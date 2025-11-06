ETV Bharat / bharat

बिलासपुर में एक ट्रैक पर आई मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन, रेलवे ने बताया ऑटोमैटिक सिग्नल प्रणाली की रूटीन प्रक्रिया

कोटमी सोनार और जयरामनगर के बीच जैसे ही रेलवे ट्रैक पर दो गाड़ियां पहुंची पैसेंजर ट्रेन में सवार लोग गाड़ी से उतरने लगे.

रेलवे ने बताया ऑटोमैटिक सिग्नल प्रणाली की रूटीन प्रक्रिया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 6, 2025 at 4:02 PM IST

बिलासपुर: 4 नवंबर को बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ. मालगाड़ी से पैसेंजर ट्रेन की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में कुल 11 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए. घायलों का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है. हादसे के बाद जहां मृतक लोगों के घरों में मातम का माहौल है वहीं रेलवे अब अत्यधिक सतर्कता बरत रही है. बिलासपुर हादसे को याद कर अभी भी लोग सिहर उठते हैं. इसी बीच आज फिर एक बार बिलासपुर रेल मंडल में एक ही ट्रैक पर मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन फिर से आ गई.

एक ट्रैक पर पहुंची मालगाड़ी और मेमू ट्रेन: एक ही ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के आने की जानकारी जैसे ही मेमू ट्रेन में बैठे मुसाफिरों की लगी वो घबरा गए. कुछ लोग तो आनन फानन में गाड़ी से नीचे भी उतरने लगे. लोगों को लगा कि शायद फिर कोई हादसा न हो जाए. रेलवे ने तुरंत बताया कि घबराने की कोई जरुरत नहीं है. ऑटोमैटिक सिग्नल प्रणाली के तहत ये ट्रैक बदलने की रूटीन प्रक्रिया है. इस प्रक्रिया को वो पिछले कई सालों से फॉलो करते आ रहे हैं. रेलवे की ओर से जब ये जानकारी दी गई तो लोग वापस ट्रेन में बैठे और राहत की सांस ली. ये वाकया कोटमी सोनार और जयरामनगर के बीच में हुई. रेलवे अधिकारियों ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया. दरअसल 4 नवंबर को हुए हादसे के बाद इस रुट पर चलने वाले मुसाफिर डरे हुए हैं. ऐसे में जब एक ही ट्रैक पर दो गाड़ियां आई तो पैसेंजर ट्रेन में बैठे मुसाफिर घबरा गए.

यह ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली की सामान्य परिचालन प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाता है. इस प्रणाली में प्रत्येक किलोमीटर की दूरी पर सिग्नल लगाए जाते हैं, जिसमें हर सिग्नल के बाद दूसरी ट्रेन चल सकती है. मालगाड़ी और यात्री गाड़ियों के लिए अलग - अलग ट्रैक नहीं होती है, दोनों एक ही ट्रैक पर चलती हैं और एक दूसरे के पीछे चलाई जाती हैं. रेलवे की ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली एक सुरक्षित कार्यप्रणाली है और इस रेलखंड में 2023 से लागू है. मेरी अपील की है कि मुसाफिर और लोग ऐसी भ्रामक और अफवाहों पर ध्यान न दें. इस तरह की अफवाहों से बचें और इस प्रकार की भ्रामक खबरों को फॉरवर्ड करने से भी बचें: डॉ.सुस्कर विपुल विलासराव, सीपीआरओ

मेमू ट्रेन की हुई थी मालगाड़ी से टक्कर: दरअसल मंगलवार 4 नवंबर को शाम के 4 से साढ़े चार बजे के बीच गेवरा रोड बिलासपुर (68733) मेमू लोकल ट्रेन एक बड़े हादसे का शिकार हो गई. यह ट्रेन बिलासपुर स्टेशन से ठीक पहले आउटर में खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई. इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए. घायलों और मृतकों को बोगी की निकालने के लिए ट्रेन की बोगी को कटर से काटना पड़ा.

हादसे वाली ट्रेन कहां से कहां तक चलती है : दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन गेवरा रोड से दोपहर 1 बजकर 10 मिनट पर छूटती है. दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर कोरबा के रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य बिलासपुर की ओर रवाना होती है. बिलासपुर पहुंचने का समय शाम के 4 बजकर 30 मिनट का है. लेकिन मंगलवार को बिलासपुर के ठीक पहले ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई. हादसे पर सीएम सहित तमाम बड़े नेताओं ने दुख जताया. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे.

छत्तीसगढ़ ट्रेन एक्सीडेंट: मृतकों की संख्या 11 पहुंची, 20 घायल, मालगाड़ी से टकराई मेमू लोकल ट्रेन

ट्रेन हादसा : गेवरा बिलासपुर लोकल ट्रेन मालगाड़ी से टकराई, हेल्पलाइन नंबर जारी, युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन

बिलासपुर में भीषण रेल हादसा, 8 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा घायल, मृतक के परिजनों को मिलेगी 10 लाख की मदद

बिलासपुर ट्रेन हादसे में 8 की मौत 15 से ज्यादा घायल, पैसेंजर ट्रेन के रेड सिग्नल तोड़ने से हुआ हादसा

