महिला कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मातृत्व अधिकारों पर सुनाया ऐतिहासिक फैसला
कोर्ट ने स्पष्ट किया, मातृत्व लाभ नियमित सरकारी कर्मचारियों के साथ दैनिक वेतनभोगी, मस्टर रोल, संविदा और कॉलेजों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को भी मिलेगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 24, 2026 at 10:05 AM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. इस फैसले का फायदा आने वाले दिनों में कई महिलाओं को मिलेगा. बिलासपुर हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मातृत्व लाभ नियमित सरकारी कर्मचारियों के साथ दैनिक वेतनभोगी, मस्टर रोल, संविदा और कॉलेजों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को भी मिलेगा.
मातृत्व अधिकारों पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
रायपुर की रहने वाली शिल्पी शुक्ला नवंबर 2022 से शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज में अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं. गर्भावस्था के दौरान उनका 13 सितंबर 2025 से मातृत्व अवकाश कॉलेज प्रबंधन ने स्वीकृत किया था और वे 20 मार्च 2026 को ड्यूटी पर लौट आईं. बाद में उन्होंने अवकाश अवधि के वेतन के लिए आवेदन किया, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने उन्हें अतिथि कर्मचारी बताते हुए लाभ देने से इंकार कर दिया. जिसके बाद इस विषय को लेकर शिल्पी शुक्ला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंचीं.
शिल्पी शुक्ला ने हाई कोर्ट में चुनौती दी
सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से कहा गया कि वे नियमित कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए वित्तीय लाभ की पात्र नहीं हैं. जिसपर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मातृत्व लाभ एक मानवीय और वैधानिक अधिकार है, केवल नियुक्ति के स्वरूप के आधार पर महिला कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता.
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के महिला मस्टर रोल कर्मचारी ने मामले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया कि मातृत्व लाभ किसी महिला कर्मचारी की सेवा श्रेणी पर निर्भर नहीं करता.
फैसला का कामकाजी महिलाओं को मिलेगा फायदा
सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि वह नियमित व्याख्याता की तरह सभी शैक्षणिक दायित्व निभा रहीं थीं. केवल ‘अतिथि’ होने के आधार पर मातृत्व अवकाश का वेतन रोकना गैरकानूनी और अमानवीय है. बिलासपुर हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग को 3 माह के अंदर मातृत्व अवकाश अवधि का पूरा बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है. बिलासपुर हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का फायदा आने वाले दिनों में कई कामकाजी महिलाओं को मिलेगा.
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