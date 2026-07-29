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5 साल में बंद हो गए 17 हजार सरकारी स्कूल; केवल 55% लड़कियां पूरी कर पा रहीं 12वीं तक की पढ़ाई

देश में 5 साल में कई सरकारी स्कूल बंद हो गए. ( Photo Credit; Getty )