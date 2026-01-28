विधि सुधार आयोग ने दहेज देने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव रखा, सरकार ने हाई कोर्ट को बताया
कानूनी सुधारों की सिफारिशों के बीच सरकार दहेज देने को अपराध की श्रेणी से हटाने पर विचार कर रही है.
Published : January 28, 2026 at 2:20 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): भारत में दहेज प्रथा से जुड़े कानूनी माहौल में बड़ा बदलाव लाने वाले एक कदम में, राज्य विधि सुधार आयोग ने मौजूदा दहेज रोकथाम एक्ट, 1961 में बदलाव करके दहेज देने को अपराध की श्रेणी से हटाने की सिफारिश की है.
यह सिफारिश केंद्र सरकार को आधिकारिक तौर पर बता दी गई है, जिसने बदले में केरल हाई कोर्ट को प्रस्तावित बदलावों के बारे में जानकारी दी है. राज्य विधि सुधार आयोग की सिफारिश में यह भी कहा गया है कि दहेज शब्द को पुनर्परिभाषित (Redefine- फिर से परिभाषित) किया जाना चाहिए.
मसौदा संशोधन दस्तावेज में सिफारिश की गई है कि दहेज को इस तरह से फिर से पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए कि दूल्हे या दूल्हे के परिवार के लिए दुल्हन या दुल्हन के परिवार से प्रॉपर्टी और कीमती सामान खरीदना या मांगना सजा की श्रेणी में हो. सरकार ने हाई कोर्ट को विधि सुधार आयोग की सिफारिश के बारे में बताया है. सरकार का यह जवाब एर्नाकुलम निवासी टेलमी जॉली की दहेज उत्पीड़न की शिकायतों की कार्रवाई के बारे में दायर की गई याचिका के जवाब में था.
इस सिफारिश के पीछे मुख्य कारण यह मानना है कि दहेज देने को अपराधमुक्त करने से एक ज्यादा खुला माहौल बनेगा, जहां दहेज से जुड़े अत्याचारों के पीड़ित बिना किसी बदनामी या मुकदमे के डर के न्याय और मदद मांग सकते हैं.
याचिका पर ध्यान देते हुए, हाई कोर्ट ने केंद्र को एक हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया, जिसमें प्रस्तावित बदलावों और कानून को भविष्य में लागू करने पर अपना रुख साफ किया जाए. कोर्ट का यह निर्देश दहेज रोकथाम एक्ट को लागू करने पर एक्शन-टेकन रिपोर्ट मांगने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया. इस मामले पर आगे विचार के लिए 11 फरवरी, 2024 को तारीख तय की गई है.
दहेज रोकथाम एक्ट, 1961 के मौजूदा नियम
20 मई, 1961 को लागू हुए दहेज रोकथाम एक्ट का मकसद पूरे भारत में शादी के दौरान दहेज देने या लेने पर रोक लगाना है. यह सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है.
एक्ट का उल्लंघन गंभीर अपराध माना जाता है, जिसमें कम से कम पांच साल की जेल और कम से कम 15,000 या दहेज की कीमत के बराबर रकम, जो भी ज्यादा हो, का जुर्माना हो सकता है. ये अपराध संज्ञेय(Cognizable), गैर जमानती और नॉन-कंपाउंडेबल हैं, जो दिखाता है कि कानून दहेज से जुड़े अपराधों को कितनी गंभीरता से लेता है.
