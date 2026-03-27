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बिहार में झोपड़ी में चल रहा स्कूल, 50 साल बाद भी नहीं बना भवन, बच्चों की पढ़ाई पर संकट

''पढ़ाई करने में काफी परेशानी होती है. बारिश के समय ऊपर से पानी टपकता रहता है और गर्मी में तेज धूप और गर्मी के कारण बैठना मुश्किल हो जाता है. एक ही कमरे में कक्षा 5 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जबकि दूसरे कमरे में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है. शिक्षकों द्वारा पढ़ाई अच्छी कराई जाती है, लेकिन भवन के अभाव में दिक्कतें बनी रहती हैं.' '- यांशी कुमारी, छात्रा, कक्षा 7

टीन शेड के नीचे बच्चे : विद्यालय में न तो पक्के कमरे हैं और न ही बुनियादी सुविधाएं. गर्मी के मौसम में टीन की चादर से बने शेड के नीचे पढ़ाई करना बेहद मुश्किल हो जाता है, वहीं बारिश के समय छत से पानी टपकता रहता है. ऐसे हालात में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होना स्वाभाविक है. इसके बावजूद बच्चे शिक्षा के प्रति अपने उत्साह को बनाए रखते हुए नियमित रूप से स्कूल पहुंचते हैं.

झोपड़ी में चलता है स्कूल : जिले के औराई प्रखंड के मधुबन प्रताप गांव में शिक्षा व्यवस्था की हकीकत बेहद चिंताजनक है. यहां का एक मध्य विद्यालय आज भी झोपड़ी जैसे अस्थायी ढांचे में संचालित हो रहा है, जहां कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है. आजादी के दशकों बाद भी इस विद्यालय को पक्की इमारत नसीब नहीं हो सकी है, जिसके कारण बच्चों को काफी कठिन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है.

मुजफ्फरपुर : बिहार सरकार ने शिक्षा पर फोकस देने के लिए 68216.95 करोड़ का शिक्षा बजट बनाया है. इसके बावजूद मुजफ्परपुर के मधुबन प्रताप गांव के प्राथमिक स्कूल में बच्चे झोपड़ी में पढ़ाई करते हैं, जो कि बेहद ही गंभीर है. आज स्मार्ट क्लासरूम की चर्चा हो रही है लेकिन यहां पढ़ने वाले बच्चों के पास स्कूल टाइम में सिर छिपाने की जगह नहीं है. फिर भी अव्यवस्थाओं के बीच पढ़ने की चुनौती इन बच्चों के जुनून के आगे फीकी है.

झोपड़ी के नीचे संचालित 6ठी से 8वीं तक की क्लास (ETV Bharat)

टीन के नीचे मध्याह्न भोजन के इंतजाम : मध्याह्न भोजन बनाने वाली सुनीता देवी भी इस समस्या को लेकर चिंतित हैं. उनका कहना है कि बच्चों के लिए खाना बनाना काफी मुश्किल होता है. टीन की छत होने के कारण गर्मी के समय रसोई में अत्यधिक गर्मी हो जाती है, जिससे काम करना कठिन हो जाता है. उन्होंने बताया कि प्रतिदिन करीब 100 से 110 बच्चे स्कूल आते हैं, जिनके लिए भोजन तैयार करना चुनौतीपूर्ण होता है.

झोपड़ी के नीचे पढ़ते बच्चे (ETV Bharat)

1972 में हुई थी विद्यालय की स्थापना : विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार बताते हैं कि इस स्कूल की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी. पहले यहां दो पक्के कमरे थे, लेकिन वर्षों पहले आई बाढ़ में वे जमीन में धंस गए. तब से हर साल अस्थायी शेड बनाकर किसी तरह पढ़ाई कराई जा रही है. वर्तमान में विद्यालय में कुल 153 बच्चे नामांकित हैं, जिनमें से प्रतिदिन 100 से अधिक बच्चे पढ़ने आते हैं. हाल ही में वार्षिक परीक्षा के कारण उपस्थिति थोड़ी कम हुई है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

शिक्षकों का अभाव : प्रधानाध्यापक के अनुसार, स्कूल में केवल तीन शिक्षक हैं, जो सभी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं. उन्होंने बताया कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति काफी रुचि है और वे अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है. भवन निर्माण के लिए कई बार विभाग को लिखित और मौखिक रूप से जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

"ये विद्यालय 1972 से स्थापित है. पहले यहां पक्का स्कूल हुआ करता था लेकिन वह बाढ़ में जमींदोज हो गया. उसके बाद हर साल हम लोग छप्पर के नीचे विद्यालय चलाते हैं. इस स्थिति के बारे में सरकार तक रिपोर्ट कई बार पहुंचाई जा चुकी है. अभी तक हालात नहीं बदले हैं. यहां 153 बच्चे नामांकित हैं जिसमें से 100 से ऊपर बच्चे रेगुलर पढ़ने आते हैं."- राजेश कुमार, प्रधानाध्यापक

स्कूल में प्रार्थना करते बच्चे (ETV Bharat)

बारिश में स्कूल की हालत खराब : स्थानीय ग्रामीण मनोज सहनी ने भी विद्यालय की स्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि उनका बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ता है और यहां पढ़ाई करने में काफी दिक्कत होती है. बारिश के समय हालात और भी खराब हो जाते हैं. किसी तरह यह विद्यालय चलाया जा रहा है, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए जल्द ही स्थायी समाधान जरूरी है.

पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं (ETV Bharat)

जिला शिक्षा पदाधिकारी का दावा : इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने बताया कि "जहां-जहां भवन की कमी है, उसका प्रतिवेदन तैयार कर राज्य स्तर पर भेजा गया है." उन्होंने कहा कि जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. फिलहाल बच्चों को इन्हीं अस्थायी व्यवस्थाओं में पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है.

बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा? : मधुबन प्रताप गांव का यह विद्यालय सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को साफ तौर पर उजागर करता है. एक तरफ सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के विद्यालय आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं. अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया जाए, तो इसका सीधा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा.

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