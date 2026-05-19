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चुनाव से पीछे हटे खुद को 'पुष्पा' बताने वाले TMC उम्मीदवार जहांगीर खान, 21 मई को फाल्टा में फिर से होगा मतदान

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा सीट से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को बड़ा झटका लगा है. टीएमसी के मुताबिक, फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनावी मैदान से अपना नाम वापस लेने का फैसला किया है. फाल्टा में 21 मई को फिर से वोटिंग होगी.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, टीएमसी प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि पार्टी को खान के इस फैसले की जानकारी मिली है, लेकिन इसके पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "हमें पता चला है कि जहांगीर खान ने फाल्टा में पुन: चुनाव न लड़ने का फैसला किया है."

उन्होंने आगे कहा, "हमें अभी तक उनके नाम वापस लेने का कारण नहीं पता है."एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर खान को चुनाव से नाम वापस लेने की घोषणा करते हुए दिखाया गया है. हालांकि, पीटीआई इस वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकी.

बता दें कि, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान को सोमवार को उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के सिलसिले में पुलिस की ओर से किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से 26 मई तक सुरक्षा प्रदान कर दी थी. अदालत ने निर्देश दिया कि लंबित आपराधिक मुकदमों के संबंध में खान के खिलाफ 26 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।