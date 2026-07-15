ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगे तो WhatsApp पर करें शिकायत

तमिलनाडु में विजय की सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए व्हाट्सएप पर शिकायत करने की अनुमति दी है.

Tamil Nadu bribe complaint
चीफ सेक्रेटरी एम साई कुमार (दाएं) 27 मई को नई दिल्ली में तमिलनाडु हाउस में मुख्यमंत्री एस जोसेफ विजय का स्वागत करते हुए (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 1:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने एक नया व्हाट्सएप नंबर अनाउंस किया है ताकि लोग रिश्वत मांगने वाले किसी भी सरकारी अधिकारी की तुरंत रिपोर्ट कर सकें. जब से टीवीके सरकार तमिलनाडु में आई है, रिश्वतखोरी और करप्शन को खत्म करने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए हैं.

चीफ मिनिस्टर विजय ने कहा है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगता है, तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त एक्शन लिया जाएगा. उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि अगर कोई रिश्वत मांगता है तो वे सीधे कहें कि वे पैसे नहीं दे सकते और तुरंत सरकार को इसकी रिपोर्ट करें.

ऐसे में तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगता है, तो जनता तुरंत व्हाट्सएप नंबर 94981 80936 पर मामले की रिपोर्ट कर सकती है. यह नई शिकायत सुविधा भ्रष्टाचार को रोकने के उपायों को और मजबूत करने के मकसद से शुरू की गई है.

इस बारे में चीफ सेक्रेटरी एम. साई कुमार ने सभी डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट हेड और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक सर्कुलर भेजा है. इसमें कहा गया है, 'पूरे राज्य में सभी सरकारी ऑफिस और जनता के आने-जाने वाली जगहों पर खास जगहों पर एंटी-करप्शन अवेयरनेस नोटिस बोर्ड लगाए जाने चाहिए.

इसके अलावा व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर और डिपार्टमेंट ऑफ एंटी-करप्शन (DVAC) वेबसाइट लिंक को सभी सरकारी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया जाना चाहिए. अधिकारियों ने कहा कि हालांकि ऐसे ऑर्डर पहले भी जारी किए गए हैं, लेकिन सरकार के ध्यान में आया है कि कई सरकारी ऑफिस में नोटिस बोर्ड ठीक से नहीं लगाए जा रहे हैं.

इसके अनुसार रिश्वत लेना और देना एक जुर्म है. मैसेज सभी सरकारी ऑफिस में साफ-साफ और ऐसे तरीके से दिखाया जाना चाहिए जो लोगों को आसानी से दिखे. इसके अलावा, ऑफिस में तमिल और इंग्लिश में कंप्लेंट प्रोसेस वाला एक मॉडल नोटिस बोर्ड भी लगाया जाना चाहिए, यह सलाह दी गई है.

सर्कुलर में कहा गया है कि व्हाट्सएप के अलावा, लोग ईमेल एड्रेस dvac@nic.in और फ़ोन नंबर 044-22321090, 22321085, 22310989, 22342142 के जरिए भी भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें कर सकते हैं. तमिलनाडु सरकार ने यह भी कहा कि लिखित शिकायतें खुद जाकर या पोस्ट से डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ एंटी-करप्शन (DVAC), नंबर 293, M.K.N. रोड, अलंदूर, चेन्नई – 600016 को भेजी जा सकती हैं.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु और हिताची एनर्जी के बीच समझौता, 1000 लोगों को मिलेगी उच्च वेतन वाली नौकरी

TAGGED:

BRIBE REPORT ON WHATSAPP
GOVT EMPLOYEES DEMANDING BRIBE
तमिलनाडु सरकारी कर्मचारी रिश्वत
व्हाट्सएप पर शिकायत
TAMIL NADU BRIBE COMPLAINT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.