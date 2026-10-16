बिहार में आरोपी के दरवाजे पर शव जलाने के मामले में तनाव, 12 अक्टूबर को गोपालगंज में लापता हुई थी नाबालिग छात्रा
गोपालगंज में लापता 12 वर्षीय छात्रा का शव मिलने के बाद आक्रोशित परिजनों ने कथित आरोपी के घर के सामने अंतिम संस्कार किया. रिपोर्ट-अटल बिहारी
Published : October 16, 2026 at 8:23 AM IST
गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज में तीन दिन पहले लापता हुई 12 वर्षीय छात्रा का शव मिलने के बाद गांव में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है. इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद फूटे जनाक्रोश के बाद परिजनों ने पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में ही कथित आरोपी के घर के सामने मृतका की चिता सजाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था.
शव मिला तो आरोपी के घर के दरवाजे पर जलाया
आज भी गांव में आरोपियों और पुलिस के खिलाफ गुस्सा है. अजमत गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात की गई है. 12 अक्टूबर को सातवीं की छात्रा लापता हो गई थी जिसका शव पटीदार के घर के पीछे से बरामद हुआ. घटना के बाद से भारी आक्रोश है. पीड़ित मृत लड़की के परिजनों ने उसका शव दाह भी आरोपी के घर के बाहर ही कर दिया.
मृतक के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
परिजनों को आशंका है कि पूर्व के विवाद को लेकर कथित आरोपियों ने छात्रा की हत्या कर शव को घर के पास फेंक दिया. हालांकि, यह परिजनों का आरोप है. घटना के पीछे की असली वजह और मौत की परिस्थितियों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. गांव में तनाव पसरा हुआ है. कोई भी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहा है.
आरोपी के दरवाजे पर सज गई चिता
शव बरामद होने के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया तो स्थिति ने उग्र रूप ले लिया. न्याय की मांग करते हुए परिजन और ग्रामीण शव को लेकर कथित आरोपी के दरवाजे पर पहुंच गए.
आरोपी के घर के दरवाजे पर ही दाह संस्कार
वहां चिता सजाई गई और पुलिस की मौजूदगी में ही छात्रा का अंतिम संस्कार कर दिया गया. पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने परिजनों को समझाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हुए. पुलिस लाचार होकर खड़ी रही और चिता पुलिस के सामने ही जलती रही.
गांव में तनाव
घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया. छात्रा की मौत और उसके बाद हुए घटनाक्रम से इलाके में तनाव की स्थिति है.
''घटना की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची थी. सभी पहलुओं की जा की जा रही है. मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा.'' - विभा कुमारी, थावे थानाध्यक्ष
पुलिस कर रही जांच
पुलिस मामले की जांच और कथित आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 12 वर्षीय संजना की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इस मामले में किसकी भूमिका सामने आती है. परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं, जबकि घटना की पूरी सच्चाई जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी.
ये भी पढ़ें-