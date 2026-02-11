ETV Bharat / bharat

नारियल बागानों की बीमारी और वायरस से निपटने को सरकार की नई पहल शुरू करने की योजना

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: नारियल के बागानों में बढ़ती बीमारियों और वायरस से होने वाले नुकसान से किसानों को उबरने में मदद करने के लिए, कृषि मंत्रालय पुराने और कम पैदावार वाले नारियल के पेड़ों की जगह अधिक पैदावार वाली किस्में लगाने की एक नई पहल शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे उत्पादन और आय में सुधार होगा.

मंत्रालय इन बीमारियों और वायरस पर रिसर्च के लिए वैज्ञानिक की टीम बनाने पर भी विचार कर रहा है, ताकि इनसे बेहतर तरीके से निपटा जा सके. कृषि मंत्रालय के अनुसार, नारियल के बागानों पर बीमारियों और वायरस का असर बढ़ गया है. कई पेड़ और पौधे बहुत पुराने हो गए हैं, जिससे उनकी उत्पादकता कम हो गई है.

इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार नारियल विकास योजना शुरू करने जा रही है. इस योजना के तहत पुराने और कम उपज वाले नारियल के पेड़ों की जगह ज्यादा उपज देने वाले नए पौधे लगाए जाएंगे.

नारियल के बागों में जड़ का मुरझाना, विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के कारण होने वाली एक व्यापक पादप बीमारी (बेसल रॉट), कलियों में सड़न (बड रॉट) और स्टेम ब्लीडिंग जैसी बीमारियां आम हैं, पेड़ों के तनों से गाढ़ा, रंगीन तरल पदार्थ (स्टेम ब्लीडिंग) को अगर ठीक से मैनेज न किया जाए, तो ये आपकी पैदावार को 30-50 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है. पेड़ों को बचाने और अच्छा उत्पादन बनाए रखने के लिए नियमित मॉनिटरिंग और समय पर कंट्रोल के उपाय जरूरी हैं.

नारियल किसानों को उकठा रोग या मुरझाने का रोग (विल्ट रोग) के प्रबंधन में मदद करने के लिए, केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (CIPMC), त्रिची, और नारियल अनुसंधान केंद्र, अलियारनगर (TNAU) – बागान फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, ICAR-CPCRI के तहत एक समन्वय केंद्र – नियमित रूप से रोग के प्रसार की निगरानी कर रहे हैं.

सरकार ने कहा कि इससे किसानों को सही प्रबंधन के लिए जल्दी पहचान और समय पर गाइडेंस देने में मदद मिलती है. इसके अलावा, अलग-अलग विभाग के सदस्यों की एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई है जो नारियल की खेती में आने वाली दिक्कतों को हल करने और असरदार मैनेजमेंट रणनीति बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है, जिसमें उकठा रोग या मुरझाने का रोग (विल्ट रोग) बीमारी को कंट्रोल करने और किसानों की पैदावार को बेहतर बनाने पर खास ध्यान दिया जाएगा.

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हफ़्ते कहा, "नारियल के पौधों पर बीमारियों और वायरस का प्रकोप बढ़ गया है और कई पेड़ बहुत पुराने हो गए हैं, जिससे उनकी उत्पादकता कम हो गई है. इसके बाद सरकार अधिक पैदावार के लिए पुराने पौधों की जगह नए पौधे लगाएगी."