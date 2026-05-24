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बिहार में एक और पुल डेंजर! गोपालगंज में गंडक पुल पर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक

4 पहिया वाहनों को भी निगरानी के साथ निकाला जा रहा : स्थिति इतनी चिंताजनक हो चुकी है कि चार पहिया छोटे वाहनों को भी बेहद सावधानी के साथ निकाला जा रहा है. प्रशासनिक स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके.

''गंडक नदी पर बने पुल पर ज्वाइंट स्पैन में थोड़ा सा गैप आया है. इसको देखते हुए हमारी ओर से भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई है. एनआईटी पटना और आईआईटी पटना से स्पेशलिस्ट टीम आ रही है कि इसपर कैसे सुधार किया जाए. हैवी व्हीकल को बैन नहीं किया जाता तो स्पैन में गैम और बढ़ जाएगा फिर रिपेयर नहीं किया जा सकेगा. हम आईआईटी और एनआईटी पटना की स्पेशल टीम का इंतजार कर रहे हैं.'' - पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी, गोपालगंज

भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक : दरारों की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से पुल पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है. ट्रकों, बसों और बड़े मालवाहक वाहनों को पुल से गुजरने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

कहीं-कहीं 6 इंच तक दरारें : कहीं दरारें सतही हैं तो कहीं इतनी गहरी और चौड़ी हो चुकी हैं कि उन्हें देखकर आम लोगों के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों की भी चिंता बढ़ गई है. यह पुल उत्तर बिहार के सबसे महत्वपूर्ण संपर्क मार्गों में से एक माना जाता है और इसकी वर्तमान स्थिति ने पूरे इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है.

गोपालगंज : गोपालगंज और बेतिया को जोड़ने वाला गंडक नदी पर बना विशाल महासेतु अब गंभीर खतरे के दौर से गुजर रहा है. करीब 550 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित लगभग तीन किलोमीटर लंबे इस पुल में एक-दो नहीं बल्कि करीब आठ अलग-अलग जगहों पर दरारें दिखाई देने लगी हैं.

13 मार्च 2016 को हुआ था पुल का उद्घाटन : गोपालगंज और बेतिया को गंडक नदी के पार जोड़ने वाले जादोपुर-मंगलपुर महासेतु का शिलान्यास 2009 में किया गया था. इस महासेतु का निर्माण कार्य साल 2012 में शुरू हुआ था और इसे 13 मार्च 2016 में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में जनता को समर्पित किया गया था. पुल के निर्माण पर लगभग 550 करोड़ रुपये की लागत आई थी.

पुल के दोनों ओर फंसे लोग : बसों का परिचालन बंद होने के बाद सबसे अधिक परेशानी आम यात्रियों को हो रही है. लोग अब पुल पार करने के लिए पैदल चलने को मजबूर हैं. रोजाना हजारों लोगों का आवागमन इस पुल के माध्यम से होता है. गोपालगंज से बेतिया और चंपारण क्षेत्र की ओर जाने वाले यात्रियों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा है. इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है.

पुल पर 8 जगह स्पैन पर आए गैप (ETV Bharat)

व्यापारिक गतिविधियां हुई प्रभावित : यह पुल सिर्फ आवागमन का साधन नहीं बल्कि उत्तर बिहार के दो बड़े जिलों की आर्थिक जीवनरेखा भी है. भारी वाहनों की आवाजाही रुकने से व्यापारिक गतिविधियों पर सीधा असर पड़ा है. खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, कृषि उत्पाद और रोजमर्रा के सामानों की सप्लाई प्रभावित हो चुकी है.

निर्माण गुणवत्ता और भ्रष्टाचार पर उठे सवाल : 550 करोड़ रुपये जैसी भारी राशि खर्च होने के बावजूद पुल की यह स्थिति निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन इस मामले में तकनीकी जांच और जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट का यह हाल है तो बिहार में हो रहे अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है.

गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने का खतरा और बढ़ाएगा संकट : विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून के दौरान गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने पर पुल की मौजूदा कमजोर स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है. नदी का तेज दबाव और कंपन दरारों को और चौड़ा कर सकता है. इससे किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. यही कारण है कि स्थानीय लोग लगातार पुल की तकनीकी जांच और स्थायी मरम्मत की मांग कर रहे हैं.

कभी भी धराशायी हो सकता है पुल (ETV Bharat)

पहले भी सामने आ चुकी है तकनीकी समस्या : यह पहली बार नहीं है जब इस पुल को लेकर समस्या सामने आई हो. वर्ष 2020 में बाढ़ और नदी के तेज दबाव के कारण पुल के पहुंच पथ में भी दरार आ गई थी. हालांकि उस समय मरम्मत कर स्थिति को सामान्य कर दिया गया था. इसके बाद 2023 और 2024 में संपर्क मार्गों को मजबूत करने के लिए नए सड़क निर्माण कार्य भी कराए गए थे. लेकिन अब मुख्य पुल में ही कई जगह दरारें सामने आने से लोगों की चिंता और बढ़ गई है.

120 किलोमीटर कम हुई थी दूरी : इस पुल के निर्माण से गोपालगंज और बेतिया के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ था. इसके बनने से दोनों जिलों के बीच की दूरी लगभग 120 किलोमीटर तक कम हो गई थी. यही वजह है कि यह पुल उत्तर बिहार के लिए रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

'आश्वासन नहीं स्थायी समाधान चाहिए' : स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासनिक बयान और अस्थायी मरम्मत अब पर्याप्त नहीं है. जनता चाहती है कि पुल की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कराकर स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके. फिलहाल पूरे इलाके में यही सवाल गूंज रहा है कि क्या समय रहते इस पुल को सुरक्षित बनाया जा सकेगा या बिहार को एक और बड़े पुल हादसे का सामना करना पड़ेगा.

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