आने वाली पीढ़ियों के लिए वंदे मातरम की गरिमा को फिर से स्थापित करना सरकार का लक्ष्य: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( X/ @BJP4India )

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर डिबेट हुई. चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'वंदे मातरम' को एक "शक्तिशाली मंत्र" और नारा बताया जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जा दी और प्रेरित किया. प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए वंदे मातरम की गरिमा को फिर से स्थापित करने के सरकार के लक्ष्य पर जोर दिया. पीएम मोदी ने कहा, "वंदे मातरम एक मंत्र है, एक नारा है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी और प्रेरित किया, और साहस, बलिदान और भक्ति का रास्ता दिखाया. यह गर्व की बात है कि हम वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने के गवाह बन रहे हैं. यह एक ऐतिहासिक पल है." उन्होंने आगे कहा, "आज इस सदन में उस पवित्र वंदे मातरम को याद करना हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है." उन्होंने बताया कि देश अभी कई ऐतिहासिक घटनाओं का जश्न मना रहा है, जिसमें संविधान के 75 साल, सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, और गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत दिवस शामिल है. पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम् की 100वीं सालगिरह पर संविधान का "गला घोंट दिया गया" था, जो इमरजेंसी के समय हुआ था. उन्होंने याद किया कि कैसे लाखों भारतीयों ने यह नारा लगाया और आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, और देश को एकजुट करने में इसके महत्व पर जोर दिया. पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिटिश शासन अत्याचार के बावजूद वंदे मातरम एक चट्टान की तरह खड़ा रहा और एकता की प्रेरणा देता रहा. उन्होंने कहा, "जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए, तो देश इमरजेंसी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था. उस समय संविधान का गला घोंटा गया था और देश के लिए मर मिटने वालों को जेलों में डाल दिया गया था."