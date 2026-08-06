छात्र आंदोलन पर सरकार का साफ संदेश, बातचीत को हैं तैयार, अब छात्रों के जवाब का इंतजार, कमेटी रखेगी नजर
सरकार छात्रों से बात करने के लिए तैयार है. साथ ही एक कमेटी बनाई गई है, जो आंदोलन की स्थिति पर नजर रखेगी.
Published : August 6, 2026 at 10:32 AM IST
रांची: झारखंड विधानसभा के 6 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले छात्र आंदोलन को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई सत्ता पक्ष की बैठक के बाद मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि सरकार छात्रों से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है.
सरकार की ओर से मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है, लेकिन उसका उद्देश्य वार्ता करना नहीं, बल्कि आंदोलन की स्थिति पर नजर रखना और समन्वय बनाए रखना है. अब गेंद छात्रों के पाले में है कि वे अपना प्रतिनिधिमंडल बनाकर सरकार से बातचीत के लिए कब आगे आते हैं. हालांकि, छात्र भी अब सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं.
सरकार तैयार, अब छात्रों के फैसले का इंतजार
बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि छात्रों से बातचीत के लिए कोई अलग कमेटी गठित नहीं की गई है. उन्होंने बताया कि एक कमेटी जरूर बनी है, जिसमें मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, सुदिव्य कुमार सोनू, संजय प्रसाद यादव और चमरा लिंडा और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल हैं, जिसका काम आंदोलन की गतिविधियों पर नजर रखना है. सरकार ने छात्रों तक यह संदेश पहुंचा दिया है कि उनके हित में जो भी जरूरी होगा, वह किया जाएगा. अब यह छात्रों पर निर्भर करता है कि वे कब सरकार से बातचीत करना चाहते हैं.
छात्रों के हित में हर जरूरी कदम उठाएगी सरकार
राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार अपनी संवेदनशीलता सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि फैसलों से दिखाएगी. सरकार छात्रों के हित में हर जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और संवाद के लिए उसके दरवाजे खुले हैं.
दीपिका पांडेय ने भी दोहराया सरकार का रुख
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने भी कहा कि सरकार ने मंत्रियों का एक समूह बनाया है और इसकी जानकारी छात्रों को दे दी गई है. अब उम्मीद है कि छात्र अपना प्रतिनिधिमंडल बनाकर जल्द से जल्द सरकार से बातचीत के लिए संपर्क करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की हर बात गंभीरता से सुनेगी और जो भी उचित होगा, उस पर कार्रवाई करेगी.
मुख्यमंत्री जी ने इस मुद्दे पर अपनी सकारात्मक बात रखी है। सरकार ने एक कमेटी भी गठित की है और छात्रों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। वे अपनी बात रखें, सरकार उसे गंभीरता से सुनेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी।— Dipika Pandey Singh (@DipikaPS) August 5, 2026
सरकार ने आंदोलन शुरू होने से पहले ही जांच और कार्रवाई शुरू कर दी थी,… pic.twitter.com/lmZQ26Nuio
जांच पहले से जारी, समाधान का रास्ता संवाद
दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार ने छात्र आंदोलन शुरू होने से पहले ही परीक्षा से जुड़े मामलों की जांच और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसे लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है. उनका कहना है कि किसी भी विवाद का सबसे बेहतर समाधान बातचीत से निकलता है और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द संवाद शुरू हो, ताकि छात्रों की समस्याओं का सकारात्मक समाधान निकल सके.
दोनों मंत्रियों के बयानों का सार यही है कि सरकार ने वार्ता के लिए कोई अलग कमेटी नहीं बनाई है, बल्कि आंदोलन पर नजर रखने और समन्वय के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया है. सरकार अपनी ओर से बातचीत की इच्छा जता चुकी है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि आंदोलन कर रहे छात्र अपना प्रतिनिधिमंडल बनाकर सरकार के साथ संवाद की पहल कब करते हैं.
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