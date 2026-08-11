ETV Bharat / bharat

गोरखपुर: MMMUT के खाते में बड़ी उपलब्धि, देश की पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला की होगी स्थापना, 6.5 करोड़ का बजट आवंटित

अंतरिक्ष प्रयोगशाला' (Space Labs) पहल के तहत, IN-SPACE देश के सात जोन में अत्याधुनिक स्पेस लैबोरेटरी बना रहा है. इससे स्टूडेंट्स को स्पेस टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिकल लर्निंग आसानी से मिल सकेगी और इंडस्ट्री-एकेडेमिया के बीच सहयोग मजबूत होगा. जोन 2 में 'अंतरिक्ष प्रयोगशाला' बनाने के लिए गोरखपुर की मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को चुना गया है. यह लैब स्पेस टेक्नोलॉजी कोर्स कर रहे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एक्सपेरिमेंट के मौके देगी. साथ ही, यह एक ऐसी सुविधा भी होगी, जिसका इस्तेमाल उस जोन में मौजूद NGEs (नॉन-गवर्नमेंटल एंटिटीज) कर सकेंगी.

IN-SPACE ने इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी साझा किया है और उन्हें अपने x हैंडल से जानकारी दी है. जिसमें लिखा है कि भारत के स्पेस वर्कफोर्स की अगली पीढ़ी को सिर्फ क्लासरूम से ज्यादा की जरूरत होगी. उन्हें ऐसे टूल्स, टेक्नोलॉजी और माहौल की जरूरत होगी जो उन्हें करके सीखने (learning by doing) का मौका दें.

विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अनुपमा कौशिक शर्मा और इस उपलब्धि को हासिल करने में अहम भूमिका निभाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विजय कुमार वर्मा, इस प्रोजेक्ट को विश्वविद्यालय तक लाने की परिकल्पना तैयार करने वाले पूर्व कुलपति और वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी ने काफी प्रसन्नता व्यक्त की है.

गोरखपुर: देश के प्रतिष्ठित तकनीकी विश्वविद्यालय में से एक मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी), अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों को जानने की एक बड़ी प्रयोगशाला बनने जा रहा है. 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACE), अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार की "अंतरिक्ष प्रयोगशाला" योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय को 'अंतरिक्ष प्रयोगशाला' की स्थापना के लिए चयनित किया गया है. यह पहल IN-SPACE के प्रमुख "क्लासरूम टू कॉसमॉस" कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित होगी. जिसकी प्रयोगशाला विश्वविद्यालय परिसर में 6.5 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होगी, जो अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र के रूप में जानी जाएगी. इसरो की संस्था IN-SPACE की तरफ से अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापना की उपलब्धि हासिल करने वाला मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देश का पहला प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बना है.

इस उपलब्धि और प्रोजेक्ट के संबंध में डॉ. विजय कुमार वर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि इसके अंतर्गत तीन उन्नत एवं एकीकृत सुविधाएं विकसित की जाएंगी. सैटेलाइट सिस्टम्स प्रयोगशाला, स्पेस रोबोटिक्स प्रयोगशाला और स्पेस एनवायरनमेंट टेस्टिंग सुविधा. इन सुविधाओं के माध्यम से उपग्रह प्रणालियों, अंतरिक्ष रोबोटिक्स और अंतरिक्ष हार्डवेयर के पर्यावरणीय परीक्षण से संबंधित अत्याधुनिक कार्य किए जा सकेंगे. यह अंतरिक्ष प्रयोगशाला विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधार्थियों, नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स और क्षेत्रीय संस्थानों को अंतरिक्ष प्रणालियों के डिजाइन, विकास, एकीकरण और परीक्षण के लिए एक समग्र व्यावहारिक मंच प्रदान करेगी.

इसके केंद्र में लघु उपग्रहों एवं क्यूबसैट, अंतरिक्षयान एवियोनिक्स, उपग्रह संचार एवं ग्राउंड स्टेशन, अभिविन्यास निर्धारण एवं नियंत्रण प्रणालियां, स्वायत्त रोबोटिक्स, ग्रहीय रोवर तथा अंतरिक्ष प्रणाली सिमुलेशन के क्षेत्र में उन्नत कार्य होंगे. स्पेस एनवायरनमेंट टेस्टिंग सुविधा में थर्मल वैक्यूम परीक्षण, कंपन परीक्षण, थर्मल साइक्लिंग तथा विद्युत-चुंबकीय हस्तक्षेप एवं विद्युत चुंबकीय संगतता के पूर्व-अनुपालन परीक्षण की क्षमताएं विकसित की जाएंगी. इससे उपग्रह उप-प्रणालियों और अन्य अंतरिक्ष हार्डवेयर के प्रदर्शन एवं विश्वसनीयता का आकलन प्रक्षेपण और अंतरिक्षीय परिस्थितियों के अनुरूप किया जा सकेगा.

डॉ. विजय कुमार वर्मा ने बताया कि इस परियोजना का नेतृत्व वह प्रधान अन्वेषक (पीआई) के रूप में कर रहे हैं. उपग्रह प्रणालियों, अंतरिक्षयान एवियोनिक्स, अंतरिक्ष रोबोटिक्स, डॉकिंग प्रणालियों, चंद्र रोवर संचालन और अंतरिक्ष-ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स के उनके व्यापक अनुभव को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है.

उन्होंने पूर्व में इसरो के यू.आर.राव सैटेलाइट सेंटर, बेंगलुरु में वैज्ञानिक/अभियंता-एसई के रूप में भी कार्य किया है. डॉ. ऑडिथन सिवरामन, एसोसिएट प्रोफेसर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग, एमएमएमयूटी, इस परियोजना में सह-प्रधान अन्वेषक (को-पीआई) हैं. रिमोट सेंसिंग, जीएनएसएस, इमेज प्रोसेसिंग, सैटेलाइट डेटा हैंडलिंग, साइबर सुरक्षा और सुरक्षित संचार प्रणालियों में उनकी विशेषज्ञता उपग्रह पेलोड, नेविगेशन, ग्राउंड सिस्टम तथा डेटा-आधारित अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी.

विश्वविद्यालय को मिली इस बड़ी उपलब्धि पर कुलपति प्रोफेसर अनुपमा कौशिक शर्मा ने कहा कि अंतरिक्ष प्रयोगशाला पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुविषयी अनुसंधान, अकादमिक औद्योगिक सहयोग, स्टार्टअप विकास, कौशल संवर्धन और जन-जागरूकता के नए अवसर प्रदान करेगी. यह युवा इंजीनियरों एवं शोधार्थियों को अंतरिक्ष प्रणालियों के संपूर्ण विकास चक्र अवधारणा निर्माण और प्रोटोटाइप विकास से लेकर एकीकरण, परीक्षण एवं सत्यापन तक का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगी.

परियोजना के प्रधान अन्वेषक की जिम्मेवारी उठाने जा रहे रहे इसरो के चंद्रयान मिशन से जुड़े रहने वाले वैज्ञानिक और मौजूदा समय में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विजय वर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व, मूल्यवान मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और विश्वविद्यालय की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पहलों को दिए गए निरंतर सहयोग का परिणाम है. विश्वविद्यालय ने इस उपलब्धि से जुड़े सभी संकाय सदस्यों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और परियोजना दल को बधाई दी है। एमएमएमयूटी में अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना गोरखपुर को अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

यह भी पढ़ें: करोड़ों साल पुराने तारों का बिखर रहा 'परिवार'; गोरखपुर के वैज्ञानिकों के शोध ने खोला ब्रह्मांड का नया रहस्य