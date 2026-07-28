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छात्रों को परेशान करना बंद करे सरकार, नहीं तो होगा बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन: अभिजीत दीपके

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने छात्रों के साथ पुलिस के कथित व्यवहार को लेकर सरकार को चेतावनी दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि अगर छात्रों को पुलिस द्वारा परेशान करने का सिलसिला जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही बड़े स्तर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी.

सरकार पर लगाए आरोप: अभिजीत दीपके ने अपने पोस्ट में कहा कि सरकार छात्रों को निशाना बनाना बंद करे. उनका आरोप है कि हाल के दिनों में छात्रों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार होता है और उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि पुलिस द्वारा छात्रों के साथ कथित उत्पीड़न जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी देशभर के छात्रों और युवाओं के साथ मिलकर एक बड़े शांतिपूर्ण आंदोलन की शुरुआत करेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेगी.

छात्रों की आवाज सुनने की अपील: अभिजीत दीपके ने अपने पोस्ट में सरकार से अपील करते हुए कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित "विच हंट" यानी चुन-चुनकर कार्रवाई करने की नीति बंद की जाए. उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं और उनकी आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए. छात्रों से जुड़े मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए. अगर छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें डराने या दबाव में लाने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए. लोकतंत्र में असहमति जताना हर नागरिक का अधिकार है और छात्रों को भी यह अधिकार मिलना चाहिए.