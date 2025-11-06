ETV Bharat / bharat

बिलासपुर में एक ट्रैक पर आई मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन, रेलवे ने बताया ऑटोमैटिक सिग्नल प्रणाली की रूटीन प्रक्रिया

बिलासपुर: 4 नवंबर को बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ. मालगाड़ी से पैसेंजर ट्रेन की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में कुल 11 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए. घायलों का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है. हादसे के बाद जहां मृतक लोगों के घरों में मातम का माहौल है वहीं रेलवे अब अत्यधिक सतर्कता बरत रही है. बिलासपुर हादसे को याद कर अभी भी लोग सिहर उठते हैं. इसी बीच आज फिर एक बार बिलासपुर रेल मंडल में एक ही ट्रैक पर मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन फिर से आ गई.

एक ट्रैक पर पहुंची मालगाड़ी और मेमू ट्रेन: एक ही ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के आने की जानकारी जैसे ही मेमू ट्रेन में बैठे मुसाफिरों की लगी वो घबरा गए. कुछ लोग तो आनन फानन में गाड़ी से नीचे भी उतरने लगे. लोगों को लगा कि शायद फिर कोई हादसा न हो जाए. रेलवे ने तुरंत बताया कि घबराने की कोई जरुरत नहीं है. ऑटोमैटिक सिग्नल प्रणाली के तहत ये ट्रैक बदलने की रूटीन प्रक्रिया है. इस प्रक्रिया को वो पिछले कई सालों से फॉलो करते आ रहे हैं. रेलवे की ओर से जब ये जानकारी दी गई तो लोग वापस ट्रेन में बैठे और राहत की सांस ली. ये वाकया कोटमी सोनार और जयरामनगर के बीच में हुई. रेलवे अधिकारियों ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया. दरअसल 4 नवंबर को हुए हादसे के बाद इस रुट पर चलने वाले मुसाफिर डरे हुए हैं. ऐसे में जब एक ही ट्रैक पर दो गाड़ियां आई तो पैसेंजर ट्रेन में बैठे मुसाफिर घबरा गए.

रेलवे ने बताया ऑटोमैटिक सिग्नल प्रणाली की रूटीन प्रक्रिया (ETV Bharat)