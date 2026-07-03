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तमिलनाडु: करूर भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का फैसला

सितंबर 2025 में टीवीके प्रमुख विजय की रैली के दौरान करूर में भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी.

KARUR STAMPEDE
तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय (फाइल फोटो ) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 3, 2026 at 7:30 AM IST

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करूर: सी जोसेफ विजय की तमिलनाडु सरकार ने फैसला किया है कि करूर में टीवीके नेता विजय के कैंपेन के दौरान भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी. सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय 10 और 11 जुलाई को करूर जाने वाले हैं. अपने दौरे के दौरान, वे वहां एक सरकारी वेलफेयर स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हिस्सा लेंगे. विजय पिछले साल सितंबर में करूर में टीवीके के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिवारों से मिलने और उन्हें सांत्वना देने का भी प्लान बना रहे हैं.

इसके अलावा यह भी बताया गया है कि वह करूर घटना में मारे गए 41 लोगों के हर परिवार से एक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देने के लिए एक डॉक्यूमेंट भी जारी करेंगे. मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय का यह करूर का पहला दौरा है. इसलिए इसे राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है.

पिछले साल 27 सितंबर को करूर में टीवीके के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना से पूरे तमिलनाडु में सदमे की लहर दौड़ गई थी. घटना के बाद टीवीके लीडर के तौर पर विजय ने मरने वालों के परिवारों को चेन्नई बुलाया और उनसे पर्सनली मिलकर अपनी संवेदनाएं जताई.

हालांकि, खुद करूर जाने के बजाय पीड़ित परिवारों के सदस्यों को चेन्नई बुलाने के विजय के फैसले की राजनीतिक हलकों में आलोचना हुई. यह भी ध्यान देने वाली बात है कि करूर भगदड़ के बाद, पॉलिटिकल इवेंट और पब्लिक मीटिंग करने के तरीकों में कई बदलाव किए गए.

ये भी पढ़ें- करूर भगदड़ केस में एक्टर विजय पहुंचे CBI ऑफिस, शुरू हुई पूछताछ

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