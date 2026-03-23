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IAS का सपना देखने वाला शख्स कैसे बना 'मसान का मसीहा', दिलचस्प है नवीन श्रीवास्तव की कहानी

IAS का सपना देखने वाला शख्स कैसे बना 'मसान का मसीहा' ( ETV Bharat )

''किसी ने मुझसे पूछा था- अगर यह लावारिस शव तुम्हारे भाई का होता तो क्या तुम इसे यूं ही छोड़ देते? उसी दिन मैंने तय कर लिया, अब कोई भी बिना सम्मान के विदा नहीं होगा.'' - नवीन श्रीवास्तव, समाजसेवी

1200 से ज्यादा लावारिस शवों को दी सम्मानजनक विदाई : भाई का शव तो कभी नहीं मिला, लेकिन उस तलाश ने नवीन के भीतर इंसानियत की ऐसी लौ जला दी, जो आज भी जल रही है. जब पहचान खत्म हो जाती है, तब इंसान सिर्फ 'लावारिस शव' बनकर रह जाता है. लेकिन ऐसे लोगों के लिए नवीन उम्मीद की आखिरी किरण बनकर उभरे हैं. अब तक 1200 से ज्यादा शवों का हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार कर वे एक ऐसी मिसाल बन चुके हैं, जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है.

भाई की तलाश से शुरू हुई इंसानियत की मिसाल : यह कहानी है एक ऐसे युवक की, जो कभी IAS बनने का सपना देखता था. साल 2004-05 में इलाहाबाद में PCS की तैयारी कर रहे नवीन की जिंदगी उस वक्त बदल गई, जब उनके मौसेरे भाई की नदी में डूबकर मौत हो गई. हर दिन वह त्रिवेणी संगम की लहरों में अपने भाई की लाश तलाशते, हर बार कोई लावारिस शव देखकर उम्मीद जगती और फिर टूट जाती.

ये सवाल अक्सर हमारे मन में उठते हैं… और उतनी ही तेजी से हम इन्हें भुला भी देते हैं. लेकिन बिहार के गोपालगंज में एक शख्स ऐसा है, जिसने इन सवालों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया- नाम है नवीन श्रीवास्तव. उन्होंने ठान लिया कि अब कोई भी इंसान बेनाम और बेसहारा विदा नहीं होगा.

गोपालगंज : क्या आपने कभी सोचा है, जिन बुजुर्गों का इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता, उनकी भूख कौन मिटाता होगा? जिनकी सांसें थम जाती हैं, उन्हें अंतिम विदाई कौन देता होगा? कौन देता है उस लावारिस देह को मुखाग्नि, जिसे पहचानने वाला भी कोई नहीं बचा?

कोरोना काल में निभाई इंसानियत की अग्नि परीक्षा : कोरोना संकटकाल के दौरान नवीन को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा. जब लोग कोरोना पेशेंट के नजदीक जाने से परहेज करते थे तब भी अपने कर्तव्य पथ से नहीं डिगे और दो दर्जन मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया.

''मैंने पुरानी गाड़ी का जुगाड़ किया और उसे एंबुलेंस में तब्दील किया. जान की फिक्र किए बिना 183 लोगों को कोविड केंद्र पहुंचाने का काम किया. 48 मृतकों को उनके घर तक पहुंचाया और 22 मृत शरीर को जिन्हें उनके परिवार के लोगों ने छोड़ दिया उनका अंतिम संस्कार भी किया.''- नवीन श्रीवास्तव, समाजसेवी

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बहन के तिलक से पहले निभाया इंसानियत का फर्ज : नवीन के लिए सेवा सिर्फ काम नहीं, धर्म है. एक बार बहन के तिलक समारोह के दिन भी जब लावारिस शव की सूचना मिली, तो उन्होंने पहले अंतिम संस्कार किया. फिर घर लौटकर रस्म में शामिल हुए. कर्तव्य उनके लिए रिश्तों से भी ऊपर हो चुका है.

गरीबों के लिए बनी मुफ्त एंबुलेंस- 'संकट मोचन' : जो एंबुलेंस सेवा नवीन ने कोरोना संकट के दौरान शुरू किया था आज वह सैकड़ों गरीब परिवारों का सहारा बन चुका है. आसपास के कई गांव के लोग निशुल्क एंबुलेंस की सेवा लेते हैं.

गरीबों के लिए बनी मुफ्त एंबुलेंस- 'संकट मोचन' (ETV Bharat)

''कोई भी अगर आपातकाल में फोन करता है तो हम उन्हें रेस्पॉन्ड करते हैं और फॉरेन रोगी को अस्पताल पहुंचाया जाता है. धीरे-धीरे लोग अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मदद भी कर रहे हैं. एंबुलेंस से 24 गांव के लोगों को फायदा मिल रहा है.''- नवीन श्रीवास्तव, समाजसेवी

बेसहारों के लिए रोज की रोटी, जीने की उम्मीद : नवीन ने अपने इलाके के 47 बेहद गरीब और लाचार लोगों को चिन्हित किया है, जिन्हें रोजाना खाना मुहैया कराया जाता है. खाप मकसूदपुर की 100% दृष्टिहीन पाशपति देवी जैसी कई जिंदगियां आज उनके सहारे चल रही हैं. इस नेक काम में उनकी पत्नी शिल्पी सक्सेना और 13 साल का बेटा निश्चय भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं.

बाढ़ के बीच भी नहीं रुकती शिक्षा (ETV Bharat)

800 बच्चों को दे रहे हैं शिक्षा की रोशनी : नवीन की सेवा यहीं नहीं रुकती. साल 2017 से उन्होंने शिक्षा का दीप भी जलाया है. आज उनके शिक्षण केंद्रों में 800 बच्चे मुफ्त पढ़ाई कर रहे हैं. खाप मकसूदपुर, माघी निमुइयां, नवादा और मानिकपुर में चल रहे इन केंद्रों से एक बच्चे का चयन नवोदय विद्यालय में भी हो चुका है.

''वर्तमान में हमारा शिक्षण केंद्र खाप मकसूदपुर, माघी निमुइयां, नवादा और मानिकपुर में चल रहा है. एक बच्चे का सिलेक्शन नवोदय स्कूल में हो चुका है.''- संभव, नवीन के सहयोगी

नवीन 800 बच्चों को दे रहे हैं शिक्षा की रोशनी (ETV Bharat)

बाढ़ के बीच भी नहीं रुकती शिक्षा : जहां सरकारी स्कूल बाढ़ में ठप हो जाते हैं, वहीं नवीन का शिक्षण केंद्र बच्चों की उम्मीद बना रहता है. 6 महीने तक बाढ़ की मार झेलने वाले इन इलाकों में, यह केंद्र बच्चों के भविष्य को डूबने नहीं देता.

बेसहारों के मसीहा बन चुके हैं नवीन : जहां समाज अक्सर मुंह मोड़ लेता है, वहां नवीन श्रीवास्तव खड़े मिलते हैं. कभी कंधा देने के लिए, कभी जीवन बचाने के लिए, और कभी उम्मीद जगाने के लिए. यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं. यह इंसानियत के जिंदा होने की सबसे मजबूत दलील है.

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