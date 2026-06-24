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चैतर बसावा सजा और भगवंत मान विवाद पर बीजेपी पर बरसे गोपाल राय, गुजरात में 26 जून से प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान

आप के गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने 26 जून से पूरे गुजरात में तीन चरणों में बीजेपी के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन का किया ऐलान

चैतर बसावा सजा और भगवंत मान विवाद पर बीजेपी पर बरसे गोपाल राय
चैतर बसावा सजा और भगवंत मान विवाद पर बीजेपी पर बरसे गोपाल राय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 24, 2026 at 3:15 PM IST

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने पार्टी मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात के देडियापाड़ा से विधायक चैतर बसावा को सात साल की सजा दिए जाने के मामले को लोकतंत्र पर हमला बताया. उन्होंने भाजपा पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ दमन की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि आम आदमी पार्टी इसके विरोध में 26 जून से पूरे गुजरात में तीन चरणों में प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े विवादों और भाजपा के आरोपों पर भी जवाब दिया.

चैतर बसावा के मामले को बताया लोकतंत्र पर हमला: गोपाल राय ने कहा कि देश में भाजपा अब लोगों के बीच "ईडी पार्टी" के नाम से जानी जा रही है और वह विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर बसावा को एक फर्जी मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है.

जनता तय करेगी BJP का भविष्य-गोपाल राय (ETV Bharat)

भाजपा राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना हद कर रही पार: गोपाल राय ने कहा कि एक तरफ भाजपा विधायक हार्दिक पटेल के खिलाफ पाटीदार आंदोलन के दौरान दर्ज देशद्रोह का मामला वापस लिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ भाजपा के सामने झुकने से इनकार करने वाले चैतर बसावा को सजा दी जाती है. गोपाल राय ने कहा कि यह दोहरे मापदंड और राजनीतिक बदले की कार्रवाई का उदाहरण है. गोपाल राय ने कहा कि चैतर बसावा की पत्नी, जो महज 17 दिन के बच्चे की मां हैं, उन्हें भी जेल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए हर हद पार कर रही है.

भाजपा राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना हद कर रही पार (ETV Bharat)
आदिवासियों की आवाज दबाने की कोशिश: गोपाल राय ने कहा कि चैतर बसावा आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि नर्मदा जिले की जनता ने स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को करारा जवाब दिया और आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया.उन्होंने कहा कि जनता ने पहले भी दमन का जवाब वोट से दिया है और आगे भी देगी. उन्होंने कहा कि नर्मदा और विसावदर जैसे क्षेत्रों में भाजपा को जनता ने नकार दिया है.
आप ने 26 जून को किया गुजरात में प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान (ETV Bharat)
26 जून से तीन चरणों में आंदोलन: आम आदमी पार्टी ने चैतर बसावा के समर्थन में पूरे गुजरात में आंदोलन छेड़ने का फैसला किया है. गोपाल राय ने बताया कि 26 जून को राज्य के सभी जिलों में समर्थन मार्च निकाला जाएगा. इसके बाद 28 जून को गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर मार्च आयोजित होंगे. उन्होंने कहा कि 30 जून को राज्य भर में लगभग एक हजार स्थानों पर वार्ड और जिला पंचायत स्तर पर समर्थन मार्च निकाले जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चैतर बसावा का नहीं बल्कि लोकतंत्र और जनता की आवाज बचाने का आंदोलन है.हाईकोर्ट में जाएगी आम आदमी पार्टी: चैतर बसावा की सजा और उनकी विधानसभा सदस्यता पर पूछे गए सवाल के जवाब में गोपाल राय ने कहा कि पार्टी कानूनी सलाह ले रही है और मामले को हाईकोर्ट सहित उच्च अदालतों में चुनौती देगी. उन्होंने विश्वास जताया कि न्यायालय से राहत मिलेगी.भगवंत मान विवाद पर भाजपा को घेरा: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित वीडियो विवाद पर गोपाल राय ने भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जिस वीडियो को लेकर विवाद खड़ा किया गया, उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कोई फर्जी रिपोर्ट तैयार करनी होती तो पंजाब में ही की जा सकती थी, फिर भाजपा शासित हरियाणा के गुरुग्राम में ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती. उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई है.विपक्ष के इस्तीफे की मांग पर दिया जवाब: कांग्रेस और अकाली दल द्वारा भगवंत मान के इस्तीफे की मांग किए जाने पर गोपाल राय ने कहा कि विपक्षी दल इसलिए परेशान हैं क्योंकि पंजाब की जनता एक बार फिर भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है. उन्होंने दावा किया कि भगवंत मान सरकार ने पंजाब में ऐसे काम किए हैं जो आजादी के बाद कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा की सरकारें नहीं कर सकी. राय ने कहा कि जनता विपक्षी आरोपों का जवाब चुनाव में देगी.जनता तय करेगी भविष्य: प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपाल राय ने कहा कि भाजपा चाहे जितने राजनीतिक षड्यंत्र कर ले, जनता ही अंतिम फैसला करेगी. उन्होंने कहा कि गुजरात में चैतर बसावा के समर्थन में शुरू होने वाला आंदोलन लोकतंत्र, आदिवासी अधिकारों और विपक्ष की आवाज की रक्षा के लिए लड़ा जाएगा. वहीं पंजाब में भी जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है और आने वाले चुनावों में इसका जवाब देगी.

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