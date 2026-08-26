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सरकारी अस्पतालों में नहीं बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट में 8 गुना महंगा इलाज कराने को मजबूर लोग

हैदराबाद: Hospitalization Cost India: इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक इलाज है. इसलिए देश का हर व्यक्ति सरकार से बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं की चाहत रखता है. सरकारें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा तो करती हैं. लेकिन, सरकारी आंकड़े इन दावों को नाकाफी मानते हैं.

हाल ही में संसद में पेश की गई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की वहनीयता और सुलभता विषयक 176वीं रिपोर्ट के अनुसार, देश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है. 26 हजार से ज्यादा सरकारी अस्पताल हैं. इनमें बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की बेहद कमी है, जिसके चलते सरकारी अस्पताल लोगों को बेहतर इलाज देने में सक्षम नहीं हैं.

प्राइवेट में इलाज का खर्च सरकारी के मुकाबले 8 गुना ज्यादा: नेशनल सैंपल सर्वे (NSS) के 80वें राउंड की रिपोर्ट बताती है कि देश में 44 हजार से ज्याद निजी अस्पताल हैं. प्राइवेट अस्पतालों का खर्च इतना अधिक है कि ज्यादातर लोग इसे झेल नहीं पाते. आंकड़ों की बात करें तो सरकारी अस्पतालों की तुलना में प्राइवेट का खर्च 8 गुना के करीब होता है.

आंकड़ों में जानिए भारत के अस्पतालों की हालत. (Photo Credit; Getty Images)

70% मरीज प्राइवेट अस्पतालों की OPD पर निर्भर: नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक सरकारी अस्पताल में भर्ती का औसत खर्च सिर्फ 6,631 रुपए है, जबकि प्राइवेट अस्पताल में यही खर्च बढ़कर 50,508 रुपए हो जाता है. इसके बावजूद 60% से ज्यादा मरीज प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने के लिए मजबूर हैं. यही नहीं, 70% मरीज प्राइवेट अस्पतालों की OPD पर निर्भर हैं.

इसकी वजह सरकारी अस्पतालों में बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टरों और दवाओं की भारी कमी को माना गया है. रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली एम्स (AIIMS) जैसे बड़े केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों पर मरीजों का अत्यधिक दबाव है. स्वास्थ्य विभाग क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत सैटेलाइट सेंटर या समानांतर बड़े अस्पताल विकसित करने में धीमा रहा है, जिससे गरीब मरीजों को महीनों लंबा इंतजार करना पड़ता है या कर्ज लेकर निजी क्षेत्र में जाना पड़ता है.

देश का स्वास्थ्य बजट वैश्विक औसत से काफी कम: समिति की रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के पीछे का मुख्य कारण कम बजट और उसका असंतुलित आवंटन बताया गया है. रिपोर्ट के अनुसार देश का सरकारी स्वास्थ्य खर्च जीडीपी (GDP) का केवल 1.5% से 2% के बीच है, जो वैश्विक औसत 9.5% से बेहद कम है. इस सीमित बजट का भी 51% हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर खर्च हो जाता है.

इसके विपरीत, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी माध्यमिक अस्पतालों को 28% और उच्च केंद्रों को 11% दिया जाता है जो काफी कम है. इसी कमी के कारण जिला अस्पतालों और बड़े मेडिकल केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना रहता है. जिससे अस्पतालों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए पैसा ही नहीं बचता.

कम डॉक्टर-स्वास्थ्य कर्मी, ज्यादा प्रशासनिक खर्च: रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों जैसे सर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञों की भारी कमी है. WHO का मानक 1:1000 है. यानी 1000 मरीज पर एक डॉक्टर लेकिन, भारत में यह 1:1400 है. यानी 1400 मरीज पर एक डॉक्टर. डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के चलते सरकारी ढांचा चरमरा जाता है.