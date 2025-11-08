किसानों के बैंक खातों में आएगी उर्वरक सब्सिडी, सरकार जल्द ले सकती है बड़ा फैसला
किसानों को अच्छी खबर मिल सकती है. सरकार बहुत जल्द उर्वरक सब्सिडी को सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजने का फैसला ले सकती है.
Published : November 8, 2025 at 3:36 PM IST
नई दिल्ली: कृषि मंत्रालय किसानों के बैंक खाते में उर्वरक सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण (DBT) करने पर विचार कर रहा है, जिससे अंतर को पाटा जा सकेगा और उन्हें कहीं से भी उर्वरक खरीदने में सक्षम बनाया जा सकेगा. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बातचीत की और उर्वरक सब्सिडी सुधारों पर चर्चा की. उन्होंने कहा, "सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बंदरबांट (leakages) रोकने के लिए उर्वरक सब्सिडी को सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजने पर प्रमुखता से विचार कर रही है."
गौरतलब है कि 'उर्वरकों में डीबीटी' (DBT in Fertilizers) प्रणाली के तहत, विभिन्न उर्वरक श्रेणियों पर सब्सिडी, प्रत्येक खुदरा दुकान पर लगे पीओएस उपकरणों के जरिये आधार सत्यापन के आधार पर, लाभार्थियों को वास्तविक बिक्री के आधार पर, उर्वरक कंपनियों (सीधे किसानों को नहीं) को जारी की जाती है. सरकार ने हाल ही में बताया कि सभी किसानों को बिना किसी इनकार के सब्सिडी दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
सरकार ने बयान में कहा है, "उर्वरक कंपनियां पीओएस उपकरणों के जरिये वास्तविक बिक्री के आधार पर साप्ताहिक सब्सिडी दावे तैयार करती हैं, और विभाग द्वारा दावों का निपटान 'पहले आओ, पहले पाओ' (FIFO) के आधार पर किया जाता है. इसके लिए विभाग में विधिवत भरे गए दावे प्राप्त होते हैं, जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. विभाग केवल उन दावों पर सब्सिडी के वितरण के लिए जिम्मेदार है जो सभी तरह से विधिवत भरे गए हैं.
कृषि मंत्री चौहान ने रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग पर चिंता व्यक्त की और आगाह किया, क्योंकि इससे मिट्टी को नुकसान पहुंचेगा और उत्पादकता कम हो जाएगी. उन्होंने जोर देकर कहा, "आने वाली पीढ़ियों की भविष्य की जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए किसानों को जैविक और टिकाऊ खेती की ओर बढ़ना होगा."
चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री चौहान ने बताया कि नकली खाद, बीज और कीटनाशकों के उत्पादन और बिक्री के खिलाफ एक नया विधेयक जल्द ही लाया जाएगा, जिससे किसानों को फसल नुकसान से बचाया जा सकेगा.
2020 से प्रदान की गई उर्वरक सब्सिडी
राज्यसभा के आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 में 1,31,229.51 करोड़ रुपये, 2021-22 में 1,57,640.08 करोड़ रुपये, 2022-23 में 2,54,798.93 करोड़ रुपये, 2023-24 में 1,95,420.51 करोड़ रुपये और 2024-25 में 1,77,129.50 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी प्रदान की गई.
पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करती है सरकार
राज्यसभा के आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक फसल सीजन के शुरू होने से पहले, कृषि और किसान कल्याण विभाग (DA&FW), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, अनुमानित आवश्यकता के आधार पर उर्वरकों की राज्यवार और हर महीने आवश्यकता का आकलन करता है, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करता है और उपलब्धता की निरंतर निगरानी करता है. सभी प्रमुख सब्सिडी वाले उर्वरकों की आवाजाही की निगरानी पूरे देश में एक ऑनलाइन वेब-आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है जिसे एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) कहा जाता है.
इसके अलावा, राज्य कृषि अधिकारियों के साथ DA&FW और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से नियमित साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा संकेत के अनुसार उर्वरकों को भेजने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है.
