स्पेशल विमान से ट्रिप पर गए स्टूडेंट्स, हेडमास्टर ने अपनी जेब से खर्च किए 5 लाख रुपये
कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल ट्रिप पर अपनी जेब से 5 लाख रुपये के खर्च किए.
Published : December 27, 2025 at 5:57 PM IST
कोप्पल (कर्नाटक): कोप्पल जिले के बहादुरबांदी (Bahadurbandi) गांव के गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ने अपने पैसे से स्पेशल विमान से स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल ट्रिप का इंतजाम किया. सरकारी स्कूल के हेडमास्टर बीरप्पा अंदागी ने 5 लाख रुपये के खर्च किए. उन्होंने अपने स्कूल के कक्षा 5 से 8 तक के 24 स्टूडेंट्स, टीचर्स, मिड-डे मील बनाने वाले रसोइए और SDMC (स्कूल विकास एवं निगरानी समिति) सदस्यों समेत कुल 40 लोगों को एक स्पेशल फ्लाइट से तोरांगल के जिंदल एयरपोर्ट से बेंगलुरु की हवाई यात्रा कराई.
कोप्पल के सांसद राजशेखर बसवराज हितनाल ने स्टूडेंट्स की फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई. स्टूडेंट्स के लिए मुफ्ती हवाई यात्रा का इंतजाम करने वाले बीरप्पा अंदागी की पूरे इलाके में खूब तारीफ हुई.
सबसे ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स ट्रिप के लिए चुने गए
जब बीरप्पा ने हवाई यात्रा से ट्रिप पर विचार किया, तो सवाल उठा कि किन स्टूडेंट्स को ट्रिप पर ले जाया जाए. फिर उन्होंने क्लास पांच से आठ तक के स्टूडेंट्स के लिए एक अलग टीचर से एक टेस्ट आयोजित किया. इस टेस्ट में, हर क्लास से 6 स्टूडेंट्स, यानी सबसे अधिक अंक हासिल करने वाले कुल 24 स्टूडेंट्स चुने गए. टेस्ट में चुने गए स्टूडेंट्स को ट्रिप पर ले जाया गया. जो स्टूडेंट्स आसमान में हवाई जहाज देखकर खुश होते थे, वो अपने हेडमास्टर की मदद से खुद प्लेन में चढ़ गए.
दो दिन की ट्रिप: इस ट्रिप के तहत स्टूडेंट्स दो दिन तक बेंगलुरु में रहे और कई टूरिस्ट जगहों और स्टडी सेंटर्स का दौरा किया.
हेडमास्टर बीरप्पा ने स्टूडेंट्स को अपने खर्चे पर हवाई जहाज से ट्रिप पर ले जाकर एक मिसाल कायम की है. उनके काम से दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी.
प्लेन से ट्रिप पर गए शिवमोग्गा के स्टूडेंट्स
पिछले महीने, शिवमोग्गा जिले के लिंगापुर गांव में सरकारी स्कूल के छात्रों को टीचर्स, SDMC मेंबर्स और उनके अभिभावक हवाई यात्रा के जरिये ट्रिप पर ले गए थे. इस गांव के गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल में कुल 36 स्टूडेंट्स हैं. इनमें से क्लास 6 और 7 के कुल 10 स्टूडेंट्स ने प्लेन ट्रिप का आनंद लिया.
