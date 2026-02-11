नारियल बागानों की बीमारी और वायरस से निपटने को सरकार की नई पहल शुरू करने की योजना
केंद्र सरकार नारियल के बागानों को बीमारी और वायरस से बचाने के लिए नई पहल शुरू करने को लेकर योजना बना रही है.
Published : February 11, 2026 at 3:25 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: नारियल के बागानों में बढ़ती बीमारियों और वायरस से होने वाले नुकसान से किसानों को उबरने में मदद करने के लिए, कृषि मंत्रालय पुराने और कम पैदावार वाले नारियल के पेड़ों की जगह अधिक पैदावार वाली किस्में लगाने की एक नई पहल शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे उत्पादन और आय में सुधार होगा.
मंत्रालय इन बीमारियों और वायरस पर रिसर्च के लिए वैज्ञानिक की टीम बनाने पर भी विचार कर रहा है, ताकि इनसे बेहतर तरीके से निपटा जा सके. कृषि मंत्रालय के अनुसार, नारियल के बागानों पर बीमारियों और वायरस का असर बढ़ गया है. कई पेड़ और पौधे बहुत पुराने हो गए हैं, जिससे उनकी उत्पादकता कम हो गई है.
इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार नारियल विकास योजना शुरू करने जा रही है. इस योजना के तहत पुराने और कम उपज वाले नारियल के पेड़ों की जगह ज्यादा उपज देने वाले नए पौधे लगाए जाएंगे.
नारियल के बागों में जड़ का मुरझाना, विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के कारण होने वाली एक व्यापक पादप बीमारी (बेसल रॉट), कलियों में सड़न (बड रॉट) और स्टेम ब्लीडिंग जैसी बीमारियां आम हैं, पेड़ों के तनों से गाढ़ा, रंगीन तरल पदार्थ (स्टेम ब्लीडिंग) को अगर ठीक से मैनेज न किया जाए, तो ये आपकी पैदावार को 30-50 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है. पेड़ों को बचाने और अच्छा उत्पादन बनाए रखने के लिए नियमित मॉनिटरिंग और समय पर कंट्रोल के उपाय जरूरी हैं.
नारियल किसानों को उकठा रोग या मुरझाने का रोग (विल्ट रोग) के प्रबंधन में मदद करने के लिए, केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (CIPMC), त्रिची, और नारियल अनुसंधान केंद्र, अलियारनगर (TNAU) – बागान फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, ICAR-CPCRI के तहत एक समन्वय केंद्र – नियमित रूप से रोग के प्रसार की निगरानी कर रहे हैं.
सरकार ने कहा कि इससे किसानों को सही प्रबंधन के लिए जल्दी पहचान और समय पर गाइडेंस देने में मदद मिलती है. इसके अलावा, अलग-अलग विभाग के सदस्यों की एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई है जो नारियल की खेती में आने वाली दिक्कतों को हल करने और असरदार मैनेजमेंट रणनीति बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है, जिसमें उकठा रोग या मुरझाने का रोग (विल्ट रोग) बीमारी को कंट्रोल करने और किसानों की पैदावार को बेहतर बनाने पर खास ध्यान दिया जाएगा.
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हफ़्ते कहा, "नारियल के पौधों पर बीमारियों और वायरस का प्रकोप बढ़ गया है और कई पेड़ बहुत पुराने हो गए हैं, जिससे उनकी उत्पादकता कम हो गई है. इसके बाद सरकार अधिक पैदावार के लिए पुराने पौधों की जगह नए पौधे लगाएगी."
उन्होंने कहा, "किसानों की भलाई के लिए, इन बीमारियों की पहचान और रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों की टीमें बनाई जाएंगी."
सरकार के अनुसार, कन्याकुमारी, राजक्कमंगलम, तिरुवत्तर और कुरुंथनकोड ब्लॉक, तेनकासी, कदयानल्लूर, कदयम और शेनकोट्टा ब्लॉक, थेनी, कुंबुम और उथमपलायम ब्लॉक और कोयंबटूर पोलाची नॉर्थ, पोलाची साउथ और अनाइमलाई ब्लॉक में नारियल की जड़ मुरझाने की बीमारी एक जानलेवा और कमजोर करने वाली बीमारी नहीं है.
नारियल की खेती का अनुमानित एरिया
2023-24 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश भर में लगभग 23.33 लाख हेक्टेयर में नारियल उगाया जाता है, जिससे लगभग 153.29 लाख मीट्रिक टन नारियल का उत्पादन होता है.
लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार, इससे पता चलता है कि नारियल की खेती किसानों की आजीविका में प्रमुख भूमिका निभाती है और देश की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है.
अनुमानित क्षेत्रफल और उत्पादन 2023-24 के राज्य
कुल क्षेत्रफल 2333.0 तथा उत्पादन 1528.5 है, इसमें आंध्र प्रदेश 107.4 (क्षेत्रफल) 1181.6 (उत्पादन), कर्नाटक (733.3) और (5008.5), तमिलनाडु (498.4) और (3943), केरल 759.8 और 3894.7, पश्चिम बंगाल 32.9 और 289.6, ओडिशा 54.9 और 274.7, महाराष्ट्र 31.3 और 180.7, गुजरात 26 और 165.7, असम 20.2 और 122.7, बिहार 10.8 और 31.9, त्रिपुरा 4.7 और 10.1, नागालैंड 1.1 और 6.7, छत्तीसगढ़ 1.3 और 6.2, मणिपुर 0.1 और 0.2, मिजोरम 0.03 और 0.1, तेलंगाना 1.3 और 0.1, अरुणाचल प्रदेश 0.1 और 0.1, और अन्य 49.3 और 211.8 है.
उत्पादन का सकल मूल्य
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जारी अनुमान के मुताबिक, साल 2022-23 के लिए नारियल का उत्पादन का सकल मूल्य (GVO) (मौजूदा कीमतों पर) 27199.5 करोड़ रुपये था.
नारियल उत्पादक समितियां
देश में संचालित कुल नारियल उत्पादक समितियों की संख्या तथा आज की तिथि तक संचालित कुल सीपीएस की संख्या सीडीबी के मुताबिक, पिछले 5 वर्षों के दौरान केरल (200) सीपीएस पंजीकृत 5 और संचालन में 3, तमिलनाडु (3) पंजीकृत 11 और संचालन में 1, कर्नाटक (0) पंजीकृत 1 और संचालन में 0, आंध्र प्रदेश (0) पंजीकृत 9 और संचालन में 0, ओडिशा (0) पंजीकृत 1 और संचालन में 0, पश्चिम बंगाल (0) पंजीकृत 2 और संचालन में 9, और अखिल भारतीय (203) पंजीकृत 29 और संचालन में 4। पिछले पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत 29 सीपीएस में से जनवरी 2025 तक केवल 4 संचालन में हैं.
