जम्मू-कश्मीर सरकार ने महिलाओं पर रात में काम करने पर लगे प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव रखा
जम्मू-कश्मीर सरकार एसईसी सेवानिवृति, महिलाओं के रात में काम करने पर लगा प्रतिबंध जैसे कई विषयों पर प्रस्ताव रखा.
Published : October 29, 2025 at 11:05 AM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने विधानसभा में अपने विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के रात में काम करने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का प्रस्ताव रखा है. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में मौजूदा कानून पर कोई टिप्पणी न किए जाने के बाद, आज चल रहे विधानसभा सत्र के लिए निर्धारित आधिकारिक कार्यसूची में दुकानों और प्रतिष्ठानों में श्रमिकों के रोजगार के लिए दुकानें और प्रतिष्ठान सहित तीन सरकारी विधेयक प्रस्तावित हैं.
उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी द्वारा पेश किए जाने वाले इस विधेयक में पिछले कानून के कुछ प्रावधानों को हटाकर उनमें संशोधन किया गया है. इसमें रात के समय महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध भी शामिल है. इसमें कहा गया है कि प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं क्योंकि महिलाएं अपनी इच्छा और सहमति से रात के समय भी काम कर सकती हैं.
इस विधेयक में दुकानों के खुलने और बंद होने के समय पर लगे प्रतिबंध को भी हटाने का प्रस्ताव है. इसमें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों के अनुसार काम के घंटे निर्धारित करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जावीद अहमद डार जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करेंगे.
इसके तहत राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) की सेवानिवृति की अधिकतम आयु 70 वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान किया जाएगा. वर्तमान में एसईसी की सेवानिवृति का आयु 65 वर्ष है. इस आयु तक कोई इस पद पर रह सकते हैं. उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए जहाँ एसईसी 70 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं, सरकार ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में भी इसी तरह का प्रावधान लाने का प्रस्ताव रखा है.
श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना सहित कई निजी सदस्यों के प्रस्ताव भी एजेंडे में हैं. उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए जहाँ राज्य चुनाव आयोग 70 वर्षों तक अपना पद संभालता है, सरकार ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में भी ऐसा ही प्रावधान लाने का प्रस्ताव रखा है. श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना सहित कई निजी सदस्यों के प्रस्ताव भी एजेंडे में हैं.