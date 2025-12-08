आने वाली पीढ़ियों के लिए वंदे मातरम की गरिमा को फिर से स्थापित करना सरकार का लक्ष्य: प्रधानमंत्री मोदी
लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस सदन में पवित्र वंदे मातरम को याद करना हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है.
Published : December 8, 2025 at 2:25 PM IST
नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर डिबेट हुई. चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'वंदे मातरम' को एक "शक्तिशाली मंत्र" और नारा बताया जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जा दी और प्रेरित किया. प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए वंदे मातरम की गरिमा को फिर से स्थापित करने के सरकार के लक्ष्य पर जोर दिया.
पीएम मोदी ने कहा, "वंदे मातरम एक मंत्र है, एक नारा है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी और प्रेरित किया, और साहस, बलिदान और भक्ति का रास्ता दिखाया. यह गर्व की बात है कि हम वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने के गवाह बन रहे हैं. यह एक ऐतिहासिक पल है." उन्होंने आगे कहा, "आज इस सदन में उस पवित्र वंदे मातरम को याद करना हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है."
उन्होंने बताया कि देश अभी कई ऐतिहासिक घटनाओं का जश्न मना रहा है, जिसमें संविधान के 75 साल, सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, और गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत दिवस शामिल है.
पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम् की 100वीं सालगिरह पर संविधान का "गला घोंट दिया गया" था, जो इमरजेंसी के समय हुआ था. उन्होंने याद किया कि कैसे लाखों भारतीयों ने यह नारा लगाया और आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, और देश को एकजुट करने में इसके महत्व पर जोर दिया.
पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिटिश शासन अत्याचार के बावजूद वंदे मातरम एक चट्टान की तरह खड़ा रहा और एकता की प्रेरणा देता रहा. उन्होंने कहा, "जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए, तो देश इमरजेंसी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था. उस समय संविधान का गला घोंटा गया था और देश के लिए मर मिटने वालों को जेलों में डाल दिया गया था."
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आपातकाल हमारे इतिहास का एक काला अध्याय था. अब हमारे पास वंदे मातरम की महानता को फिर से बहाल करने का मौका है. मेरा मानना है कि इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए."
जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, उस समय के राष्ट्रीय गीत के 50 साल याद करते हुए, पीएम मोदी ने आगे कहा कि वंदे मातरम के 150 साल उस गौरव और हमारे अतीत के उस महान हिस्से को फिर से स्थापित करने का एक अवसर है. उन्होंने आगे कहा, "जब वंदे मातरम के 50 साल पूरे हुए, तब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था. जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए, तब भारत इमरजेंसी की गिरफ्त में था... उस समय देशभक्तों को जेल में डाल दिया गया था. जिस गीत ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, दुर्भाग्य से, भारत उस समय एक काला दौर देख रहा था. वंदे मातरम के 150 साल उस गौरव और हमारे अतीत के उस महान हिस्से को फिर से स्थापित करने का एक अवसर है... इस गीत ने हमें 1947 में आजादी हासिल करने के लिए प्रेरित किया."
चर्चा में शामिल न होने के लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि "देश को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक एकजुट किया जाए". उन्होंने कहा, "यहां कोई लीडरशिप और विपक्ष नहीं है. हम यहां वंदे मातरम के प्रति आभार व्यक्त करने और उसका कर्ज स्वीकार करने के लिए एक साथ आए हैं. इसी गीत की वजह से हम सब यहां एक साथ हैं. हम सभी के लिए वंदे मातरम के कर्ज को स्वीकार करने का यह एक पवित्र अवसर है... इसने देश को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक एकजुट किया. अब समय आ गया है कि हम फिर से एकजुट हों और सबके साथ मिलकर आगे बढ़ें. यह गीत हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित और उत्साहित करे. हमें 2047 तक अपने देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के संकल्प को दोहराने की जरूरत है."
यह भी पढ़ें- शीतकालीन सत्र 2025: कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए थे: पीएम मोदी