किसानों के बैंक खातों में आएगी उर्वरक सब्सिडी, सरकार जल्द ले सकती है बड़ा फैसला

नई दिल्ली: कृषि मंत्रालय किसानों के बैंक खाते में उर्वरक सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण (DBT) करने पर विचार कर रहा है, जिससे अंतर को पाटा जा सकेगा और उन्हें कहीं से भी उर्वरक खरीदने में सक्षम बनाया जा सकेगा. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बातचीत की और उर्वरक सब्सिडी सुधारों पर चर्चा की. उन्होंने कहा, "सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बंदरबांट (leakages) रोकने के लिए उर्वरक सब्सिडी को सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजने पर प्रमुखता से विचार कर रही है."

गौरतलब है कि 'उर्वरकों में डीबीटी' (DBT in Fertilizers) प्रणाली के तहत, विभिन्न उर्वरक श्रेणियों पर सब्सिडी, प्रत्येक खुदरा दुकान पर लगे पीओएस उपकरणों के जरिये आधार सत्यापन के आधार पर, लाभार्थियों को वास्तविक बिक्री के आधार पर, उर्वरक कंपनियों (सीधे किसानों को नहीं) को जारी की जाती है. सरकार ने हाल ही में बताया कि सभी किसानों को बिना किसी इनकार के सब्सिडी दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

सरकार ने बयान में कहा है, "उर्वरक कंपनियां पीओएस उपकरणों के जरिये वास्तविक बिक्री के आधार पर साप्ताहिक सब्सिडी दावे तैयार करती हैं, और विभाग द्वारा दावों का निपटान 'पहले आओ, पहले पाओ' (FIFO) के आधार पर किया जाता है. इसके लिए विभाग में विधिवत भरे गए दावे प्राप्त होते हैं, जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. विभाग केवल उन दावों पर सब्सिडी के वितरण के लिए जिम्मेदार है जो सभी तरह से विधिवत भरे गए हैं.

कृषि मंत्री चौहान ने रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग पर चिंता व्यक्त की और आगाह किया, क्योंकि इससे मिट्टी को नुकसान पहुंचेगा और उत्पादकता कम हो जाएगी. उन्होंने जोर देकर कहा, "आने वाली पीढ़ियों की भविष्य की जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए किसानों को जैविक और टिकाऊ खेती की ओर बढ़ना होगा."

चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री चौहान ने बताया कि नकली खाद, बीज और कीटनाशकों के उत्पादन और बिक्री के खिलाफ एक नया विधेयक जल्द ही लाया जाएगा, जिससे किसानों को फसल नुकसान से बचाया जा सकेगा.