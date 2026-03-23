सरकार का बड़ा आश्वासन, 'एलपीजी बुकिंग सामान्य, 5 किलो वाला सिलेंडर प्राथमिकता में'
सरकार ने कहा है कि पांच किलो वाले सिलेंडर की आपूर्ति जल्द ही सामान्य हो जाएगी. पढ़ें पूरी खबर.
Published : March 23, 2026 at 7:17 PM IST
नई दिल्ली : ईरान युद्ध के बीच भारत ने ईंधन आपूर्ति बनाए रखने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है. इसमें समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है. सभी संबंधित मंत्रालयों द्वारा आयोजित एक ब्रीफिंग के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों ने संभावित खतरों से निपटने की अपनी तैयारियों को दर्शाने वाली जानकारी प्रस्तुत की. उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है. उनका कहना था कि अधिकांश मौजूदा प्रणालियां (विशेष रूप से वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति और वितरण से संबंधित) पर्याप्त रूप से कार्य कर रही हैं और अस्थिरता के किसी भी संकेत के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा इनकी लगातार निगरानी की जाएगी.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव (विपणन और रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर सरकार की निरंतर निगरानी के बावजूद, देश भर में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति अब सामान्य हो गई है. 14.2 किलोग्राम के मानक एलपीजी सिलेंडर को घटाकर 10 किलोग्राम करने की अफवाहों पर उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसी किसी भी बात का खंडन किया. उन्होंने कहा, “ये पूरी तरह से अटकलबाजी वाली खबरें हैं और ऐसी अफवाहों पर कोई टिप्पणी या स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता. लोगों को गलत सूचनाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए.”
उन्होंने आगे बताया कि पिछले तीन हफ्तों में लगभग 3.5 लाख घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन जारी या सक्रिय किए गए हैं. हालांकि एलपीजी आपूर्ति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, वितरक स्तर पर कोई कमी नहीं है. एलपीजी सिलेंडरों की घबराहट में की गई बुकिंग में काफी गिरावट आई है, जो लगभग 8.8 मिलियन के चरम से घटकर लगभग 5 मिलियन रह गई है, और सभी क्षेत्रों में आपूर्ति स्थिर हो गई है.
कॉमर्शियल एलपीजी के संबंध में शर्मा ने बताया कि आवंटित राशि का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा अब राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में है. केंद्र ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे निधि आवंटन को प्राथमिकता देते समय आवश्यक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें. इनमें रेस्तरां/ढाबा/होटल/औद्योगिक कैंटीन/खाद्य प्रसंस्करण/डेयरी/सरकारी और/या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा संचालित रियायती कैंटीन सुविधाएं/प्रवासी श्रमिकों के लिए सामुदायिक रसोई सुविधाएं शामिल हैं. अब तक लगभग 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वाणिज्यिक एलपीजी का आवंटन शुरू कर दिया है, जिसमें से लगभग 15,800 टन एलपीजी उठाई जा चुकी है.
रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चल रही, गैस आपूर्ति स्थिर
ऊर्जा संबंधी व्यापक तैयारियों पर प्रकाश डालते हुए शर्मा ने कहा कि भारत की रिफाइनरियां पर्याप्त भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रही हैं. घरेलू उपयोग और सीएनजी परिवहन के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति निर्बाध बनी हुई है, जबकि औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उनकी औसत खपत का लगभग 80 प्रतिशत प्राप्त हो रहा है.
उन्होंने कहा, "सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और आपूर्ति की स्थिति का जमीनी स्तर पर सत्यापन किया जा चुका है." उन्होंने आगे कहा कि कच्चे तेल और गैस आयात के लिए खरीद संबंधी निर्णय पूरी तरह से तेल विपणन कंपनियों द्वारा लिए गए तकनीकी और व्यावसायिक निर्णय हैं.घरेलू उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, जो अब मांग का 50-60 प्रतिशत पूरा कर रहा है, भारत एलपीजी के लिए आयात पर काफी हद तक निर्भर है. अधिकारियों ने बताया कि पहले लगभग 90 प्रतिशत एलपीजी विदेशों से मंगाई जाती थी और उपलब्धता के आधार पर अभी भी कई वैश्विक स्रोतों से खेप मंगाई जा रही है.
पीएनजी की ओर बदलाव को गति मिल रही हैसरकार सिलेंडर आधारित वितरण पर दबाव कम करने के लिए एलपीजी से पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस की ओर बदलाव को बढ़ावा दे रही है. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क के तेजी से विस्तार के कारण लगभग 190,000 उपभोक्ता पहले ही पीएनजी की ओर रुख कर चुके हैं. इस बदलाव को गति देने के लिए, केंद्र ने उन राज्यों के लिए अतिरिक्त एलपीजी आवंटन का प्रस्ताव रखा है जो पीएनजी के विस्तार में सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं. नए कनेक्शन और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकारों और सीजीडी संस्थाओं को पत्र भेजे गए हैं.
कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के उपाय
अधिकारियों ने बताया कि कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप लागू किए जा रहे हैं. प्रवासी श्रमिकों और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए 5 किलो एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है. इन सिलेंडरों की आपूर्ति राज्य सरकारों को प्राथमिकता के आधार पर वितरण के लिए सौंप दी गई है. इसके अतिरिक्त, लगभग 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केरोसिन का आवंटन बढ़ा दिया गया है ताकि जहां भी आवश्यकता हो, ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके.
जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई
आपूर्ति में अनुशासन बनाए रखने के लिए सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, साथ ही जिला स्तरीय निगरानी समितियां भी गठित की गई हैं.शर्मा ने बताया, “हाल के दिनों में लगभग 37,000 छापे मारे गए हैं, 550 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं और 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है.” तेल विपणन कंपनियों ने भी दोषी वितरकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 224 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और कई लाइसेंस निलंबित किए हैं. सरकार ने नागरिकों से घबराहट में बुकिंग न करने और निर्धारित डिलीवरी का इंतजार करने का आग्रह किया है.
समुद्री परिचालन सुचारू रूप से जारी
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश सिन्हा ने जहाजरानी और रसद पर अद्यतन जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्रीय तनाव के बावजूद भारत का समुद्री क्षेत्र स्थिर बना हुआ है.उन्होंने कहा, “कुल 22 भारतीय जहाज और लगभग 600 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, और कोई समुद्री घटना दर्ज नहीं की गई है.”
पिछले चौबीस घंटों में, सभी तेरह जहाज बिना किसी समस्या के सुरक्षित रूप से रवाना हुए.देश के सभी बंदरगाहों ने अतिरिक्त माल रखने के लिए क्षमता बढ़ा दी है. उदाहरण के लिए, चेन्नई बंदरगाह ने बैकअप भंडारण के लिए लगभग चालीस हजार वर्ग मीटर जगह बनाई है, जबकि कोचीन बंदरगाह ने लगभग 2,500 कंटेनर रखने की क्षमता वाला भंडारण बनाया है.सिन्हा ने बताया कि प्रत्येक प्रकार के माल के लिए कंटेनरों की पर्याप्त आपूर्ति है. हालांकि, जहाजरानी समय-निर्धारण संबंधी समस्याओं के कारण गंतव्य बंदरगाहों पर कुछ देरी हो सकती है, लेकिन भारत के भीतर उपलब्धता संतोषजनक बनी हुई है.
ऊर्जा कार्गो और पोत निगरानी
अधिकारी आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति ले जाने वाले या उनमें मौजूद ऊर्जा सामग्री वाले पोतों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं. सिन्हा ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी कार्गो श्रेणी में कंटेनरों की कोई कमी नहीं है. हालांकि समय-सारणी संबंधी दिक्कतों के कारण गंतव्य बंदरगाहों पर कुछ देरी हो सकती है, लेकिन भारत के भीतर कंटेनरों की उपलब्धता पर्याप्त है.
ऊर्जा कार्गो और पोत निगरानीअधिकारी महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति ले जाने वाले पोतों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं. एलएनजी शिपमेंट का संचालन पेट्रोनेट एलएनजी द्वारा किया जा रहा है, जबकि एलपीजी पोतों को बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों द्वारा किराए पर लिया गया है. सिन्हा ने कहा, "हमारा ध्यान केवल सुरक्षित आवागमन पर ही नहीं, बल्कि हर समय पोतों, कार्गो और चालक दल की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी है." उन्होंने आगे कहा कि पोतों की आवाजाही के बारे में और जानकारी आगामी ब्रीफिंग में साझा की जाएगी.
कूटनीतिक संपर्क और नागरिक सुरक्षाकूटनीतिक मोर्चे पर
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ मौजूदा स्थिति पर चर्चा की है और नौवहन की स्वतंत्रता और सुरक्षित जहाजरानी मार्गों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है. उन्होंने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में ईरान सहित क्षेत्रीय साझेदारों के सहयोग को भी स्वीकार किया.उन्होंने कहा, “इजराइल में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं. एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिली है, और हमारा दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और उचित देखभाल सुनिश्चित कर रहा है.”
व्यापक निकासी और हवाई संचालन
विदेश मंत्रालय के असीम महाजन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं. समर्पित नियंत्रण कक्ष कार्यरत है और भारतीय दूतावास चौबीसों घंटे सहायता प्रदान कर रहे हैं. 28 फरवरी से अब तक लगभग 37 लाख यात्री इस क्षेत्र से भारत लौट चुके हैं. संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और सऊदी अरब में हवाई यातायात जारी है, जबकि कुवैत और बहरीन से हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण शेष उड़ानों के लिए वैकल्पिक यात्रा योजनाओं का आयोजन किया जा रहा है.कतर ने आंशिक रूप से हवाई क्षेत्र खोल दिया है और सीमित हवाई संचालन जारी रखा है. ईरान से भारतीय नागरिकों की निकासी आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते जारी है. अब तक लगभग 1031 भारतीय नागरिकों, जिनमें कई छात्र भी शामिल हैं, को ईरान से निकाला जा चुका है.
ईरान के प्रमुख शहरों तेहरान, इस्फहान और शिराज में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को भी सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है.सभी मंत्रालय आश्वस्त हैं कि स्थिति स्थिर बनी हुई है और वैश्विक बाज़ार में अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय ऊर्जा, समुद्री रसद और निकासी के लिए आपूर्ति श्रृंखलाएं और रसद व्यवस्थाएं कुशलतापूर्वक काम कर रही हैं. वर्तमान स्थिति में भारतीय नागरिकों को शांति और स्थिरता प्रदान करने के लिए सभी सरकारी विभागों के बीच समन्वय जारी है.
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