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तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगे तो WhatsApp पर करें शिकायत

चीफ सेक्रेटरी एम साई कुमार (दाएं) 27 मई को नई दिल्ली में तमिलनाडु हाउस में मुख्यमंत्री एस जोसेफ विजय का स्वागत करते हुए ( ANI )

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने एक नया व्हाट्सएप नंबर अनाउंस किया है ताकि लोग रिश्वत मांगने वाले किसी भी सरकारी अधिकारी की तुरंत रिपोर्ट कर सकें. जब से टीवीके सरकार तमिलनाडु में आई है, रिश्वतखोरी और करप्शन को खत्म करने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए हैं. चीफ मिनिस्टर विजय ने कहा है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगता है, तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त एक्शन लिया जाएगा. उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि अगर कोई रिश्वत मांगता है तो वे सीधे कहें कि वे पैसे नहीं दे सकते और तुरंत सरकार को इसकी रिपोर्ट करें. ऐसे में तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगता है, तो जनता तुरंत व्हाट्सएप नंबर 94981 80936 पर मामले की रिपोर्ट कर सकती है. यह नई शिकायत सुविधा भ्रष्टाचार को रोकने के उपायों को और मजबूत करने के मकसद से शुरू की गई है. इस बारे में चीफ सेक्रेटरी एम. साई कुमार ने सभी डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट हेड और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक सर्कुलर भेजा है. इसमें कहा गया है, 'पूरे राज्य में सभी सरकारी ऑफिस और जनता के आने-जाने वाली जगहों पर खास जगहों पर एंटी-करप्शन अवेयरनेस नोटिस बोर्ड लगाए जाने चाहिए.