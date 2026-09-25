गोरखपुर की सेजल गुप्ता ने इस्तांबुल एशियन गेम्स में जीता सिल्वर मेडल, बेंच प्रेस में देश का नाम किया रोशन
गोरखपुर के एमएमएमयूटी की छात्रा सेजल गुप्ता ने इस्तांबुल में एशियन गेम्स बेंच प्रेस चैंपियनशिप में 92.5 किलो वज़न उठाकर रजत पदक जीता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 5:44 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 5:54 PM IST
गोरखपुर (उत्तर प्रदेश): तुर्किये के खूबसूरत शहर इस्तांबुल में जब एशियन गेम्स की बेंच प्रेस चैंपियनशिप का मुकाबला चल रहा था, तब भारत की बेटी सेजल गुप्ता ने इतिहास रच दिया. मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) गोरखपुर की इस पूर्व छात्रा ने 24 सितंबर को 92.5 किलोग्राम भार उठाकर देश के लिए रजत पदक अपने नाम किया. अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिली इस शानदार जीत की खबर मिलते ही गोरखपुर और उनके विश्वविद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई. एमएमएमयूटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक कर चुकीं सेजल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराकर हर किसी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.
वज़न घटाने गई थीं जिम, बन गईं पावरलिफ्टिंग की नेशनल चैंपियन: सेजल की सफलता का यह सफर बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक रहा है. कभी अपना 80 किलो वज़न घटाने की सोच लेकर जिम का रुख करने वाली सेजल को अंदाज़ा भी नहीं था कि वह एक दिन पावरलिफ्टिंग की नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन बन जाएंगी. 63 किलोग्राम जूनियर वर्ग में उन्होंने सबसे पहले गोवा में 72.5 किलो भार उठाकर रजत जीता था. इसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद में 87.5 किलो भार उठाकर उन्होंने स्वर्ण पदक पर कब्ज़ा जमाया और अब इस्तांबुल में 92.5 किलो वज़न उठाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.
इंजीनियरिंग के साथ कठोर प्रैक्टिस, परिवार और विश्वविद्यालय ने सराहा: कद में छोटी लेकिन हौसले में बुलंद सेजल को बुलेट चलाना और चुनौतियों से टकराना बेहद पसंद है. इंजीनियरिंग जैसी कठिन पढ़ाई के साथ-साथ पावरलिफ्टिंग जैसी कड़ी मेहनत वाले खेल में उन्होंने दिन-रात पसीना बहाया है. सेजल की इस ऐतिहासिक सफलता पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा, छात्र क्रियाकलाप परिषद के अध्यक्ष प्रो. बी.के. पांडेय और विभागाध्यक्ष प्रो. संजय मिश्रा ने उन्हें बधाई दी. पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड इंजीनियर पिता मोहन गुप्ता और मां लक्ष्मी गुप्ता की निगरानी में पली-बढ़ी सेजल अब पावरलिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना देख रही हैं.
डाइट, वर्कआउट और पसीने से पाई सफलता, युवाओं के लिए बनीं मिसाल: सेजल अपनी इस सफलता का राज़ अनुशासित डाइट और हर दिन चार घंटे की कड़ी ट्रेनिंग को मानती हैं. वे दिन में पर्याप्त प्रोटीन, उबले आलू और चिकन का संतुलित आहार लेती हैं ताकि वर्कआउट के लिए पूरी ऊर्जा मिले. उनका कहना है कि अगर सही ट्रेनिंग और मेहनत हो तो वज़न नियंत्रण में रहता है और शरीर मजबूत बनता है. खुद के पैरों पर खड़े होकर देश के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना उनका अंतिम लक्ष्य है, और उनका यह जुनून आज देश के लाखों युवाओं को प्रेरित कर रहा है.
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