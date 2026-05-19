चुनाव से पीछे हटे खुद को 'पुष्पा' बताने वाले TMC उम्मीदवार जहांगीर खान, 21 मई को फाल्टा में फिर से होगा मतदान
टीएमसी प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने बताया कि, जहांगीर खान चुनाव से पीछे क्यों हट रहे हैं इसकी जानकारी फिलहाल उनके पास नहीं है.
Published : May 19, 2026 at 3:02 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा सीट से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को बड़ा झटका लगा है. टीएमसी के मुताबिक, फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनावी मैदान से अपना नाम वापस लेने का फैसला किया है. फाल्टा में 21 मई को फिर से वोटिंग होगी.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, टीएमसी प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि पार्टी को खान के इस फैसले की जानकारी मिली है, लेकिन इसके पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "हमें पता चला है कि जहांगीर खान ने फाल्टा में पुन: चुनाव न लड़ने का फैसला किया है."
उन्होंने आगे कहा, "हमें अभी तक उनके नाम वापस लेने का कारण नहीं पता है."एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर खान को चुनाव से नाम वापस लेने की घोषणा करते हुए दिखाया गया है. हालांकि, पीटीआई इस वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकी.
बता दें कि, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान को सोमवार को उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के सिलसिले में पुलिस की ओर से किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से 26 मई तक सुरक्षा प्रदान कर दी थी. अदालत ने निर्देश दिया कि लंबित आपराधिक मुकदमों के संबंध में खान के खिलाफ 26 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।
न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने खान को जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर याचिकाकर्ता आदेश का उल्लंघन करता है, तो पुलिस अधिकारी इसे अदालत के संज्ञान में ला सकते हैं. अदालत ने तृणमूल उम्मीदवार से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने और मतदाताओं एवं अन्य हितधारकों को डराने-धमकाने से बचने को कहा। उसने खान को आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहते हुए पुनर्मतदान के लिए प्रचार करने की अनुमति भी दे दी थी.
पश्चिम बंगाल के पूर्व महाधिवक्ता दत्ता ने अदालत को सूचित किया कि खान फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, जहां 21 मई को फिर से मतदान होना है. दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा में 29 अप्रैल को मतदान के दिन बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोपों के बाद मतदान रद्द कर दिया गया था. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी अजय पाल शर्मा की तुलना 'सिंघम' से किए जाने पर खान ने खुद को 'पुष्पा' बताया था.
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