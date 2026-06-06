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गोरखपुर एम्स ने हीट वेव अलर्ट ऐप किया लांच, जानिए इसके फायदे

गोरखपुर एम्स ने हीट वेव अलर्ट ऐप किया लांच. ( ETV Bharat )

यह ऐप रियल-टाइम मौसम संबंधी जानकारी, हीट इंडेक्स, यूवी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI), पाँच-दिवसीय मौसम पूर्वानुमान, मौसम संबंधी परामर्श, स्मार्ट अलर्ट तथा साक्ष्य-आधारित सुरक्षा सुझाव प्रदान करता है.

HeatAlert App को आम जनता, स्वास्थ्यकर्मियों, संस्थानों, नियोक्ताओं और संवेदनशील आबादी को गर्मी से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए, समय पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है.

गोरखपुर एम्स ने हीट वेव अलर्ट ऐप किया लांच. (ETV Bharat)

यह एप जलवायु एवं स्वास्थ्य से संबंधित एक डिजिटल नवाचार है, जिसे सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स इन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट (CePRAHE), AIIMS गोरखपुर द्वारा विकसित किया गया है.

गोरखपुर: बढ़ती गर्मी और तेज धूप से आजकल डॉक्टर सभी को बचने की सलाह दे रहे हैं. वहीं इस कड़ी में AIIMS गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक, मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता ने "HeatAlert App'' का औपचारिक शुभारंभ किया है.

गोरखपुर एम्स ने हीट वेव अलर्ट ऐप किया लांच. (ETV Bharat)

एम्स के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अरुण मोहंती द्वारा जारी मीडिया रिलीज में या बताया गया है कि, इस ऐप की एक प्रमुख विशेषता चिकित्सकों द्वारा तैयार किया गया मार्गदर्शन है.

इसमें गर्मी से बचाव के उपाय, पर्याप्त जल सेवन, उपयुक्त वस्त्र पहनने की सलाह, गर्मी से होने वाली बीमारियों की पहचान, नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के लिए परामर्श, बड़े आयोजनों के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ और अत्यधिक गर्मी के समय अपनाए जाने वाले आवश्यक Dos and Don’ts शामिल हैं.

इस अवसर पर मेजर जनरल और AIIMS गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक डॉ. विभा दत्ता ने कहा कि “बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बीच समय पर और विश्वसनीय जानकारी तक पहुँच अत्यंत आवश्यक है. HeatAlert App एक महत्वपूर्ण पहल है, जो लोगों को जागरूक, तैयार और अत्यधिक गर्मी की परिस्थितियों में सुरक्षित रहने में सहायता कर सकती है.”

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स इन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट (CePRAHE), AIIMS गोरखपुर के समन्वयक डॉ. यू. वेंकटेश ने कहा, “HeatAlert App मौसम संबंधी जानकारी को व्यावहारिक स्वास्थ्य परामर्श के साथ जोड़ता है, जिससे लोगों और समुदायों को बेहतर निर्णय लेने तथा गर्मी से बचाव की तैयारी को मजबूत करने में सहायता मिलती है.”

AIIMS गोरखपुर. (ETV Bharat)

गौर करें तो इस ऐप का विकास डॉ. यू. वेंकटेश और उनकी टीम, CePRAHE द्वारा किया गया है. इसका उद्देश्य जलवायु-अनुकूल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करना और गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रभाव को कम करना है.

HeatAlert App वर्तमान में CePRAHE वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध है और शीघ्र ही Google Play Store पर भी उपलब्ध होगा. अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए यह ऐप हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है.