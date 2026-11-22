'किसी भी आपदा में एक भी व्यक्ति की जान न जाए, सरकार इस दिशा में कर रही काम': ईटानगर में बोले अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ईटानगर के होलोंगी में एनडीआरएफ (NDRF) की 12वीं बटालियन के भूकंप-रोधी परिसर का उद्घाटन किया.
Published : November 22, 2026 at 10:55 PM IST
ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि सरकार आपदा प्रबंधन के लिए 'जीरो-कैजुअल्टी' के दृष्टिकोण पर काम कर रही है. इसके तहत संवेदनशील और जोखिम वाले क्षेत्रों के लोगों को बचाने के लिए समय पर चेतावनी जारी करने और उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने (इवैक्यूएशन) के उपायों को प्राथमिकता दी जा रही है.
ईटानगर के पास होलोंगी में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की 12वीं बटालियन के परिसर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपदा से निपटने की तैयारियों और राहत कार्यों को काफी मजबूती मिलेगी. यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के प्रति देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है. उन्होंने एनडीआरएफ बटालियन परिसर की स्थापना पर अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार और वहां के लोगों को बधाई दी.
गृह मंत्री ने कहा कि देश की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एनडीआरएफ (NDRF) का विस्तार, संसाधनों में सुधार और विशेष प्रशिक्षण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं. आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए गृह मंत्री ने स्थानीय स्वयंसेवकों की भूमिका की सराहना की. इसमें स्काउट्स से जुड़े बच्चे और प्रशिक्षित 'आपदा मित्र' शामिल हैं, जो आपात स्थिति के दौरान लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.
उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के प्रयास केवल विशेषज्ञ बलों तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि इसमें जमीनी स्तर के लोगों और ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए.
शाह ने दावा किया कि देश की आपदा मोचन प्रणाली में काफी सुधार हुआ है. उन्होंने बताया कि 24 से 48 घंटे पहले जारी होने वाली चक्रवात की समयबद्ध चेतावनियों से अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और जनहानि को रोकने में मदद मिलती है. उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में ऐसे कई चक्रवात आए हैं जिनमें एक भी जान नहीं गई है. उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय बेहतर मौसम पूर्वानुमान, पूर्व तैयारियों और समन्वित बचाव अभियानों को दिया.
उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ ने भारत के साथ-साथ जापान, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका सहित विदेशों में भी 11,000 से अधिक बचाव और राहत अभियान चलाए हैं. उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आई आपदाओं के दौरान अपनी पेशेवर कार्यशैली से इस बल ने विशेष पहचान बनाई है. उन्होंने विश्वास जताया कि यह बल दुनिया की अग्रणी आपदा मोचन एजेंसियों में से एक बनकर उभरेगा.
गृह मंत्री ने कहा कि यह परिसर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के एनडीआरएफ (NDRF) कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके न केवल अरुणाचल प्रदेश, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर और आसपास के क्षेत्रों में आपदा मोचन क्षमताओं को मजबूत करने के एक केंद्र के रूप में काम करेगा. उन्होंने यह भी बताया कि इस परिसर में पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों के राज्य आपदा मोचन बलों का प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा.
गृह मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीआरएफ, राज्य आपदा मोचन बलों और राज्य तंत्र को समन्वित तरीके से एक साथ लाकर एक मजबूत आपदा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है. केंद्रीय गृह मंत्री पूर्वोत्तर राज्य के अपने तीन दिवसीय दौरे का समापन करते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो गए.
इसे भी पढ़ेंः