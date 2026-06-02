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सिमिलिपाल अभयारण्यः महाराष्ट्र से लाई गई बाघिन 'जिन्नत' ने दिया 4 बच्चों को जन्म, दुर्लभ ब्लैक टाइगर से हुआ था मिलन

भुवनेश्वर/रायरंगपुरः ओडिशा के प्रसिद्ध सिमिलिपाल अभयारण्य (सैंक्चुअरी) से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बेहद सुखद और बड़ी खबर सामने आई है. नवंबर 2024 में महाराष्ट्र के ताडोबा अंधेरी अभयारण्य से लाई गई 3 वर्षीय बाघिन 'जिन्नत' मां बन गई है. सिमिलिपाल के जंगलों में लगे अत्याधुनिक एआई (AI) कैमरे में जिन्नत को अपने 4 नन्हे शावकों (बच्चों) को सुरक्षित ले जाते हुए कैद किया गया है.

यह ऐतिहासिक तस्वीर 28 मई को रिकॉर्ड हुई थी. वन अधिकारियों के मुताबिक ये शावक करीब 20 दिन के हैं और उन्होंने अभी अपनी आंखें भी नहीं खोली हैं. इस बड़ी कामयाबी के बाद पूरे अभयारण्य और वन विभाग में जश्न का माहौल है.

'जिन्नत' के भागने और रेस्क्यू होने की दिलचस्प कहानी

बाघिन जिन्नत का मां बनने तक का यह सफर बेहद रोमांचक और चुनौतियों से भरा रहा है. नवंबर 2024 में जब उसे ओडिशा लाया गया, तो वह सिमिलिपाल टाइगर रिज़र्व की सीमाओं को पार कर गई थी. 7 दिसंबर 2024 को वह सुवर्णरेखा नदी और एनएच-18 को पार करते हुए झारखंड के जंगलों में चली गई, जहां वह करीब 21 दिनों तक रही. इसके बाद वह धीरे-धीरे पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों की तरफ बढ़ गई.

आखिरकार, 29 दिसंबर को दक्षिण बांकुड़ा के गोपालपुर गांव के पास वन विभाग ने उसे सुरक्षित तरीके से ट्रैंक्विलाइज़र (बेहोशी का इंजेक्शन) देकर रेस्क्यू किया. कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में कुछ दिन निगरानी में रखने के बाद 1 जनवरी 2025 को उसे वापस सिमिलिपाल लाया गया. मई में पूरी तरह खुले जंगल में छोड़ दिया गया.

ब्लैक टाइगर टी-12 के साथ मिलन

खुले जंगल में छोड़े जाने के बाद जिन्नत ने यमुनागढ़ से गुदुगुड़िया तक के इलाके को अपना घर बनाया. शुरुआत में उसका सामना महाबल टी-31 से हुआ, लेकिन जिन्नत ने उसे स्वीकार नहीं किया. इसके बाद पिछले साल मई में यमुनागढ़ के जंगलों में उसकी मुलाकात दुर्लभ ब्लैक टाइगर टी-12 से हुई. जिन्नत को टी-12 पसंद आया और दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी.

वन्यजीव संरक्षणवादी आदित्य पांडा ने बताया कि महाराष्ट्र से 'जिन्नत' और 'यमुना' नाम की दो बाघिनों को लाने का मुख्य उद्देश्य सिमिलिपाल के बाघों में आनुवंशिक विविधता में सुधार करना था. अगर बाहर के बाघ यहां के बाघों से संपर्क में नहीं आते, तो जीन विनिमय नहीं हो पाता. शुरुआत में कई दिक्कतें आईं, लेकिन अब इस सफल मिलन ने इस योजना को ऐतिहासिक रूप से कामयाब बना दिया है.