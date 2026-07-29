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5 साल में बंद हो गए 17 हजार सरकारी स्कूल; केवल 55% लड़कियां पूरी कर पा रहीं 12वीं तक की पढ़ाई

मेघालय-अरुणाचल-मिजोरम-असम-नागालैंड में ज्यादा लड़कियों ने छोड़ा स्कूल, जम्मू-कश्मीर में स्कूलों की संख्या में अधिक गिरावट.

देश में 5 साल में कई सरकारी स्कूल बंद हो गए.
देश में 5 साल में कई सरकारी स्कूल बंद हो गए. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 5:16 PM IST

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Decline in number of schools : देश की जनसंख्या बढ़ रही है. इसके बावजूद बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल कम होते जा रहे हैं. पिछले 5 साल में देश में करीब 17 हजार स्कूल या तो बंद कर दिए गए या फिर इनका मर्जर हो गया. साल 2021-22 की तुलना में साल 2025-26 में जम्मू-कश्मीर, मेघालय, तेलंगाना आदि राज्यों में स्कूलों की संख्या ज्यादा घटी है. वहीं केवल 55% लड़कियां ही 12वीं तक पहुंच पा रही हैं. बाकी इससे पहले ही पढ़ाई छोड़ दे रहीं हैं.

संसद के मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने बंद हुए स्कूलों की संख्या/मर्जर आदि पर सवाल पूछे थे. इस पर शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लिखित जवाब दिए. बताया कि साल 2021-2022 में देश में कुल 10 लाख 22 हजार 386 सरकारी स्कूल थे. इसकी तुलना में साल 2025-26 में 10 लाख 5 हजार 245 स्कूल रह गए. यानी 5 साल में करीब 17 हजार 141 स्कूल या तो बंद कर दिए गए या फिर इनका मर्जर (विलय) कर दिया गया. प्राइमरी और मिडिल क्लास में लड़कियों के खूब नामांकन हैं, लेकिन 12वीं तक जाते-जाते वे स्कूल छोड़ दे रहीं हैं.

किन राज्यों में कितने स्कूल हो गए कम? : शिक्षा मंत्रालय के डेटा के अनुसार जम्मू-कश्मीर में साल 2021-22 में 23 हजार 173 स्कूल थे. जबकि साल 2025-26 में इनकी संख्या 18 हजार 787 रह गई. यानी यहां 4 हजार 386 स्कूल घट गए. स्कूलों की ये संख्या प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सभी को मिलाकर है. इसी तरह मेघालय में साल 2021-22 में 7 हजार 783 स्कूल थे. साल 2025-26 में ये 5 हजार 620 ही रह गए. 5 साल में यहां 2 हजार 163 स्कूल कम हो गए. इसी तरह तेलंगाना में इसी अवधि में 30 हजार 23 स्कूल थे. बाद में यह 28 हजार 88 ही रह गए.

पुडुचेरी समेत इन राज्यों में सबसे कम घटे स्कूल : मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश के कई राज्य ऐसे रहे जहां स्कूलों की संख्या में ज्यादा गिरावट देखने को मिली. जबकि कई राज्य ऐसे रहे, जहां बहुत कम संख्या में स्कूल बंद हुए या इनका मर्जर किया गया. पुडुचेरी में साल 2021 में प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मिलाकर कुल 422 स्कूल थे. साल 2025-26 में यहां 419 स्कूल हैं. यानी पिछले 5 साल में केवल 3 ही स्कूल कम हुए. इसी तरह पंजाब में इन वर्षों के दौरान 18, झारखंड में 21, गोवा में 43, नागालैंड में 58, दिल्ली में 74, तमिलनाडु में 97 स्कूल कम हुए.

बिहार-यूपी-राजस्थान में बढ़ गए स्कूल : देश के कई राज्यों में स्कूल के मर्जर या बंद होने से इनकी संख्या घटी. वहीं कई ऐसे भी राज्य रहे जहां पिछले 5 साल में स्कूलों की संख्या में इजाफा हो गया. राजस्थान में साल 2021-22 में 68 हजार 948 स्कूल थे. साल 2025-26 में यह संख्या 69 हजार 983 हो गई. यानी यहां 1 हजार 35 स्कूल बढ़ गए. इसी तरह इसी अवधि के दौरान बिहार में पहले 75 हजार 558 स्कूल थे. बाद में यह संख्या 76 हजार 435 पहुंच गई. यहां 877 स्कूल बढ़ गए. इसी तरह यूपी में भी 79 स्कूल बढ़ गए.

यूपी के झांसी में सबसे ज्यादा घटे स्कूल : शिक्षा मंत्रालय ने संसद में यूपी का अलग से आंकड़ा पेश किया. इसमें बताया गया कि साल 2020-21 में झांसी में 1504 स्कूल थे. जबकि साल 2025-26 में इनकी संख्या घटकर 1450 हो गई. यानी यहां 5 साल में 54 स्कूल कम हो गए. इसी तरह अलीगढ़ में 53, गाजियाबाद में 30, फिरोजाबाद में 23, बाराबंकी में 18, हाथरस में 17, बुलंदशहर में 14, गाजीपुर में 12, जालौन में 12 जबकि हरदोई में 8 स्कूल कम हो गए. हालांकि ओवरऑल इस राज्य में स्कूल बढ़े हैं.

प्री प्राइमरी-क्लास सेकेंड में बिहार में कम लड़कियां : शिक्षा मंत्रालय के डेटा के अनुसार साल 2025-26 में प्री प्राइमरी से लेकर क्लास सेकेंड तक बिहार में लड़कियों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम 23.8% रही. इसी क्लास में उत्तर प्रदेश में लड़कियों की संख्या 33.2% रही. जबकि मेघालय में लड़कियों की संख्या 129.0% रही. वहीं साल 2025-26 कक्षा 3 से लेकर 5 तक गुजरात में लड़कियों की संख्या 76.5% रही, अन्य राज्यों की तुलना में यह सबसे कम है. वहीं मेघालय में इस क्लास (3 से 5) में लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा 173.5% रही.

मिजोरम-लद्दाख के स्कूलों में एससी वर्ग के ज्यादा बच्चे : देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां के स्कूलों में एससी (Scheduled Castes) यानी अनुसूचित वर्ग के बच्चों की संख्या ज्यादा रही. साल 2025-26 में कक्षा नौवीं से लेकर 12वीं तक में मिजोरम में सबसे ज्यादा 807.8% एससी बच्चों के नामांकन हुए. लद्दाख दूसरे नंबर पर रहा. यहां एससी वर्ग के कुल छात्रों का नामांकन 298.1% रहा. मेघालय 182.3% के साथ तीसरे पायदान पर रहा. इसी वर्ष के दौरान इसी क्लास में चंडीगढ़ में एससी वर्ग के बच्चों के सबसे कम नामांकन हुए. बिहार इस मामले में दूसरे स्थान पर रहा. यूपी में अनुसूचित जनजाति के बच्चों का इन्हीं कक्षाओं में सबसे ज्यादा (114.51%) दाखिले हुए.

देश के इन राज्यों में अधिक लड़कियों ने छोड़ा स्कूल : शिक्षा मंत्रालय के डेटा के अनुसार देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां साल 2025-26 में स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या ज्यादा रही. ये लड़कियां कक्षा एक से लेकर 12वीं तक की थीं. मेघालय में ऐसी लड़कियों की संख्या 21.7% रही. इसी तरह अरुणाचल में 22.3%, मिजोरम में 31.7%, असम में 33.3%, नागालैंड में 35.4%, बिहार में 40.5%, जम्मू कश्मीर में 40.4%, मध्य प्रदेश में 40.7%, मणिपुर में 40.8%, उत्तर प्रदेश में 45.1% रही. यानी इतने प्रतिशत छात्राओं ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी. यानी कुल केवल 55% लड़कियां ही 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर पा रहीं हैं.

साल 2020 में स्कूली पढ़ाई का हुआ था मूल्यांकन : संसद में शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि साल 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत NCERT ने पारख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 नाम से पूर देश में एक मूल्यांकन परीक्षा कराई थी. इसके जरिए परखा गया था कि कक्षा 3, 6 और 9 की पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चों ने क्या सीखा?, उन्हें पढ़ना-लिखना कितना आता है?. इस सर्वे में देशभर के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 781 जिलों के 74 हजार से अधिक स्कूलों ने भागीदारी की थी. 21.15 लाख बच्चों और 2.70 लाख शिक्षकों ने इसमें हिस्सा लिया था. इसमें SC, ST और OBC वर्ग के बच्चों ने भी भाग लिया था.

आरटीई अधिनियम में किए गए बड़े सुधार : संसद में शिक्षा राज्य मंत्री ने समग्र शिक्षा योजना के बारे में बताया. कहा कि यह स्कीम साल 2018-19 से देशभर में चलाई जा रही है. इसका मकसद नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 और मुफ्त शिक्षा कानून (RTE ) के तहत सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा मुहैया कराना है. नए स्कूल खोलने, स्कूल की इमारतें बनाने, कक्षाओं के निर्माण आदि के लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को पैसा दिया जाता है. मुफ्त किताबें और ड्रेस भी बच्चों को दिए जाते हैं. समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के बच्चों पर ज्यादा फोकस है.

बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने पर जोर : जयंत चौधरी ने संसद में जानकारी दी कि बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जा रहीं हैं. लड़कियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. जैसे उनके लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं. इसके अलावा आदिवासी और सीमावर्ती इलाकों में बच्चों के लिए आवासीय स्कूल व हॉस्टल बनाए गए हैं. किन्हीं वजहों से पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने पर जोर है. दिव्यांग बच्चों के ब्रेल किट समेत अन्य उपकरण दिए जा रहे हैं. स्कॉलरशिप भी दी जा रही है.

यूनिवर्सिटी और कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी : सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी स्कूल बंद होने के संबंध में सवाल पूछे थे. इस पर दिए सरकार के जवाब से यह भी पता चला कि देश में भले ही सरकारी स्कूलों की संख्या में कमी आई है, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज की संख्या में इजाफा हुआ है. वहीं शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी AISHE (अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण) रिपोर्ट के अनुसार साल 2013-14 में देश में 723 विश्वविद्यालय मौजूद थे. साल 2023-24 में इनकी संख्या बढ़कर 1,289 तक पहुंच गई. प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसी अवधि में पहले 219 थी. साल 2023-24 में यह संख्या 540 पर पहुंच गई.

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