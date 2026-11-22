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'किसी भी आपदा में एक भी व्यक्ति की जान न जाए, सरकार इस दिशा में कर रही काम': ईटानगर में बोले अमित शाह

ईटानगर में एक कार्यक्रम के दौरान 22 नवंबर, 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य. ( @PemaKhanduBJP/X via PTI Photo )

ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि सरकार आपदा प्रबंधन के लिए 'जीरो-कैजुअल्टी' के दृष्टिकोण पर काम कर रही है. इसके तहत संवेदनशील और जोखिम वाले क्षेत्रों के लोगों को बचाने के लिए समय पर चेतावनी जारी करने और उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने (इवैक्यूएशन) के उपायों को प्राथमिकता दी जा रही है.

ईटानगर के पास होलोंगी में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की 12वीं बटालियन के परिसर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपदा से निपटने की तैयारियों और राहत कार्यों को काफी मजबूती मिलेगी. यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के प्रति देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है. उन्होंने एनडीआरएफ बटालियन परिसर की स्थापना पर अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार और वहां के लोगों को बधाई दी.