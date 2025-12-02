आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में लैंड पूलिंग के दूसरे फेज के लिए सरकारी ऑर्डर जारी
अमरावती के 7 गांवों में 16,666.57 एकड़ पट्टा (प्राइवेट) और असाइन की गई जमीनों को पूल करने की जिम्मेदारी CRDA कमिश्नर को सौंपी गई है.
Published : December 2, 2025 at 5:26 PM IST
अमरावती (आध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के डेवलपमेंट के हिस्से के तौर पर, सरकार ने लैंड पूलिंग के दूसरे फेज के लिए ऑफिशियल ऑर्डर जारी किए हैं. 7 गांवों में 16,666.57 एकड़ पट्टा (प्राइवेट) और असाइन की गई जमीनों को पूल करने की जिम्मेदारी CRDA कमिश्नर को सौंपी गई है.
पालनाडु जिले के अमरावती मंडल में, वैकुंठपुरम में 1,965 एकड़, पेद्दामडुरु में 1,018 एकड़, और यंद्रायी गांव में 1,879 एकड़ पट्टा जमीन और 46 एकड़ असाइन की गई जमीन को पूल किया जाएगा. कार्लापुडी-लेमल्ले में, 2,603 एकड़ पट्टा ज़मीन और 51 एकड़ असाइन की गई जमीन को पूल किया जाएगा.
गुंटूर जिले के टुल्लुरु मंडल में, हरिचंद्रपुरम में 1,448.09 एकड़ पट्टा जमीन और 2.29 एकड़ असाइन की गई जमीन, और पेदापरिमी (एक और गांव के साथ) में 5,886.18 एकड़ पट्टा जमीन को पूल किया जाएगा.
कुल मिलाकर, 7 गांवों में, 16,562.52 एकड़ पट्टा जमीन और 104.01 एकड़ असाइन की गई जमीन को पूल किया जाना है, जैसा कि CRDA कमिश्नर को निर्देश दिया गया है. इस लैंड पूलिंग प्रोसेस में 3,828.30 एकड़ सरकारी जमीन भी शामिल है.
जमीन पर क्या नए डेवलपमेंट हो रहे हैं?: दूसरे फेज में, सरकार एक्वॉयर की गई जमीन पर मेन बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रही है. वे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक रेलवे स्टेशन और एक रेलवे लाइन बनाएंगे. यह सब क्लियर हो गया है. इसके साथ ही, कैपिटल रीजन में बन रही नॉर्थ-साउथ, ईस्ट और वेस्ट सड़कों को इनर रिंग रोड से जोड़ा जाएगा.
नौकरी के मौके: अमरावती शहर के बढ़ने से, कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियाँ ज़मीन दे पाएंगी. बिजनेसमैन इन्वेस्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं. इससे राज्य में नए इनोवेशन होंगे और रोजगार के मौके बढ़ेंगे. सरकार अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने का प्लान बना रही है.
