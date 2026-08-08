जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच के साथ सरकार की वार्ता खत्म, शिष्टमंडल ने रखी अपनी मांग
रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में आज जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच और सरकार के बीच बातचीत हुई.
Published : August 8, 2026 at 11:41 AM IST
रांची: जेपीएससी परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच की मांग कर रहे छात्रों के एक अलग गुट के साथ मोरहाबादी स्टेट गेस्ट हाउस में वार्ता हुई. सरकार की ओर से मेल आईडी जारी कर अन्य छात्रों से सुझाव और शिकायत मांगा गया है. छात्र jpsc.jssc.feedback@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं. शिकायत छात्रों ने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है. सभी मांगों को रखा गया है. सरकार के निर्णय तक छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा.
जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच के बैनर तले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत इस गुट के रामवतार महतो, दिनबंधु मंडल, रविशंकर, रामकुमार, प्रेम कुमार, विमल कुमार और अमित कुमार शिष्टमंडल में शामिल थे. राज्य सरकार की ओर से मंत्री सुदिव्य कुमार, मंत्री दीपिका पांडेय, मंत्री चमरा लिंडा और मंत्री संजय प्रसाद यादव मौजूद थे.
JPSC-JSSC परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच हो: छात्र
जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच के शिष्टमंडल के साथ हो रही वार्ता में सरकार के समक्ष जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है. शिष्टमंडल का कहना है कि लगातार जेपीएससी-जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आती रही है. ऐसे में सरकार ठोस कदम उठाते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराए.
गौरतलब है कि कल देर शाम छात्रों के अन्य गुट जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के शिष्टमंडल के साथ सरकार द्वारा नामित मंत्रियों ने बैठक की और उनकी मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन दिया था. जाहिर तौर पर सरकार छात्रों के सभी गुटों से अलग-अलग वार्ता कर निष्कर्ष पर पहुंचना चाह रही है. संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज शाम तक इसका कोई फलाफल निकले. जानकारी के अनुसार मंत्रियों के द्वारा छात्रों की मांग आज मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी. इसके बाद सरकार के द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा.
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