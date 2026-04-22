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PNG अपनाने को बढ़ावा दे रही सरकार, कनेक्शन में हुई वृद्धि

पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG सप्लाई स्थिर हो गई है और सामान्य स्तर पर आ गई है.

Government promotes shifting to PNG, domestic LPG supply returned to normal levels
PNG अपनाने को बढ़ावा दे रही सरकार, कनेक्शन में हुई वृद्धि (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 22, 2026 at 8:55 PM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में तनाव के बीच, देश में ईंधन की स्थिति पर सरकार की तरफ से भरोसा मिला है. इस मुद्दे पर बात करते हुए, पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG सप्लाई स्थिर हो गई है और सामान्य स्तर पर आ गई है.

उन्होंने बताया कि अप्रैल में एक लाख टन से अधिक LPG सप्लाई की गई, और अभी देश भर में एक लाख से ज्यादा सिलेंडर सर्कुलेशन (प्रचलन) में हैं. यह दिखाता है कि दुनिया भर में अनिश्चितताओं के बावजूद, कोशिशों से यह सुनिश्चित किया गया है कि घरों को जरूरी ईंधन की बिना रुकावट सप्लाई मिलती रहे.

उन्होंने आगे कहा, "कैंप डिस्ट्रीब्यूशन को समर्थन कर रहे हैं, जबकि सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की तरफ शिफ्टिंग को बढ़ावा दे रही है, जिसमें PNG कनेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी वृद्धि हुई है. काफी संख्या में नए LPG ग्राहक भी जुड़े हैं, और रिफाइनरियां पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं."

इसी तरह, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की संयुक्त सचिव निधि केसरवानी ने कहा कि बायोगैस सिलेंडर भरने और स्टोरेज प्लांट को मंजूरी मिल गई है और 14 प्लांट के लिए लाइसेंस दिए गए हैं. केरोसिन की मांग को देखते हुए, 2500 लीटर तक के सुपीरियर केरोसिन ऑयल (SKO) भंडारण के लिए अस्थायी भंडारण में छूट दी गई है और अंतिम मील तक निरंतरता पक्का करने के लिए PDS केरोसिन के लिए 5000 लीटर की एक बार की छूट दी गई है.

फ्यूल और गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आसान उपाय
पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) को CNG और कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) वितरण स्टेशन के लिए कुल 467 एप्लीकेशन मिले थे और 25 मार्च से 21 अप्रैल तक सभी को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया गया. 467 केस में से 157 केस में फाइनल लाइसेंस दिए गए और नए CNG/CBG वितरण स्टेशन बनाने के लिए 38 पहले से मंजूरी दी गई. मार्च से, बायो गैस सिलेंडर भरने और स्टोरेज वाले 41 प्लांट को मंजूरी दी गई है और बाद में 14 प्लांट को लाइसेंस जारी किए गए हैं.

क्रायोजेनिक सिलेंडर में LNG भरने की इजाजत देने वाली गाइडलाइंस जारी की गईं ताकि विकेंद्रीकृत LNG सप्लाई को बढ़ावा दिया जा सके और रुकावटों के दौरान फ्यूल का लचीलापन बढ़ाया जा सके.

PESO ने 20 मार्च को CNG स्टेशनों और डीकंप्रेशन (Decompression) यूनिट्स के आवदनों को समय पर (10 दिनों के अंदर) निपटाने के निर्देश जारी किए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया जा सके. सप्लाई की तुरंत दिक्कतों को दूर करने के लिए, 14 मार्च को पोरबंदर जेट्टी पर LPG उतारने की इजाजत दी गई.

पेंट उद्योग
अंतर-मंत्रालयी परामर्श और जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के आधार पर, ये कदम उठाए गए, जैसे कि 1 अप्रैल के नोटिफिकेशन के जरिये HDPE, LLDPE और PPCP (HSN 3901 और 3907) पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) को जीरो कर दिया गया, ताकि कच्चे माल की कमी को कम किया जा सके.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के 8 अप्रैल के ऑर्डर के मुताबिक, इंडस्ट्रियल LPG का आवंटन मार्च 2026 से पहले के उनके थोक गैर-घरेलू LPG खपत के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया. DCPC ने 10 अप्रैल को ब्यूटाइल एक्रिलेट पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) में 10 जुलाई तक की छूट दी, जिसका उद्देश्य घरेलू उपलब्धता को बढ़ाना था.

यह भी पढ़ें- LPG vs PNG: भारत में रसोई गैस की खपत, जानिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति

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