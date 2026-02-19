अब मैदान पर 'Google' सिखाएगा बल्लेबाजी, AI बना क्रिकेट कोच, देखें Video

ETV Bharat / bharat

शॉट खत्म होते ही स्क्रीन पर AI कोच की रिपोर्ट आ जाती है. जो बताती है कि क्या शॉट चयन सही था या नहीं.

AI बना क्रिकेट कोच
AI बना क्रिकेट कोच (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 19, 2026 at 9:53 AM IST

नई दिल्ली: क्रिकेट के प्रति दीवानगी रखने वाले युवाओं के लिए अब तकनीक एक नया वरदान लेकर आई है. दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गूगल के पैवेलियन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. यहां एक ऐसा एआई कोच पेश किया गया है, जो न सिर्फ आपकी बल्लेबाजी की कमियां पकड़ता है, बल्कि रीयल-टाइम में एक पेशेवर कोच की तरह सुधार के टिप्स भी देता है. आपकी बैटिंग में कहां चूक हुई, क्या सुधार की जरूरत है सबकी सटीक जानकारी देगा, बस आप उस पर अमल कर सुधार करते रहें.


मैदान पर तकनीक का 'परफेक्ट शॉट'
गूगल द्वारा विकसित इस एआई सिस्टम के लिए एक्सपो सेंटर में एक विशेष क्रिकेट पिच तैयार की गई है. इस पीच पर जब हमने ट्रायल किया तो दो मिनट में गूगल के एआई कोच ने हमें अपना टिप दे डाला. यहां आने वाले युवा खिलाड़ियों को बल्लेबाजी का मौका दिया जा रहा है. जैसे ही खिलाड़ी शॉट खेलता है, सामने लगे हाई-डेफिनिशन कैमरे और सेंसर खिलाड़ी के पैर की स्थिति (फुट वर्क), सिर का संतुलन (हेड पोजीशन) और बल्ले के स्विंग का सूक्ष्म विश्लेषण कर जानकारी दे देता है. शॉट खत्म होते ही स्क्रीन पर एआई कोच की रिपोर्ट आ जाती है. यह एआई तकनीक बताती है कि क्या शॉट चयन सही था या गेंद की लाइन के हिसाब से कोई और शॉट बेहतर हो सकता था.

AI बना क्रिकेट कोच, देखें लाइव डेमो (ETV Bharat)
जेमिनी' के साथ क्रिकेट का नया अनुभव गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी हाल ही में इस पर चर्चा करते हुए कहा था कि गूगल अब आपकी 'गुगली' समझने में मदद करेगा. ये सिस्टम गूगल के सबसे एडवांस एआई मॉडल जेमिनी पर आधारित है. यह न सिर्फ वर्तमान प्रदर्शन को देखता है, बल्कि आईसीसी के ऐतिहासिक डेटा से तुलना कर यह भी बताता है कि विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज उसी गेंद पर कैसा शॉट खेलते.
बल्लेबाजी करता युवा
बल्लेबाजी करता युवा (ETV Bharat)
जमीनी प्रतिभाओं को मिलेगा वैश्विक मंचआईटी सचिव और वरिष्ठ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रम सिंह का मानना है कि यह तकनीक भारत के दूर-दराज के इलाकों में छिपी प्रतिभाओं के लिए गेम-चेंजर साबित होगी. जहां अच्छे कोच उपलब्ध नहीं हैं, वहां यह एआई कोच एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा.
युवाओं में इसको लेकर दिख रहा क्रेज
युवाओं में इसको लेकर दिख रहा क्रेज (ETV Bharat)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल फाइलों तक सीमित नहीं है, यह खेल के मैदान पर उतरकर भारत की अगली पीढ़ी के चैंपियन तैयार करने में मदद कर रहा है.

गूगल आई कोच की प्रमुख विशेषताएं

रीयल-टाइम विश्लेषणखिलाड़ी के हर शॉट का वीडियो फ्रेम-दर-फ्रेम विश्लेषण कर तुरंत फीडबैक.
तकनीकी बारीकियांबैटिंग स्टांस, बैकलिफ्ट और टाइमिंग में होने वाली गलतियों की पहचान
पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग खिलाड़ी के डेटा के आधार पर भविष्य के लिए अनुकूलित अभ्यास योजना.
मोबाइल पर कोचिंगअब महंगे क्रिकेट कोचिंग सेंटर्स के बजाय, युवा अपने मोबाइल कैमरे के जरिए भी अपनी तकनीक सुधार सकेंगे.

