खतरे में है 'नदियों का बाघ': गोल्डन महासीर को लेकर सरकार ने NGT में किया बड़ा खुलासा

खतरे में है 'नदियों का बाघ': गोल्डन महासीर को लेकर सरकार ने NGT में किया बड़ा खुलासा
केंद्र सरकार ने NGT को बताया है कि नदियों के प्रदूषण, अवैध शिकार और बांधों के कारण इस मछली की संख्या लगातार घट रही है.
Published : April 23, 2026 at 5:29 PM IST
संतू दास
नई दिल्ली: भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के सामने यह स्वीकार किया है कि हिमालय की नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण 'गोल्डन महासीर' मछली की संख्या में गिरावट आ रही है. वैज्ञानिक रूप से 'टोर पुटिटोरा' कही जाने वाली इस मछली को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने 'विलुप्तप्राय' श्रेणी में रखा है.
केंद्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (ICAR-CICFR), जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक शोध संस्था है, ने ट्रिब्यूनल को बताया कि गोल्डन महासीर की संख्या कम होना एक जटिल समस्या है. इसके पीछे नदियों के प्राकृतिक रास्तों में रुकावट, जल प्रवाह के पैटर्न में बदलाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और पर्यावरण का खराब होना जैसे मुख्य कारण हैं.
संस्थान ने यह भी बताया कि वह इसके संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहा है, जिसमें मछली के प्रजनन की नई तकनीकें विकसित करना और हैचरी (मछली पालन केंद्र) में तैयार बीज के जरिए इनकी संख्या बढ़ाना शामिल है. ICAR-CICFR ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में अपनी ताज़ा रिपोर्ट के जरिए यह जानकारी दी है. इससे पहले, हिमालय की नदियों में गोल्डन महासीर की कम होती संख्या पर सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने सरकार से जवाब मांगा था.
गोल्डन महासीर को अक्सर 'नदी का बाघ' कहा जाता है. यह मछली हिमालय की नदियों के स्वास्थ्य का संकेत देने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजाति है. इसकी मौजूदगी का मतलब है कि वहां का जलीय पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ और साफ है.
उत्तराखंड के भीमताल स्थित ICAR-CICFR ने बताया है कि उसने गोल्डन महासीर के संरक्षण और उसकी आबादी बढ़ाने के लिए विशेष शोध किया है और कई महत्वपूर्ण तकनीकें विकसित की हैं. कैप्टिव ब्रीडिंग (कृत्रिम प्रजनन) तकनीक के बारे में बताते हुए संस्थान ने कहा कि उसने साल भर प्रजनन कराने की तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल की है. इस खास नवाचार के लिए संस्थान को पेटेंट भी मिला है.
इसके अलावा, यह बताया गया है कि मछली के प्रजनन और उनके बच्चों के लिए विशेष आहार तैयार किया गया है. इससे कृत्रिम पालन प्रणालियों में मछलियों की प्रजनन क्षमता और उनके जीवित रहने की दर में काफी सुधार हुआ है. यह तकनीक बेहतर गुणवत्ता वाली महासीर मछलियां तैयार करने और संरक्षण के लिए उनके बीज उत्पादन को आसान बनाती है.
संस्थान ने कहा कि वह हिमालयी क्षेत्र में महासीर की आबादी का जेनेटिक अध्ययन और स्टॉक सत्यापन भी कर रहा है, ताकि इसके संरक्षण की योजना बनाने और उनकी आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने में मदद मिल सके. लैबोरेट्री और हैचरी के साथ-साथ, ICAR-CICFR ने ज़मीनी स्तर पर भी कई संरक्षण उपाय किए हैं. उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे कई हिमालयी राज्यों में महासीर हैचरी स्थापित की गई हैं ताकि बीज उत्पादन और संरक्षण के प्रयासों को गति दी जा सके.
ICAR-CICFR ने बताया कि वह नदियों और झीलों जैसे प्राकृतिक जल क्षेत्रों में 'रैंचिंग' (मछली स्टॉक बढ़ाना) का काम सक्रिय रूप से कर रहा है, ताकि जंगलों और नदियों में कम होती इनकी आबादी को फिर से बहाल किया जा सके.
संस्थान ने कहा, "एक वैज्ञानिक संस्था के रूप में हमारा ध्यान संरक्षण की रणनीतियों पर केंद्रित है, विशेष रूप से प्रजनन तकनीकों को आगे बढ़ाने, हैचरी में तैयार बीजों के जरिए स्टॉक बढ़ाने, महासीर प्रजातियों के सत्यापन पर शोध करने और इनके बेहतर प्रबंधन व वकालत पर."
संस्थान ने आगे जोड़ा कि वह ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के माध्यम से केंद्र और राज्य की एजेंसियों को महासीर के संरक्षण के लिए तकनीकी सहायता और सलाह देना जारी रखे हुए है. इसके साथ ही, स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि लोगों में संरक्षण की भावना पैदा हो और वे गोल्डन महासीर के पारिस्थितिक महत्व को समझ सकें.
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