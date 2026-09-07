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गडकरी बोले- मुझे शिक्षित से ज्यादा क्रिमिनल एरिया से वोट मिले

नितिन गडकरी ने बताया कि इन इलाकों में सड़क बनाने और अलग-अलग सामाजिक कामों की वजह से उन्हें यहां के लोगों का सपोर्ट मिला.

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 2:32 PM IST

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नागपुर: अपनी बेबाकी से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अब कहा है कि चुनावों के दौरान उन्हें अमीर या पढ़े-लिखे लोगों के दबदबे वाले इलाकों के मुकाबले क्रिमिनल एक्टिविटी, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और रेड-लाइट इलाकों के लिए जाने जाने वाले इलाकों से ज्यादा वोट मिले.

आईएमए नागपुर द्वारा रविवार को आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव 2026 के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री ने कहा, 'मुझे पढ़े-लिखे इलाकों में 70 से 75 प्रतिशत वोट मिले, जबकि क्रिमिनल और अंडरवर्ल्ड से जुड़े इलाकों में मुझे 92 प्रतिशत वोट मिले.'

हालांकि, उन्होंने साफ किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि क्रिमिनल उनके काम का समर्थन करते हैं. उन्होंने साफ किया, 'इसका गलत मतलब न निकालें. वोटिंग के आंकड़ों का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि क्रिमिनल प्रवृत्ति वाले लोगों से उनके पर्सनल संबंध हैं या उनकी गतिविधियों को उनका समर्थन है.'

गडकरी ने बताया कि उन्होंने इन इलाकों में सड़क बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कई सामाजिक काम किए हैं, और इन्हीं विकास के कामों की वजह से वहां के लोगों ने उन्हें वोट दिया. उन्होंने कहा कि इलाके के बैकग्राउंड से ज़्यादा, जो बात सच में मायने रखती है, वह है वहां किया गया डेवलपमेंट का काम और उससे बना भरोसा. उन्होंने कहा, 'मेरा मानना ​​है कि डेमोक्रेसी में क्रेडिबिलिटी जीतती है. चाहे वह बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हों या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हों.'

मई में एक पहले के बयान में गडकरी ने कहा था कि पॉलिटिक्स का नियम है कि एक रुपये का काम करो और 10 रुपये की पब्लिसिटी पाओ. उन्होंने नागपुर में एक इवेंट में कहा था, 'हमने 10 रुपये का काम किया लेकिन 1 रुपये की भी पब्लिसिटी नहीं मिली.'

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