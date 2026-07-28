छात्रों को परेशान करना बंद करे सरकार, नहीं तो होगा बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन: अभिजीत दीपके
उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार होता है और उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए.
Published : July 28, 2026 at 9:25 PM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने छात्रों के साथ पुलिस के कथित व्यवहार को लेकर सरकार को चेतावनी दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि अगर छात्रों को पुलिस द्वारा परेशान करने का सिलसिला जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही बड़े स्तर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी.
सरकार पर लगाए आरोप: अभिजीत दीपके ने अपने पोस्ट में कहा कि सरकार छात्रों को निशाना बनाना बंद करे. उनका आरोप है कि हाल के दिनों में छात्रों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार होता है और उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि पुलिस द्वारा छात्रों के साथ कथित उत्पीड़न जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी देशभर के छात्रों और युवाओं के साथ मिलकर एक बड़े शांतिपूर्ण आंदोलन की शुरुआत करेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेगी.
If the harassment of students at the hands of the police continues, the Cockroach Janta Party will respond with a massive peaceful protest soon.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 28, 2026
The Govt must stop targeting and witch-hunting students.
छात्रों की आवाज सुनने की अपील: अभिजीत दीपके ने अपने पोस्ट में सरकार से अपील करते हुए कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित "विच हंट" यानी चुन-चुनकर कार्रवाई करने की नीति बंद की जाए. उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं और उनकी आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए. छात्रों से जुड़े मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए. अगर छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें डराने या दबाव में लाने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए. लोकतंत्र में असहमति जताना हर नागरिक का अधिकार है और छात्रों को भी यह अधिकार मिलना चाहिए.
🚨URGENT STATEMENT🚨— Saurav Das (@SauravDassss) July 28, 2026
The interim order passed by the Supreme Court of India in the batch of PILs related to the CJP protest must ring alarm bells across the country. In particular, Direction No. 4, which permits governments to proceed with existing FIRs and carry out…
सरकार से की वादा निभाने की मांग: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश से जुड़े विरोध प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश ने देशभर के छात्रों और युवाओं की चिंता बढ़ा दी है. उन्होंने कहा कि आदेश में मौजूदा एफआईआर पर कार्रवाई की अनुमति दिए जाने वाला निर्देश 25 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा किए गए उस सार्वजनिक आश्वासन के विपरीत है, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने और एफआईआर वापस लेने की बात कही गई थी.
सरकार से वादा निभाने की अपील: सौरव दास ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रख सकती है. सरकार को अदालत के सामने अपने आश्वासनों की पूरी जानकारी रखनी चाहिए और सभी वादों को पूरा करते हुए एफआईआर वापस लेनी चाहिए. CJP ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों और प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा का भरोसा नहीं मिला और सरकार अपने वादे से पीछे हटी, तो पार्टी देशभर में फिर से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी.
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