़ाते थे, और अब वे पांचवीं और चौथी कक्षा के छात्रों को प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं. इससे छात्रों की प्रगति स्पष्ट रूप से देखी जा रही है. ये कक्षाएं दोपहर एक बजे से दो बजे तक अन्य कक्षाओं को बाधित किए बिना आयोजित की जाती हैं. इसके लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है.यद्यपि पर्याप्त स्थान नहीं है, फिर भी हम उपलब्ध स्थान का सर्वोत्तम उपयोग कर रहे हैं. वर्तमान में 36 लाख रुपये की लागत से दो कक्षाओं का निर्माण किया जा रहा है. हमारा लक्ष्य सभी कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड लगाना है. साथ ही, लोगों ने मांग की है कि इस पंचायत प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उन्नत किया जाए. यदि सरकार इस मांग को पूरा करे तो अच्छा होगा."

तीसरी कक्षा की शिक्षिका वेनिस्ता पोंशीला ने कहा, "यहां तमिल और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध है. पढ़ाई के अलावा, हम विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए सिलंबम, योग और अन्य कलाएं भी सिखाते हैं. हम प्रतिदिन उन्हें स्टेज फीयर से उबरने के लिए किसी न किसी प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं."

चौथी क्लास में पढ़ाने वाली शिक्षिका मीनाक्षी ने कहा, "पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों को आर्ट्स की भी अच्छी शिक्षा दी जाती है. यही कारण है कि हमारे विद्यार्थी कई कला उत्सवों में पुरस्कार जीतते हैं. विद्यालय की गतिविधियों को देखकर गांव के बाहर से भी विद्यार्थी यहां दाखिला लेते हैं. हमारा विद्यालय निजी, मैट्रिक और सीबीएसई विद्यालयों के समकक्ष कार्य कर रहा है. इसका मुख्य कारण हमारे प्रधानाध्यापक हैं. वे विद्यार्थियों की इच्छाओं को समझते हैं और उन्हें पूरा करते हैं."

स्कूल में पढ़ने वाली राजा वैष्णवी नाम की छात्रा ने कहा, "हमारे स्कूल में निजी स्कूलों की तरह ही स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, जूते, बेल्ट आदि सब कुछ उपलब्ध हैं. हमें यहां वो सब कुछ मिलता है जो निजी स्कूलों में मिलता है. वास्तव में, हमें गर्व है कि हमारा स्कूल निजी स्कूलों से बेहतर है."

एक अन्य छात्र कृतिक अधवन ने आगे कहा, "अंग्रेजी की कक्षाएं, कराटे और सिलंबम जैसी सभी सुविधाएं, जिनके लिए निजी स्कूलों में शुल्क देना पड़ता है, हमारे स्कूल में मुफ्त में उपलब्ध हैं. मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है. यहां बहुत कुछ सिखाया जाता है. प्रधानाध्यापक बहुत हेल्पफुल हैं."

जैसा कि प्रधानाध्यापक ने बताया, यह विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और विद्यार्थियों के सपनों को साकार कर रहा है. इसमें कई खूबियां हैं, लेकिन जगह की कमी एक बड़ी चुनौती है. पर्याप्त जगह न होने के कारण प्रार्थना के समय छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. खेल प्रशिक्षण की सुविधा नहीं मिल पा रही है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और बहुत जल्द ही उन्हें जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें दूर कर लिया जाएगा. प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों द्वारा नेक इरादों से किया गया यह प्रयास सचमुच सराहनीय है.

