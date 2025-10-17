ETV Bharat / bharat

पुनर्वास नीति के लिए सरकार है प्रतिबद्ध , नक्सलियों का समाज की मुख्यधारा में लौटने पर स्वागत : विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने ऐतिहासिक सरेंडर किया है.जिसका स्वागत सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया है.

Government always strives for rehabilitation
पुनर्वास नीति के लिए सरकार है प्रतिबद्ध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 17, 2025 at 3:51 PM IST

5 Min Read
जगदलपुर : छत्तीसगढ़ में 210 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है. नक्सलियों के पुनर्वास का प्रदेश सरकार ने स्वागत किया है. सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सरेंडर के बाद नक्सलियों के निर्णय को सराहा. इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है. जिसमें टॉप से लेकर नीचे लेवल तक के 210 माओवादियों ने देश की संविधान पर विश्वास करके, गांधी जी पर विश्वास करके, पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर शांति का रास्ता चुना है. हम सभी को बधाई देते हैं.

मरने और मारने वाले दोनों अपने : सीएम विष्णुदेव साय ने इस दौरान कहा कि सभी आत्मसमर्पित लोगों से मिल लिया गया है. बड़ा दुःख होता था कि मरने और मारने वाले लोग दोनों अपने होते थे. देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से बात करके समाधान का निर्णय लिया गया. सबसे अधिक छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों में कम संख्या में थे.जिसमें हमारे यहां पर 77 फीसदी नक्सलवाद था.जिसके बाद अलग-अलग जगह जाकर प्रेरणा लेकर गृहमंत्री ने पुनर्वास नीति बनाई. इसके बाद नक्सलियों से आह्वान किया गया, जिसका आज रिजल्ट मिला है. कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक साथ इतने लोग पुनर्वास से जुड़े हो.

सरकार हमेशा पुनर्वास नीति के पक्ष में : विष्णुदेव साय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरेंडर करने वाले नक्सलियों की आर्थिक मदद 3 साल तक की जाएगी. 4 डिसमिल शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 एकड़ जमीन मिलेगी. उद्योग नीति में भी विशेष प्रावधान हैं, सस्ते दामों में जमीन उपलब्ध होगी. 15000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति है. संविधान की किताबें भी दी गई हैं. बस्तर का क्षेत्र जो अछूता था उसका विकास होगा.सड़कें बन रही, बिजली पहुंच रही, राशन पहुंच रहा है, जो माओवादियों को समझ आ रहा है.फिर से सभी को बधाई, उज्ज्वल जीवन के लिए प्रयास किया जाएगा - विष्णुदेव साय,सीएम छग

इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि खून खराबे , लाल आतंक बस्तर में गांव-गांव की समस्या थी. माओवादी संगठन के कारण बस्तर में शांति बहाल नहीं हो पा रही थी. माओवादियों के कारण बस्तर में दहशत का माहौल था. बस्तर की जनता के अनुभाव के अनुरूप शांति बहाल करने का निर्णय पुनर्वास के माध्यम से लिया गया है.

वरिष्ठ नेताओं का ये सोचना था कि सरकार से बड़ा समाज होता है. इसीलिए समाज के समक्ष पुनर्वास किया जाए. वरिष्ठों की उपस्थिति में पुनर्वास का निर्णय लिया, उनका स्वागत किया गया. आज हृदय से प्रसन्नता है. शीघ्र ही बहुत माओवादी संपर्क कर रहे हैं. उनसे बात चल रही है, जल्द ही पुनर्वास करेंगे. 210 माओवादियों ने 153 हथियार सौंपे हैं.2026 के नियत समय में सशर्त माओवाद समाप्त होगा. पुनर्वास नीति की जानकारी सरेंडर माओवादियों को दी जा रही है - विजय शर्मा, डिप्टी शर्मा

माड़ डिविजन की पूरी कमेटी ने किया सरेंडर : डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि पुनर्वास में प्रधानमंत्री आवास भी स्पष्ट है. माड़ डिवीजन की पूरी की पूरी कमेटी आई है. उत्तर बस्तर में केशकाल बचा है. कंपनी 05 में कुछ साथी बचे हैं.सभी विभाग के लोग माड़ डिवीजन से आ गए हैं. मूलवासी बचाव मंच से प्रतिबंध 30 अक्टूबर तक है, आगे नहीं रहेगा. DRG में जिसकी इच्छा है वही जाएगा जिसकी नहीं वो नहीं जाएगा.जेलों में बंद साथियों को वापस लाने के लिए मांग थी, जेलों में बंद हैं, लोग गिरफ्तारी की जगह पुनर्वास चाहते हैं तो वो भी किया जाएगा. इन पर बात हुई तो सभी आ गए जिनमें टॉप कैडर भी शामिल हैं.


किन बड़े चेहरों ने किया सरेंडर : मुख्यधारा में लौटने वाले प्रमुख माओवादी नेताओं में सीसीएम रूपेश उर्फ सतीश, डीकेएसजेडसी सदस्य भास्कर उर्फ राजमन मांडवी, रनीता, राजू सलाम, धन्नू वेत्ती उर्फ संतू, आरसीएम रतन एलम सहित कई वांछित और इनामी कैडर शामिल हैं. इन सभी ने संविधान पर आस्था व्यक्त करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सम्मानजनक जीवन जीने का संकल्प लिया.

सरकार के प्रयास से शांति : आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा अपनाई गई व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति ने क्षेत्र में स्थायी शांति की मजबूत नींव रखी है. पुलिस, सुरक्षा बलों, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठनों और सजग नागरिकों के समन्वित प्रयासों से हिंसा की संस्कृति को संवाद और विकास की संस्कृति में परिवर्तित किया जा सका है.


153 हथियारों के साथ 210 नक्सलियों का सरेंडर : यह पहली बार है जब नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में वरिष्ठ माओवादी कैडरों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है.आत्मसमर्पण करने वालों में 1 सेंट्रल कमेटी सदस्य, 4 डीकेएसजेडसी सदस्य, 21 डिविजनल कमेटी सदस्य सहित अनेक वरिष्ठ माओवादी नेता शामिल हैं. इन कैडर्स ने कुल 153 अत्याधुनिक हथियार जैसे AK-47, SLR, INSAS रायफल और LMG समर्पित किए हैं. यह केवल हथियारों का समर्पण नहीं, बल्कि हिंसा और भय के युग का प्रतीकात्मक अंत है. एक ऐसी घोषणा है, जो बस्तर में शांति और भरोसे के युग की शुरुआत का संकेत देती है.



