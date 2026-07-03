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तमिलनाडु: करूर भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का फैसला

करूर: सी जोसेफ विजय की तमिलनाडु सरकार ने फैसला किया है कि करूर में टीवीके नेता विजय के कैंपेन के दौरान भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी. सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय 10 और 11 जुलाई को करूर जाने वाले हैं. अपने दौरे के दौरान, वे वहां एक सरकारी वेलफेयर स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हिस्सा लेंगे. विजय पिछले साल सितंबर में करूर में टीवीके के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिवारों से मिलने और उन्हें सांत्वना देने का भी प्लान बना रहे हैं.

इसके अलावा यह भी बताया गया है कि वह करूर घटना में मारे गए 41 लोगों के हर परिवार से एक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देने के लिए एक डॉक्यूमेंट भी जारी करेंगे. मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय का यह करूर का पहला दौरा है. इसलिए इसे राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है.