ETV Bharat / bharat

गोरखपुर की सेजल गुप्ता ने इस्तांबुल एशियन गेम्स में जीता सिल्वर मेडल, बेंच प्रेस में देश का नाम किया रोशन

इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ जीता अंतरराष्ट्रीय मेडल. ( Photo Credit: ETV Bharat )