'गोरखालैंड मिले या विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं': GJM की चेतावनी

केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वार्ताकार पंकज कुमार सिंह, गृह मंत्रालय के निर्देश पर पांच दिवसीय दौरे पर पहाड़ियों पर पहुंचे हैं.

पंकज कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपते स्थानीय नेता. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 25, 2026 at 5:31 PM IST

कोलकाताः पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले, भाजपा और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (GJM) ने एक बार फिर अलग 'गोरखालैंड' की मांग तेज कर दी है. केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वार्ताकार पंकज कुमार सिंह, गृह मंत्रालय के निर्देश पर पांच दिवसीय दौरे के लिए पहाड़ियों पर पहुंचे हैं. बिमल गुरुंग और रोशन गिरि जैसे जीजेएम (GJM) नेताओं ने उनसे मुलाकात की. दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने भी पंकज कुमार सिंह से मुलाकात की.

भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के नेता और तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन सहयोगी अनित थापा इस बैठक में मौजूद नहीं थे. उन्होंने शनिवार की इस बैठक की आलोचना की. उन्होंने इस बैठक को आगामी विधानसभा चुनावों में वोट हासिल करने के लिए भाजपा और बिमल गुरुंग की एक चाल बताया.

बिमल गुरुंग ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार, वार्ताकार पंकज कुमार सिंह रविवार को कलिम्पोंग का दौरा करेंगे और उसके बाद अगले दो दिनों तक तराई और डुआर्स क्षेत्रों का दौरा करेंगे.

बैठक के दौरान, मोर्चा नेताओं ने पूर्व नौकरशाह को एक ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन में बिमल गुरुंग और रोशन गिरि ने भारत के संविधान के तहत 'गोरखालैंड' को एक पूर्ण राज्य के रूप में बनाने की पुरजोर मांग की. उन्होंने यह विकल्प भी दिया कि यदि अलग राज्य बनाना संभव न हो, तो विधानसभा के साथ एक पूर्ण अधिकार संपन्न केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए.

पत्र में जीजेएम अध्यक्ष बिमल गुरुंग और महासचिव रोशन गिरि ने दार्जिलिंग पहाड़ियों, कलिम्पोंग, तराई और डुआर्स क्षेत्रों में रहने वाले गोरखा समुदाय के सम्मान, सुरक्षा, विकास और उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लंबे संघर्ष का जिक्र किया. ज्ञापन में कहा गया है कि अतीत में कई प्रशासनिक व्यवस्थाएं किए जाने के बावजूद, पहाड़ियों में आज भी अनिश्चितता और अलगाव की भावना बनी हुई है. उन्होंने आगे मांग की कि ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने और स्वशासन के अधिकार को बनाए रखने के लिए इस नए राज्य की स्थापना लोकतांत्रिक ढांचे के आधार पर की जानी चाहिए.

इस संबंध में बिमल गुरुंग ने कहा, "हमने देश के संविधान के तहत गोरखालैंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में बनाने की मांग स्पष्ट रूप से रखी है. यदि अलग राज्य का दर्जा देना बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो एकमात्र व्यावहारिक विकल्प विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश का गठन है. इससे कम किसी भी व्यवस्था से प्रशासनिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा और भविष्य में अस्थिरता और बढ़ सकती है."

अलग राज्य के अलावा, ज्ञापन में उठाया गया एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा पहाड़ियों के 11 'वंचित' गोरखा उप-समुदायों के लिए अनुसूचित जनजाति (ST) के दर्जे की मांग है. हालांकि कुछ गोरखा समुदायों को पहले ही ST की मान्यता मिल चुकी है, लेकिन जीजेएम (GJM) का दावा है कि शेष उप-समुदायों को यह मान्यता न मिलने से गोरखा समाज के भीतर सामाजिक और संवैधानिक भेदभाव पैदा हुआ है.

बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले अक्टूबर में दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों की राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने के लिए एक वार्ताकार नियुक्त किया था. यह जिम्मेदारी पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह को दी गई है.

