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बिहार में आरोपी के दरवाजे पर शव जलाने के मामले में तनाव, 12 अक्टूबर को गोपालगंज में लापता हुई थी नाबालिग छात्रा

आरोपी के दरवाजे पर फूंका नाबालिग छात्रा का शव ( ETV Bharat )

शव मिला तो आरोपी के घर के दरवाजे पर जलाया