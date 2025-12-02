ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में लैंड पूलिंग के दूसरे फेज के लिए सरकारी ऑर्डर जारी

अमरावती (आध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के डेवलपमेंट के हिस्से के तौर पर, सरकार ने लैंड पूलिंग के दूसरे फेज के लिए ऑफिशियल ऑर्डर जारी किए हैं. 7 गांवों में 16,666.57 एकड़ पट्टा (प्राइवेट) और असाइन की गई जमीनों को पूल करने की जिम्मेदारी CRDA कमिश्नर को सौंपी गई है. पालनाडु जिले के अमरावती मंडल में, वैकुंठपुरम में 1,965 एकड़, पेद्दामडुरु में 1,018 एकड़, और यंद्रायी गांव में 1,879 एकड़ पट्टा जमीन और 46 एकड़ असाइन की गई जमीन को पूल किया जाएगा. कार्लापुडी-लेमल्ले में, 2,603 ​​एकड़ पट्टा ज़मीन और 51 एकड़ असाइन की गई जमीन को पूल किया जाएगा. गुंटूर जिले के टुल्लुरु मंडल में, हरिचंद्रपुरम में 1,448.09 एकड़ पट्टा जमीन और 2.29 एकड़ असाइन की गई जमीन, और पेदापरिमी (एक और गांव के साथ) में 5,886.18 एकड़ पट्टा जमीन को पूल किया जाएगा.