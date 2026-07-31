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गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को मिली नई रफ्तार! NHAI ने फिर मांगी फॉरेस्ट क्लीयरेंस, बिहार में 415 किमी हिस्से पर टिकी निगाहें

फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए नया आवेदन : सूत्रों के अनुसार NHAI ने बिहार में वन क्षेत्र से प्रभावित कुल 267.350 किलोमीटर हिस्से के लिए संशोधित फॉरेस्ट क्लीयरेंस आवेदन राज्य सरकार को भेजा है. वन विभाग की शुरुआती आपत्तियों और पेड़ों की कटाई कम करने के उद्देश्य से एलाइनमेंट में बदलाव करते हुए नया प्रस्ताव तैयार किया गया है.

बिहार के आठ जिलों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे : करीब 525 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा हिस्सा बिहार में बनेगा. लगभग 415 किलोमीटर लंबा मार्ग बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों से होकर गुजरेगा. शुरुआत में इस परियोजना का हिस्सा चार लेन के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि भविष्य में इसे छह लेन तक विस्तारित करने की योजना भी तैयार की गई है. इसके लिए 100 मीटर चौड़ाई में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा.

13 घंटे का सफर घटकर होगा 5.5 घंटे : गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक वर्तमान में सड़क मार्ग से यात्रा करने में करीब 13 घंटे लगते हैं. एक्सप्रेसवे बनने के बाद यही दूरी लगभग 5.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी. इससे न केवल यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि माल ढुलाई, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी.

फिर से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस आवेदन : नए आवेदन में करीब 37 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी बदलने वाली मानी जा रही है, लेकिन पर्यावरणीय मंजूरी और जमीन अधिग्रहण इसकी सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं. यही कारण है कि फॉरेस्ट क्लीयरेंस इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी चुनौती है.

पटना: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित गोरखपुर-सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम पहल हुई है. लंबे समय से फॉरेस्ट क्लीयरेंस और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में फंसी इस परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने बिहार सरकार को नए सिरे से फॉरेस्ट क्लीयरेंस का आवेदन सौंपा है.

किन जिलों में सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रभावित : पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में करीब 97.15 किलोमीटर का हिस्सा वन क्षेत्र अथवा उसके आसपास से गुजरता है, जिसके कारण विस्तृत पर्यावरणीय मूल्यांकन की आवश्यकता है. वहीं अररिया से किशनगंज तक लगभग 132.30 किलोमीटर का हिस्सा वन और पर्यावरणीय दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील माना जा रहा है. सुपौल जिले में भी करीब 37.90 किलोमीटर के हिस्से के लिए वन स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है.

गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस का पेंच (ETV Bharat)

जमीन अधिग्रहण भी बड़ी चुनौती : वन मंजूरी के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण भी परियोजना की प्रगति को प्रभावित कर रहा है. हालांकि बिहार सरकार इस प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास कर रही है. इस मामले में एनएचएआई के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ पाया. पथ निर्माण विभाग के सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री स्तर पर इस परियोजना की कई बार समीक्षा हो चुकी है और संबंधित जिलों के अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण सहित सभी लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए हैं. इससे पहले जब दिलीप जायसवाल पथ निर्माण मंत्री थे, तभी से इस परियोजना की बाधाएं दूर करने की कोशिशें शुरू हो गई थीं.

पहले भी बदल चुका है एलाइनमेंट : वन क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों के कारण इससे पहले वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे के रोहतास खंड का एलाइनमेंट भी बदला गया था. इसी अनुभव के आधार पर गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों में भी NHAI ने एलाइनमेंट संशोधित कर नया प्रस्ताव तैयार किया है, ताकि पर्यावरणीय मंजूरी मिलने की संभावना बढ़ सके.

बिहार के लिए क्यों है गेम चेंजर : इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा लाभ बिहार को मिलने की उम्मीद है. सीमांचल, कोसी और चंपारण जैसे क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क से निवेश बढ़ेगा, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. कृषि उत्पादों की ढुलाई आसान होगी, पर्यटन को गति मिलेगी और उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल के बीच तेज संपर्क स्थापित होगा. लंबे समय से बुनियादी ढांचे की कमी झेल रहे उत्तर बिहार के कई जिलों के लिए यह परियोजना विकास की नई धुरी साबित हो सकती है.

2028-29 का लक्ष्य लेकिन देरी की आशंका : सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को वर्ष 2028-29 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है. ऐसे यह परियोजना उत्तर प्रदेश बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है उत्तर प्रदेश में 90 किलोमीटर के करीब तो बिहार में 415 किलोमीटर के करीब और पश्चिम बंगाल में 20 किलोमीटर के करीब निर्माण होना है. हालांकि जिस तरह फॉरेस्ट क्लीयरेंस और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाएं अभी भी लंबित हैं, उसे देखते हुए परियोजना की समय-सीमा प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. यदि सभी मंजूरियां समय पर मिल जाती हैं तो यह एक्सप्रेसवे पूर्वी भारत के सड़क नेटवर्क में ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है.

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