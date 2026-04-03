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सरकार ने महिला आरक्षण संशोधन पर सर्वसम्मति बनाने के लिए विपक्षी नेताओं से संपर्क तेज किया

संसद सत्र ( file photo-PTI )

अनामिका रत्ना नई दिल्ली : महिला आरक्षण संशोधन को लेकर 16 अप्रैल को विशेष संसदीय सत्र बुलाया गया है लेकिन, कांग्रेस चुनावी मौसम में समर्थन देने को तैयार नहीं नजर आ रही. सूत्रों के मुताबिक सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर सर्वसम्मति बनाने के लिए विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं से गहन संपर्क की शुरुआत भी कर दी है. सरकार इस मुद्दे पर एकमत बनाने के लिए विशेष संसदीय सत्र 16 अप्रैल को बुलाने का फैसला कर चुकी है. हालांकि, लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह इस संशोधन का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है. महिला आरक्षण संशोधन को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच खूब सियासत गर्म है हालांकि सूत्रों की माने तो सरकार के दो वरिष्ठ नेता, पिछले दो दिनों से विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं से फोन पर और अनौपचारिक बैठकें कर रहे हैं. सूत्र बताते हैं कि इन संपर्कों का मुख्य उद्देश्य 2023 में पारित महिला आरक्षण अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) में कुछ तकनीकी और क्रियान्वयन संबंधी संशोधन कराने के लिए विपक्ष का समर्थन हासिल करना है. इन संशोधनों में आरक्षण की समय-सीमा, परिसीमन प्रक्रिया में तेजी और कुछ राज्यों में विशेष प्रावधान शामिल हैं. सरकार का तर्क है कि महिला आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने के लिए संशोधन जरूरी है ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके. एक रिपोर्ट (ETV Bharat) हालांकि एक वरिष्ठ विपक्षी पार्टी के नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “हम चाहते हैं कि यह मुद्दा राजनीतिक द्वंद से ऊपर उठे. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सभी दलों को एक साथ आना चाहिए.”